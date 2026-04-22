Еврокомиссия вновь потребовала от стран ЕС не покупать российский газ

Несмотря на признание того, что энергетический кризис может серьёзно отразиться на странах Евросоюза, в Брюсселе по-прежнему настаивают, что импорт российских энергоресурсов стал бы "стратегической ошибкой".

Фото: wikimedia.org by Romaine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Еврокомиссия

Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции в Брюсселе, представляя план Еврокомиссии по борьбе с энергетическим кризисом, основанный на зеленой и атомной энергетике, сообщает ТАСС.

"С моей точки зрения, это будет огромная ошибка. Решение Еврокомиссии однозначно — мы не должны использовать более ни одной молекулы российского газа в будущем", — сказал Йоргенсен. Так он прокомментировал заявления некоторых европейских политиков, которые предлагают вернуться к закупкам российских энергоресурсов.

Ранее Йоргенсен сообщил, что издержки Евросоюза из-за роста цен на энергоресурсы после нападения США и Израиля на Иран достигли 24 миллиардов евро. Это цифра на данный момент, то есть в дальнейшем она ещё наверняка вырастет.

И судя по заявлениям из Брюсселя, вырастет весьма существенно.

Стоит отметить, что после начала конфликта на Ближнем Востоке цены на газ в Европе выросли на 70 процентов, на нефть — на 60 процентов.

Стоимость дизельного топлива и авиакеросина выросла более чем вдвое, достигнув исторических максимумов.

Европейские авиакомпании вынуждены сокращать рейсы и предупреждать о резком повышении цен на билеты, а энергоемкие отрасли — металлургия и химическая промышленность — теряют конкурентоспособность из-за непомерной себестоимости продукции.

В частости, авиакомпания Lufthansa объявила об отмене убыточных рейсов в Европе в летний сезон. Решение принято в целях экономии авиатоплива.

Сокращение полётов затронет аэропорты во Франкфурте и Мюнхене и будет действовать до конца октября. При этом уже отменены 120 рейсов из Франкфурта в польские города Быдгощ и Жешув, а также в Ставангер в Норвегии до конца мая.

Отмечается, что авиакомпания рассчитывает сэкономить порядка 40 тысяч метрических тонн авиатоплива. И разумеется, примеру немцев вполне могут последовать и другие европейские авиакомпании.

Блокада Ормузского пролива отразилась не только на поставках топлива, но и удобрений. Европейские фермеры столкнулись с резким ростом затрат на топливо для техники и удобрения, что делает производство зерна, мяса и молока нерентабельным.

Глава Европейского центробанка Кристин Лагард предупредила о риске нормирования продовольственных товаров, так как цены на продукты питания являются одним из самых чувствительных вопросов для населения.

Стоит ещё отметить, что из 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюза был исключён пункт о запрете европейским компаниям перевозить российскую нефть. Формально из-за того, что эту меру надо согласовать со странами Группы семи.

И вот на фоне всех этих проблем — а это далеко не все, только часть из них — в Брюсселе продолжаются заклинания о недопустимости импорта "ни одной молекулы" российского газа.

Напомним, что через несколько дней вступает в силу запрет на импорт российского сжиженного природного газа в страны Евросоюза по краткосрочным контрактам.

Понятно, что для нынешнего руководства Еврокомиссии борьба с импортом энергоресурсов из России своего рода идея-фикс. И для Брюсселя в этой связи проблемы населения и промышленности стран сообщества из-за подорожания нефти и газа явно не приоритет.