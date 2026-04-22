Алина Корнеева

15% к пенсии — спасение или иллюзия? Власти обсуждают экстренные меры поддержки

Экономика

Российская пенсионная система входит в фазу жесткой корректировки из-за ценового давления. Депутаты Госдумы выступили с инициативой радикального пересмотра социальных выплат, предлагая зафиксировать индексацию на уровне 15%. Это решение продиктовано необходимостью купирования реального обесценивания доходов наиболее уязвимых групп граждан, чьи текущие пособия проигрывают гонку макроэкономическим показателям.

Пересчёт пенсии
Пересчёт пенсии

Логика регулятора: почему 6,8% недостаточно

Апрельская индексация социальных пенсий на 6,8% столкнулась с реальностью монетарной политики. Пока страховая пенсия и баллы за официальный доход формируют долгосрочный капитал, получатели социальных пособий зависят от прямого администрирования.

Депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова указывают на перегрев инфляционных ожиданий. По их данным, фактический рост цен превышает 14%, что делает текущий пересчет чисто номинальным.

"Разрыв между индексацией и инфляцией в 7,7% — это не просто статистика, а прямая потеря покупательной способности. Для тех, кто живет на социальные выплаты, такая разница критична, так как у них нет возможности компенсировать ее через пенсионные накопления или дополнительные доходы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Показатель Текущее значение / Ожидание
Плановая индексация (апрель 2026) 6,8%
Инфляционное давление (оценка) 14,5%
Предлагаемая ставка индексации 15,0%

Адресаты поддержки: 4,3 миллиона в зоне риска

Социальная пенсия — это страховочная сетка системы. Ее получают те, кто в силу обстоятельств не накопил нужный страховой стаж. Это инвалиды всех групп, дети, потерявшие кормильца, и граждане, чей трудовой путь не был официально зафиксирован.

Математика проста: в регионах с высокой стоимостью жизни, за исключением таких лидеров как Чукотка, текущих 16 500 рублей едва хватает на базовую корзину и услуги ЖКХ.

"Важно понимать, что государство учитывает даже нестраховые периоды, например, уход за инвалидом, для начисления баллов. Но социальная пенсия — это база. Если ее не поднять до уровня реальной инфляции, мы получим рост долговой нагрузки среди беднейших слоев", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Бюджетный фильтр: шансы на реализацию

Предложение поднять планку до 15% — это запрос на колоссальные вливания из федерального бюджета. Чиновникам предстоит оценить ликвидность ресурсов.

Основной вопрос: станет ли такая прибавка разовой акцией или системным правилом игры. В условиях, когда единовременная выплата накоплений ограничена жесткими лимитами, прямая индексация остается единственным рычагом поддержки.

"Бюджетное планирование требует баланса. Подобная индексация может спровоцировать дополнительный виток потребительского спроса, что разгонит инфляцию еще сильнее. Правительству придется выбирать между социальной стабильностью и макроэкономическим таргетом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Для отдельных категорий, таких как космонавты и летчики-испытатели, пенсионные вопросы стоят не так остро. Но для 4,3 миллионов человек решение правительства определит качество жизни на ближайший год. Пока официальные ведомства готовят заключения, статус-кво сохраняется: индексация 6,8% уже в действии.

Ответы на популярные вопросы о социальных пенсиях

Кому положена социальная пенсия?

Она назначается нетрудоспособным гражданам, постоянно проживающим в РФ, которые не набрали баллов для страховой пенсии. Это инвалиды, сироты и пожилые люди, не имеющие стажа.

Когда ожидать решения по 15% индексации?

Инициатива находится на рассмотрении в Правительстве. Средний срок подготовки экспертного заключения составляет от 30 до 60 дней.

Нужно ли писать заявление для получения надбавки?

Нет, любая государственная индексация проводится Социальным фондом автоматически на основании имеющихся данных.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по банкротству Наталья Круглова, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Алина Корнеева
Алина Сергеевна Корнеева — банковский аналитик, специалист по анализу капитала, регуляторных нормативов и финансовой устойчивости банков, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы россия госдума выплаты инфляция
15% к пенсии — спасение или иллюзия? Власти обсуждают экстренные меры поддержки
