Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владимир Орлов

Холодный душ для Берлина: Россия готовит полное отключение нефтепровода "Дружба"

Экономика

Россия готовит Берлину холодный душ. В мае вентиль на нефтепроводе "Дружба" может провернуться до упора. Москва планирует полностью прекратить транзит сырья в Германию. Предупреждения уже лежат на столах в офисах Берлина и Астаны. Источники сообщают: эпоха дешевой логистики для немецкого автопрома заканчивается.

Газовый Клондайк на дне океана: найденный в Индонезии пласт изменит расстановку сил на рынке
Фото: freepik by xb100, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трубопроводная арифметика: кто теряет больше

Цифры не врут. В прошлом году Германия выкачала через "Дружбу" более двух миллионов тонн нефти из Казахстана. Это в полтора раза больше показателей текущего периода. Сейчас динамика обвалилась. За первый квартал через трубу прошло всего 30 тысяч тонн. Система засыхает. Основной удар примет на себя завод в Шведте. Этот гигант питает топливом почти весь регион Берлин — Бранденбург. Девять из десяти машин в немецкой столице ездят на "дружбе". Скоро владельцам авто придется либо пересаживаться на велосипеды, либо оплачивать счета по ценникам, которые выставит рынок в условиях блокады Персидского залива.

"Это бред. Так долго экономика работать не может. Завод в Шведте технологически завязан на конкретный сорт сырья. Перестройка логистики через польский Гданьск — это не просто дорого, это логистический ад", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Казахский транзит или русский реэкспорт?

Маршрут выглядит изящно: нефть идет по линии Узень — Атырау — Самара, вливается в систему "Транснефти" и вылетает в Европу через пункт Адамова Застава. Астана ликует — она везет нефть в ЕС, минуя морские порты. Однако эксперты сомневаются в чистоте происхождения продукта. Есть мнение, что по трубам течет русское сырье с казахским паспортом. Пять месяцев назад Астана разрешила беспошлинный ввоз нефтепродуктов из РФ. Официальная версия — спасение от дефицита. Неофициальная — перепродажа излишков враждебному Западу. Пока Брюссель тратит миллиарды налогоплательщиков на сомнительные авантюры, Москва решает, стоит ли кормить противника через посредников.

Зависимость Германии от северной ветки "Дружбы" стала критической после санкционного самострела Европы. Южная ветка через Украину в Венгрию пока дышит, но в Берлине паника. Венгрия и её право вето раздражают евробюрократов, но именно через Будапешт еще течет жизнь. Берлин же пытается найти замену, глядя в сторону Польши и порта Гданьск. Но портовые мощности не резиновые, а цена транспортировки превращает немецкий бензин в элитный парфюм.

Показатель Значение / Последствие
Объем транзита в 2023 году 2 млн тонн нефти
Зависимость региона Бранденбург 90% рынка ГСМ
Альтернативный путь Порт Гданьск (Польша) — удорожание в 2-3 раза
Риск для Астаны Потеря премиального рынка ЕС

"Геополитика не прощает сидения на двух стульях. Если наш партнер гонит нефть тем, кто поставляет танки против нас, реакция Москвы будет хирургической. Перекрытие трубы — это не санкция, это гигиена отношений", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ультиматумы Астаны: Китай против Хабаровска

В Казахстане нервничают. Местные спикеры, вроде Алмаза Чукина, угрожают ответной блокадой. Логика проста: если Россия перекроет "Дружбу", Казахстан перекроет транзит в Китай. Мол, возите товары через Хабаровск по забитому Транссибу. Но это блеф. Россия активно строит систему безопасности и новые транспортные коридоры, которые сделают зависимость от капризов соседей нулевой. Астана уже пыталась уйти от "русского рычага" через Азербайджан, но каспийские объемы — это капля в море по сравнению с мощью "Транснефти". Пока Эстония угрожает Украине банкротством, Казахстан рискует потерять стабильный доход ради призрачных европейских обещаний.

