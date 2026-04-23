Холодный душ для Берлина: Россия готовит полное отключение нефтепровода "Дружба"

Россия готовит Берлину холодный душ. В мае вентиль на нефтепроводе "Дружба" может провернуться до упора. Москва планирует полностью прекратить транзит сырья в Германию. Предупреждения уже лежат на столах в офисах Берлина и Астаны. Источники сообщают: эпоха дешевой логистики для немецкого автопрома заканчивается.

Трубопроводная арифметика: кто теряет больше

Цифры не врут. В прошлом году Германия выкачала через "Дружбу" более двух миллионов тонн нефти из Казахстана. Это в полтора раза больше показателей текущего периода. Сейчас динамика обвалилась. За первый квартал через трубу прошло всего 30 тысяч тонн. Система засыхает. Основной удар примет на себя завод в Шведте. Этот гигант питает топливом почти весь регион Берлин — Бранденбург. Девять из десяти машин в немецкой столице ездят на "дружбе". Скоро владельцам авто придется либо пересаживаться на велосипеды, либо оплачивать счета по ценникам, которые выставит рынок в условиях блокады Персидского залива.

"Это бред. Так долго экономика работать не может. Завод в Шведте технологически завязан на конкретный сорт сырья. Перестройка логистики через польский Гданьск — это не просто дорого, это логистический ад", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Казахский транзит или русский реэкспорт?

Маршрут выглядит изящно: нефть идет по линии Узень — Атырау — Самара, вливается в систему "Транснефти" и вылетает в Европу через пункт Адамова Застава. Астана ликует — она везет нефть в ЕС, минуя морские порты. Однако эксперты сомневаются в чистоте происхождения продукта. Есть мнение, что по трубам течет русское сырье с казахским паспортом. Пять месяцев назад Астана разрешила беспошлинный ввоз нефтепродуктов из РФ. Официальная версия — спасение от дефицита. Неофициальная — перепродажа излишков враждебному Западу. Пока Брюссель тратит миллиарды налогоплательщиков на сомнительные авантюры, Москва решает, стоит ли кормить противника через посредников.

Зависимость Германии от северной ветки "Дружбы" стала критической после санкционного самострела Европы. Южная ветка через Украину в Венгрию пока дышит, но в Берлине паника. Венгрия и её право вето раздражают евробюрократов, но именно через Будапешт еще течет жизнь. Берлин же пытается найти замену, глядя в сторону Польши и порта Гданьск. Но портовые мощности не резиновые, а цена транспортировки превращает немецкий бензин в элитный парфюм.

Показатель Значение / Последствие Объем транзита в 2023 году 2 млн тонн нефти Зависимость региона Бранденбург 90% рынка ГСМ Альтернативный путь Порт Гданьск (Польша) — удорожание в 2-3 раза Риск для Астаны Потеря премиального рынка ЕС

"Геополитика не прощает сидения на двух стульях. Если наш партнер гонит нефть тем, кто поставляет танки против нас, реакция Москвы будет хирургической. Перекрытие трубы — это не санкция, это гигиена отношений", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ультиматумы Астаны: Китай против Хабаровска

В Казахстане нервничают. Местные спикеры, вроде Алмаза Чукина, угрожают ответной блокадой. Логика проста: если Россия перекроет "Дружбу", Казахстан перекроет транзит в Китай. Мол, возите товары через Хабаровск по забитому Транссибу. Но это блеф. Россия активно строит систему безопасности и новые транспортные коридоры, которые сделают зависимость от капризов соседей нулевой. Астана уже пыталась уйти от "русского рычага" через Азербайджан, но каспийские объемы — это капля в море по сравнению с мощью "Транснефти". Пока Эстония угрожает Украине банкротством, Казахстан рискует потерять стабильный доход ради призрачных европейских обещаний.

"Казахстанская добыча на старых месторождениях падает. Издержки растут. Им жизненно необходим союз с Москвой, а не конфронтация. Любые попытки играть за спиной России в пользу ЕС закончатся бюджетной дырой в Астане", — предупредил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Россия долго терпела "многовекторность". Но когда враг получает топливо через порты союзника, терпение лопается. Золотой щит Москвы позволяет выдержать любую волатильность. Берлину пора готовиться к дефициту. Если немецкие политики думали, что санкции — это игра в одни ворота, их ждет неприятное открытие в мае. Пока украинские миллиардеры скупают недвижимость в Монако, рядовой бюргер скоро узнает истинную цену русофобии на бензоколонке.

Ответы на популярные вопросы о перекрытии "Дружбы"

Почему Россия решила перекрыть транзит именно сейчас?

Это ответ на использование союзнической инфраструктуры для снабжения геополитических противников. Москва пресекает схемы реэкспорта под видом "казахской" нефти.

Сможет ли Германия найти замену через Польшу?

Технически — да, через порт Гданьск. Экономически — нет, так как это приведет к резкому скачку цен на топливо и сделает продукцию НПЗ в Шведте неконкурентоспособной.

Чем ответит Казахстан на действия Москвы?

В Астане звучат угрозы ограничить российский транзит в Китай. Однако это ударит по самому Казахстану из-за потери транзитных пошлин и охлаждения отношений с Пекином.

Как это отразится на ценах в Европе?

Ожидается дефицит дизеля и бензина в восточных землях Германии, что спровоцирует рост инфляции во всем Евросоюзе.

