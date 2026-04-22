Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов

Вероятно, в Кремле принято давно назревшее решение о прекращении поставок нефти на завод в Шведте, который Германия отобрала у "Роснефти".

Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нефтеперерабатывающий завод

Россия прекращает прокачку казахстанской нефти в Германию

Решение о национализации российской доли (54%) в НПЗ в Шведте (земля Бранденбург) было принято осенью 2022 года и процесс завершён. Германии переданы в "бессрочное доверительное управление" не только нефтеперерабатывающие и нефтехимические мощности "Роснефти", но также структуры по оптовой торговле нефтью и нефтепродуктами, что, по своим последствиям и в связи с одобрением регуляторов ЕС, эквивалентно экспроприации. Берлин мог и не форсировать решение, так как США постоянно продлевают освобождение "Роснефти" от санкций.

Сейчас рассматривается вариант последующей перепродажи национализированной доли "Роснефти" новому инвестору. Называется, в том числе Казахстан, который является поставщиком 20% нефти на НПЗ в Шведте по нефтепроводу "Дружба".

Однако министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов в кулуарах "Регионального экологического саммита" в Астане заявил, что в мае транзит нефти на этот НПЗ по трубопроводу "Дружба" может быть остановлен. По его данным, российская сторона заявила об отсутствии технической возможности для прокачки нефти. По предположению Аккенженова, это могло быть связано с недавними ударами ВСУ по российской инфраструктуре.

Министр подчеркнул, что у Казахстана есть возможность перераспределить эти объемы по другим экспортным направлениям. В первую очередь речь идет о Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) через Новороссийск и о китайском направлении.

Ответ Мерцу за стратегическую помощь Украине

Немцы надеялись, что нефть на НПЗ в Шведте из Казахстана будет продолжать поступать, но Россия закрывает эту "кормушку". И это удар по экономике региона, так как этот завод обеспечивает топливом 85% автомобилей и котельных в Берлине и Бранденбурге, а "морская" нефть из Польши, которой придётся замещать выпадающие объёмы, стоит намного дороже. Новость пришла на фоне дефицита предложения на мировом рынке и конфликтов на Ближнем Востоке, а значит нанесён удар и по всей экономике ФРГ. Пресс-атташе Дмитрий Песков на просьбу пояснить ситуацию сказал, что по таким темам следует обращаться в соответствующие российские компании.

Российские власти сделали два достойных шага. Во-первых не стали беспокоится, что скажет Казахстан, и, как видим, он нашёл, куда перенаправить свои потоки, а во-вторых, перестали заботиться об экономике Германии. Вероятно, всё же хотели поддержать бывшую ГДР, где сильна оппозиция в лице "Альтернативы для Германии" (АдГ). Но после того, как канцлер Фридрих Мерц сделал ставку на усиление прямой военной поддержки Украины, укрепляя её военный потенциал дальнобойными БПЛА, эта уступка сама собой отпала.

В восточных землях ФРГ в сентябре состоятся выборы в лантаги. Руководство АдГ открыто призывает к возобновлению импорта российских энергоносителей. Партия активно использует тему высоких цен на топливо и угрозу закрытия НПЗ в Шведте как ключевой элемент предвыборной кампании. Однако региональное правительство не может в одностороннем порядке отменить действия Берлина. Тем не менее, если АдГ войдет в правительство земли Бранденбург (уверенно занимает первое с результатом около 34-35%), она сможет оказывать политическое давление на федералов через Бундесрат (палату земель), саботировать процесс продажи завода новому инвестору и требовать сохранения рабочих мест.

Дестабилизация внутриполитической ситуации в ФРГ будет только нарастать.

