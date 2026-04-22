США придумали, за что ещё можно заставить платить союзников

В Вашингтоне явно не испытывают недостатка в идеях насчёт того, как заставить платить союзные страны за товары и услуги.

С повышенными пошлинами на импортные товары не задалось, Верховный суд США признал их незаконными.

Но в администрации Дональда Трампа не унывают.

Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир сообщил своим коллегам из союзных стран, что те должны увеличить расходы на критически важные полезные ископаемые для усиления цепочек поставок и уменьшения зависимости от Китая, говорится в материале британского издания Financial Times.

По словам Грира, союзникам США следует быть готовыми платить "надбавку за национальную безопасность" за полезные ископаемые, которые будут поступать от предлагаемой группы торговых партнёров.

По данным издания, Вашингтон стремится к тому, чтобы западные страны торговали минералами по согласованным минимальным ценам для защиты своих вложений в добычу и переработку, а также могли вводить высокие пошлины или другие барьеры против внешних производителей.

"Мы платим премию, которую я называю премией за национальную безопасность. Мы все будем платить премию за национальную безопасность, чтобы иметь надёжные цепочки поставок", — заявил Грир FT.

Без опасений насчёт последствий дело не обошлось. Такая "премия за национальную безопасность" может привести к росту издержек в таких отраслях, как оборона, автомобилестроение и чистая энергетика.

Понятно, что тем же европейцам с их идеей фикс по поводу возобновляемой энергетики таких расходов хотелось бы избежать. И так на это гигантские деньги уже потрачены и ещё будут потрачены.

Однако не менее очевидно, что и у Вашингтона есть своя идея фикс. И касается она как раз доступа к редкоземельным металлам. Более 80 процентов которых добывается в Китае.

И почти 90 процентов редкоземельных металлов США в настоящее время получают из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Разумеется, подобная зависимость американские власти здорово напрягает. В прошлом году Китай дважды, в апреле и октябре, вводил ограничения на экспорт редкоземельных металлов в ответ на действия США.

И Вашингтон вынужден был отыгрывать назад, поскольку альтернативы поставкам из КНР не существует.

Сейчас США активно занимаются тем, что пытаются организовать независимые от китайцев производство и цепочки поставок редкоземельных металлов.

Осенью 2025 года состоялось несколько значимых мероприятий. В частности, в октябре 2025 года в Нью-Йорке прошёл "Форум по критически важным минералам 2025". Мероприятие собрало более ста руководителей высшего звена из горнодобывающей отрасли, финансового сектора, правительственных и юридических структур для обсуждения стратегий создания устойчивых цепочек поставок.

Кроме того, в прошлом году была организована конференция ThinkEquity, также состоявшаяся в Нью-Йорке, где обсуждались возможности в секторе металлов и горной добычи, включая редкоземельные элементы.

Продолжение дискуссий запланировано и на этот год, несколько тематических конференций уже состоялись. Весьма вероятно, что они приведут к каким-то практическим результатам.

Потом. А сейчас ситуация такова, что зависимость США от импорта из Китая сохраняется и остаётся чрезвычайно высокой. Ведь понятно, что организация добычи, производства и поставок, альтернативных китайским, потребует много денег и времени.