Максим Ковалев

Работа на миллион: кто из строителей получает самые высокие доходы в Московском регионе

Лидерами по уровню заработных плат в строительном секторе Москвы и Подмосковья стали специалисты по перемещению грузов, чей ежемесячный доход в среднем достигает 196,4 тысячи рублей. Высокие показатели обусловлены повышенными требованиями к квалификации, наличию допусков и навыкам обеспечения безопасности при работе на высоте. Вместе с тем, работодатели все чаще делают ставку на вахтовый метод, который позволяет компаниям оперативнее закрывать вакансии, особенно если планируются инвестиции в развитие инфраструктуры.

Поясная сумка строителя с инструментами

Специфика спроса и зарплатные предложения

Аналитики изучили рынок труда за первые кварталы 2025 и 2026 годов, выявив, что именно профессия стропальщика требует от кандидатов безупречного владения схемами страховки и многолетнего опыта. Вторую строчку рейтинга заняли фасадчики с доходом около 186 тысяч рублей, а замыкают тройку бурильщики, получающие в среднем 183,5 тысячи рублей, сообщают "Вести Подмосковья"

"Работодатели зачастую переплачивают за редких специалистов, чтобы не останавливать производственные процессы на фоне кадрового голода. В условиях высокой инфляции зарплат компании вынуждены постоянно пересматривать фонд оплаты труда, что в конечном счете становится драйвером потребительской активности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт Ирина Костина.

Борьба за профессиональные кадры

Статистика указывает на обострение конкуренции за квалифицированный персонал: интерес нанимателей к сварщикам возрос на 74%, а к строителям — на 33%. В свою очередь, сами соискатели стали чаще откликаться на вакансии в ремонтной и строительной сферах, подогреваемые ростом средних зарплатных предложений на 18%. Отрасль продолжает оставаться точкой притяжения для рабочих кадров.

Ответы на популярные вопросы о строительных вакансиях

Почему зарплаты стропальщиков выше, чем у других рабочих?

Это связано с высокой ответственностью и обязательным наличием допусков на высоту, что напрямую влияет на стоимость страхования рисков на площадке.

Включают ли указанные суммы премии?

Приведенные данные являются медианными значениями по вакансиям и могут меняться в зависимости от надбавок за смены и эффективности работы.

Всегда ли требуется опыт работы?

Да, большинство работодателей в обозначенных сегментах ищут сотрудников со стажем от 1 до 3 лет для быстрого включения в рабочие процессы.

Влияет ли метод работы на доход?

Вахтовый формат чаще всего предполагает более высокие оклады по сравнению с обычным графиком из-за интенсивности и удаленности объектов.

Автор Максим Ковалев
Ковалев Максим Дмитриевич — садовод с 15-летним стажем. Показывает методы защиты плодовых культур и правила обрезки в северных широтах.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
