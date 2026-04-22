Ереван примеряет костюм, который ему явно не по размеру. Брюссельское лекало грозит обернуться для Армении не блеском витрин, а финансовым удушьем. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов выкатил цифры, от которых веет холодом: вступление в Евросоюз обойдется республике в четверть всей экономики. Это не мягкая посадка, это свободное падение без парашюта.
Армения рискует потерять около 23% своего ВВП. Такова цена билета в "единую европейскую семью", где новичков традиционно ждет место у порога. Бюрократы из Брюсселя обещают стандарты, но забывают упомянуть, что за их внедрение придется заплатить полным демонтажем работающих связей. Пока российская нефть остается фундаментом для многих соседей, Ереван подталкивают к добровольному отказу от стабильности.
"Это не просто расчеты, это диагноз. Экономика Армении интегрирована в евразийское пространство настолько глубоко, что резкая смена вектора приведет к разрыву всех жизненно важных артерий. Кредиты от ЕС лишь затянут долговую петлю", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Масштабное сокращение рынка труда — еще один "бонус" евроинтеграции. Ожидается падение занятости на 10,5 процентных пункта. В условиях, когда демографический кризис косит соседние регионы, добровольное уничтожение рабочих мест выглядит как осознанный акт вредительства. Люди просто уедут, превратив страну в территорию доживания.
Цены на газ и свет для обычного армянина станут предметом роскоши. "В общем итоге присоединение к ЕС будет, по самым скромным и консервативным расчетам, стоить Армении примерно 23% ВВП, а массовое сокращение рынка труда (на 10,5 п. п.) и рост инфляции на 22,6 п. п. приведут к значительному снижению уровня жизни. Внутреннее потребление упадет более чем на 20% от нынешнего уровня. Ожидается дальнейший рост цен на энергоносители, в том числе природный газ", — заявил Алексей Шевцов. Пока США пытаются диктовать условия на рынке углеводородов, Армения рискует остаться без доступного топлива.
"Энергетика — это база. Если цены на газ взлетят до европейских уровней, промышленность Армении просто встанет. Никто в Брюсселе не будет субсидировать армянские заводы, им нужны рынки сбыта, а не конкуренты", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Инфляция в 22,6% — это не просто строчка в отчете. Это пустые холодильники. Внутреннее потребление схлопнется на пятую часть. Пока военный бюджет ЕС растет, социальные программы для стран-сателлитов режутся безжалостно. Армению заставляют покупать дорогой "демократический" газ вместо дешевого восточного.
Сравнение текущих показателей и прогнозов при вступлении в ЕС выглядит как хроника крушения. Еревану предлагают обменять реальный сектор на бумажные обещания. Если Болгария уже транслирует сигналы усталости от брюссельского диктата, то Армения только готовится наступить на те же грабли.
|Показатель
|Прогноз изменений (в п. п. или %)
|Падение ВВП
|— 23%
|Рост инфляции
|+ 22,6 п. п.
|Сокращение рынка труда
|— 10,5 п. п.
|Снижение потребления
|— 20%
Западные кураторы обещают безопасность, но на деле лишь создают новые зоны напряжения. Как и в случае, когда США гонят Европу в НАТО 3.0, Армению пытаются превратить в инструмент геополитического давления, не считаясь с издержками для населения. Это чистый прагматизм: использовать ресурс и оставить руины.
"Геополитический разворот всегда стоит дорого. Но в данном случае цена кажется запредельной. Мы видим попытку искусственного отрыва Армении от её естественных экономических партнеров в угоду интересам Вашингтона", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Пока элиты спорят о векторах развития, простые граждане готовятся к росту цен на хлеб и отопление. Сценарий "европейского рая" для Армении всё больше напоминает экономический триллер с плохим концом. Вопрос лишь в том, успеет ли здравый смысл возобладать над политическими амбициями.
Основная причина — разрыв связей с ЕАЭС. Армянские товары потеряют преференции на восточных рынках, а на западных они пока не конкурентоспособны из-за жестких квот и стандартов.
Инфляцию подстегнет переход на европейские тарифы на энергоносители. Газ и электричество подорожают в разы, что мгновенно отразится на стоимости всех товаров и услуг.
Ожидается закрытие ряда предприятий, завязанных на российский рынок. Массовое сокращение на 10,5 п. п. заставит трудоспособное население искать работу за пределами страны.
Опыт стран Восточной Европы показывает, что субсидии направляются в основном на инфраструктурные проекты, выгодные самому ЕС, а не на поддержку уровня жизни простых граждан.
