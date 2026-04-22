Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

США придумали, за что ещё можно заставить платить союзников

Экономика » Сырье » Металлы

В Вашингтоне явно не испытывают недостатка в идеях насчёт того, как заставить платить союзные страны за товары и услуги.

Фото: Nippon Foundation
В Тихом океане нашли гигантское месторождение редких металлов

С повышенными пошлинами на импортные товары не задалось, Верховный суд США признал их незаконными.

Но в администрации Дональда Трампа не унывают.

Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир сообщил своим коллегам из союзных стран, что те должны увеличить расходы на критически важные полезные ископаемые для усиления цепочек поставок и уменьшения зависимости от Китая, говорится в материале британского издания Financial Times.

По словам Грира, союзникам США следует быть готовыми платить "надбавку за национальную безопасность" за полезные ископаемые, которые будут поступать от предлагаемой группы торговых партнёров.

По данным издания, Вашингтон стремится к тому, чтобы западные страны торговали минералами по согласованным минимальным ценам для защиты своих вложений в добычу и переработку, а также могли вводить высокие пошлины или другие барьеры против внешних производителей.

"Мы платим премию, которую я называю премией за национальную безопасность. Мы все будем платить премию за национальную безопасность, чтобы иметь надёжные цепочки поставок", — заявил Грир FT.

Без опасений насчёт последствий дело не обошлось. Такая "премия за национальную безопасность" может привести к росту издержек в таких отраслях, как оборона, автомобилестроение и чистая энергетика.

Понятно, что тем же европейцам с их идеей фикс по поводу возобновляемой энергетики таких расходов хотелось бы избежать. И так на это гигантские деньги уже потрачены и ещё будут потрачены.

Однако не менее очевидно, что и у Вашингтона есть своя идея фикс. И касается она как раз доступа к редкоземельным металлам. Более 80 процентов которых добывается в Китае.

И почти 90 процентов редкоземельных металлов США в настоящее время получают из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Разумеется, подобная зависимость американские власти здорово напрягает. В прошлом году Китай дважды, в апреле и октябре, вводил ограничения на экспорт редкоземельных металлов в ответ на действия США.

И Вашингтон вынужден был отыгрывать назад, поскольку альтернативы поставкам из КНР не существует.

Сейчас США активно занимаются тем, что пытаются организовать независимые от китайцев производство и цепочки поставок редкоземельных металлов.

Осенью 2025 года состоялось несколько значимых мероприятий. В частности, в октябре 2025 года в Нью-Йорке прошёл "Форум по критически важным минералам 2025". Мероприятие собрало более ста руководителей высшего звена из горнодобывающей отрасли, финансового сектора, правительственных и юридических структур для обсуждения стратегий создания устойчивых цепочек поставок.

Кроме того, в прошлом году была организована конференция ThinkEquity, также состоявшаяся в Нью-Йорке, где обсуждались возможности в секторе металлов и горной добычи, включая редкоземельные элементы.

Продолжение дискуссий запланировано и на этот год, несколько тематических конференций уже состоялись. Весьма вероятно, что они приведут к каким-то практическим результатам.

Потом. А сейчас ситуация такова, что зависимость США от импорта из Китая сохраняется и остаётся чрезвычайно высокой. Ведь понятно, что организация добычи, производства и поставок, альтернативных китайским, потребует много денег и времени.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы китай импорт конференция
Новости Все >
Арктика — не Диснейленд: как хрупкая природа на популярных маршрутов гибнет под колесами квадроциклов
Растение сбрасывает завязи как балласт: простой промах в поливе запускает катастрофу
Минеральный коктейль: создаем дышащую почвосмесь для роста долларового дерева
Конский ценник и мышиный передоз: скрытая сторона популярных маршрутов Золотого кольца
Клематисы без укрытий и лишних хлопот: один приём даёт сплошную стену цветов
Трансплантации вошли в обычную практику: ОМС меняет судьбу пациентов с тяжёлыми диагнозами
Плюнул на ПП и подтягивается 900 раз: феноменальная форма Кима Схашока в 62 года без фармы
Пьянство теперь приняло еще более опасные размеры… — писала газета Новости дня 22 апреля 1901 года
Автопутешественникам пора менять курс: Китай показал уровень, после которого другие страны меркнут
В Болгарии просели проевропейские партии: причина оказалась глубже политической борьбы
Сейчас читают
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Садоводство, цветоводство
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Домашние животные
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Садоводство, цветоводство
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Популярное
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию

С 1 мая прекращается транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", сообщило сегодня агентство Reuters.

Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Лень стоять у плиты, а ужин нужен: эта рыбная запеканка спасает вечер за один заход
Крыжовник станет сладким как мед: бросьте это под корень в апреле ради янтарного цвета ягод
Крыжовник станет сладким как мед: бросьте это под корень в апреле ради янтарного цвета ягод
Последние материалы
Арктика — не Диснейленд: как хрупкая природа на популярных маршрутов гибнет под колесами квадроциклов
США придумали, за что ещё можно заставить платить союзников
Растение сбрасывает завязи как балласт: простой промах в поливе запускает катастрофу
Минеральный коктейль: создаем дышащую почвосмесь для роста долларового дерева
Конский ценник и мышиный передоз: скрытая сторона популярных маршрутов Золотого кольца
Больше не выбрасываю лимонные отходы: сантехника блестит, а потрачено 0 рублей
Тает во рту быстрее мороженого: рецепт яблочного десерта для тех, кому надоела классика
Крик из-под завалов и подписки о неразглашении: кто или что похитило пятерых геологов в тихой зоне Урала
Клематисы без укрытий и лишних хлопот: один приём даёт сплошную стену цветов
Трансплантации вошли в обычную практику: ОМС меняет судьбу пациентов с тяжёлыми диагнозами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.