Олег Артюков

Не только проливы: Иран заявил о ещё одной болевой точке

Блокировка Ормузского пролива уже создала много проблем для мировой экономики. И этим возможности Ирана влиять на ситуацию отнюдь не исчерпаны.

Оптоволокно

Уже неоднократно заявлялось, что в случае возобновления атак со стороны США и Израиля может быть перекрыт Ба-эль-Мандебский пролив в Красном море, куда сейчас переориентированы значительные объёмы поставок нефти из той же Саудовской Аравии.

Но есть ещё одна болевая точка, на которую может воздействовать Иран. Речь о подводных энергокабелях и кабелях связи в Ормузском проливе и Красном море. В Тегеране заявили, что они будут перерезаны. Правда, только в том случае, если Соединённые Штаты решатся на наземную операцию.

На дне вышеозначенных пролива и моря находятся десятки подводных коммуникационных линий, на которые приходится до 30 процентов глобального интернет-трафика.

Через Красное море проложено 17 магистральных кабелей, соединяющих Евросоюз, страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. При нарушении передачи данных по этим каналам интернет может исчезнуть в Кувейте, Катаре, Объединённых Арабских Эмиратах, а также существенно сократиться трафик в Индии, Пакистане и Бангладеш.

Для Индии с её мощной IT-сферой — а здесь и аутсорсинг, и разработка программного обеспечения — подобное развитие событий обернётся настоящей катастрофой.

Любая диверсия или случайный подрыв на мине спровоцируют масштабные перебои в работе банковской системы, медицинских учреждений, центров обработки данных, а также многих облачных сервисов (Google, Amazon и Microsoft), не говоря уже о логистике, включая энергетическую.

Ремонт повреждённых кабелей придётся откладывать, поскольку специализированные суда не смогут работать в заминированных водах, да ещё и под обстрелами как со стороны Ирана, так и со стороны США.

Издание "Нефть и капитал" напоминает, что похожие инциденты уже случались. Например, в феврале 2024 года после обстрела хуситов якорь грузового судна перебил сразу три кабеля на дне Красного моря.

В результате аварии трафик интернета между Азией и странами Евросоюза упал на 25 процентов, а ремонт линий занял пять месяцев. А ведь это только три кабеля, сейчас масштабы могут оказаться совсем другими.

Напомним, на этой неделе в Пакистане должен был пройти второй раунд переговоров между США и Ираном. Однако он так и не состоялся. То ли отложен, то ли вовсе отменён, заявления на сей счёт противоречивые.

Между сторонами конфликта до 22 апреля действовало перемирие. Президент США Дональд Трамп накануне объявил, что перемирие продлевается по просьбе Пакистана, который посредничает между сторонами конфликта.

А в среду в Белом доме уточнили, что перемирие продлено на три-пять дней. При этом источники в Пакистане высоко оценили вероятность новых переговоров в течение ближайших 36-72 часов. О возможных "хороших новостях" на сей счёт сказал и Трамп.

В Тегеране, впрочем, почти мгновенно сообщили, что по-прежнему нет планов насчёт возобновления переговоров.

Иран, напомним, не соглашается возобновлять переговоры, пока продолжается блокада иранских портов американским флотом. Из Вашингтона, между тем, пока не было никаких намёков насчёт того, что эта блокада может быть снята в ближайшее время.

Так что стороны конфликта, по сути, продолжают состязание "кто первым моргнёт". А потому к сообщениям о возможном возобновлении переговоров в ближайшее время следует относиться достаточно сдержанно.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