"Казахстанская добыча на старых месторождениях падает. Издержки растут. Им жизненно необходим союз с Москвой, а не конфронтация. Любые попытки играть за спиной России в пользу ЕС закончатся бюджетной дырой в Астане", — предупредил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Россия долго терпела "многовекторность". Но когда враг получает топливо через порты союзника, терпение лопается. Золотой щит Москвы позволяет выдержать любую волатильность. Берлину пора готовиться к дефициту. Если немецкие политики думали, что санкции — это игра в одни ворота, их ждет неприятное открытие в мае. Пока украинские миллиардеры скупают недвижимость в Монако, рядовой бюргер скоро узнает истинную цену русофобии на бензоколонке.

Ответы на популярные вопросы о перекрытии "Дружбы"

Почему Россия решила перекрыть транзит именно сейчас?

Это ответ на использование союзнической инфраструктуры для снабжения геополитических противников. Москва пресекает схемы реэкспорта под видом "казахской" нефти.

Сможет ли Германия найти замену через Польшу?

Технически — да, через порт Гданьск. Экономически — нет, так как это приведет к резкому скачку цен на топливо и сделает продукцию НПЗ в Шведте неконкурентоспособной.

Чем ответит Казахстан на действия Москвы?

В Астане звучат угрозы ограничить российский транзит в Китай. Однако это ударит по самому Казахстану из-за потери транзитных пошлин и охлаждения отношений с Пекином.

Как это отразится на ценах в Европе?

Ожидается дефицит дизеля и бензина в восточных землях Германии, что спровоцирует рост инфляции во всем Евросоюзе.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Темы россия санкции германия казахстан энергетика
Новости Все >
Число работников под увольнение выросло на 43%: сокращения пошли по неожиданному сценарию
Удар по самому больному: под Калениками казаки лишили ВСУ систем Starlink и 35 БПЛА
В Госдуме усомнились в необходимости запрета на продажу сигарет родившимся после 2008 года
Рубль стал одним из самых выгодных активов: вскрылось условие, без которого эффект быстро исчезнет
Брыли усиливаются от привычного макияжа: этот ход делает их почти незаметными
Ловушка "позы Будды": что скрывается за забавной привычкой кошек
В Кургане наказали за неявку на субботник рублём: инициаторы рискуют больше, чем жильцы
Собака будет есть раньше хозяина — и мир не разрушится: изменение режима решает сразу три проблемы
Европейские маневры у границ РФ: что задумал Запад в отношении Калининградской области
Одна из стран вступит в ЕС уже при председательстве Греции: кого имели в виду Афины
Сейчас читают
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Домашние животные
Платим больше, чем крестьяне: старый оброк выглядит скромнее современных платежей
Экономика и бизнес
Популярное
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов

Вероятно, в Кремле принято давно назревшее решение о прекращении поставок нефти на завод в Шведте, который Германия отобрала у "Роснефти".

Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Свежая сельдь под строжайшим запретом: почему на прилавки пускают только соленые кусочки в масле
Оно было похоже на помесь человека и собаки: жуткая тайна существа из капкана в Якутской тундре
ФИФА на грани позора: США замахнулись на замену сборной Ирана на ЧМ-2026 Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Прощай, прифронтовая романтика: Эстония угрожает Украине, пытаясь спасти экономику от краха
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Последние материалы
Красная кнопка для Пентагона: флот России обосновался в "святилище" Китая
В Госдуме усомнились в необходимости запрета на продажу сигарет родившимся после 2008 года
ФИФА на грани позора: США замахнулись на замену сборной Ирана на ЧМ-2026
Дырявое ведро: из Украины стремительно утекает основной человеческий капитал
Рубль стал одним из самых выгодных активов: вскрылось условие, без которого эффект быстро исчезнет
Брыли усиливаются от привычного макияжа: этот ход делает их почти незаметными
Забудьте о долгом ожидании: как приготовить воздушные пирожки по экспресс-методу
Космос как испытание: что он говорит человеку о самом себе
Проверка за 60 секунд: одно движение пальцами покажет, начали ли разрушаться ваши суставы
Танцы демонов в небе Норвегии: за что уфологи прозвали эту долину порталом в другое измерение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.