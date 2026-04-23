Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Платонов

Конец эпохи финансовых офисов: почему банки стирают свои физические следы в городах

Экономика

Российский банковский сектор проходит через радикальную трансформацию паттернов потребления. Традиционная модель обслуживания в физических отделениях стремительно теряет актуальность, уступая место цифровым экосистемам. Клиенты предпочитают мобильный банкинг очным визитам, меняя ландшафт финансовой инфраструктуры страны.

Фото: https://pixabay.com by ClickerHappy is licensed under Free
Терминал

Цифровой сдвиг: кто остается в офисах

Данные аналитиков показывают глубокое расслоение клиентской базы. Лишь 4% россиян посещают отделения еженедельно. Почти пятая часть населения (19%) полностью исключила очные визиты из своего графика на срок более года. Парадоксально, но 42% клиентов настаивают на сохранении физических офисов, воспринимая их как обязательный элемент финансовой безопасности, даже используя наличные реже или предпочитая социальные выплаты через онлайн-каналы.

"Переход в онлайн — это вопрос эффективности капитала. Банки сокращают издержки на содержание дорогой недвижимости, оптимизируя ипотечное и прочее кредитование через ИИ-алгоритмы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Инфраструктурная оптимизация банков

Количество банковских точек сократилось: на апрель текущего года регулятор зафиксировал 21,9 тысячи офисов против 23,9 тысячи годом ранее. Сеть банкоматов также переживает эволюцию. Лишь 8% граждан взаимодействуют с терминалами чаще раза в неделю. Масштабное развитие микрофинансовых технологий и экосистем позволяет банкам закрывать непрофильные отделения.

Частота посещений Процент клиентов
Раз в неделю и чаще 4%
Не были более года 19%

Оптимизация сети — закономерный ответ на кадровый голод и запрос рынка на скорость. Финансовый сектор перераспределяет ресурсы, фокусируясь на защите данных, а не на аренде площадей.

"Банки превращаются в IT-компании с банковской лицензией. Физический офис сегодня — это витрина лояльности, а не канал продаж", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Главный риск цифровизации — дистанция между клиентом и институтом. Банкам предстоит доказать, что алгоритмы работают надежнее банковского клерка в вопросах безопасности капитала.

Ответы на популярные вопросы о банковском обслуживании

Почему закрываются отделения, если люди хотят посещать их?

Экономическая целесообразность диктует сокращение нерентабельных площадей в пользу масштабируемых цифровых каналов.

Безопасен ли полный уход в цифровой формат?

Современные протоколы шифрования и системы комплаенса, используемые банками, минимизируют риски при должном соблюдении правил кибергигиены клиентом.

Будут ли отделения банков существовать через 5 лет?

Офисы трансформируются в хабы для сложных транзакций, где требуется экспертная оценка консультантов.

Влияет ли отсутствие офисов на скорость получения кредитов?

Цифровизация ускоряет скоринг до нескольких минут, исключая бюрократическую волокиту с документами.

"Клиенты все чаще сталкиваются с необходимостью решать вопросы удаленно. Умение корректно оформлять цифровые сделки становится базовым навыком, как и поиск работы через платформы", — сказала в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Олег Платонов
Платонов Олег Сергеевич — специалист по платёжным системам с 18-летним стажем. Эксперт по картам, переводам и сбоям платёжной инфраструктуры.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы банки финансы экономика статистика технологии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.