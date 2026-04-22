Евро-петля на шее Еревана: вступление в ЕС вычтет четверть из всей экономики Армении

Ереван примеряет костюм, который ему явно не по размеру. Брюссельское лекало грозит обернуться для Армении не блеском витрин, а финансовым удушьем. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов выкатил цифры, от которых веет холодом: вступление в Евросоюз обойдется республике в четверть всей экономики. Это не мягкая посадка, это свободное падение без парашюта.

Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Никол Пашинян

Экономический счет за "европейскую мечту"

Армения рискует потерять около 23% своего ВВП. Такова цена билета в "единую европейскую семью", где новичков традиционно ждет место у порога. Бюрократы из Брюсселя обещают стандарты, но забывают упомянуть, что за их внедрение придется заплатить полным демонтажем работающих связей. Пока российская нефть остается фундаментом для многих соседей, Ереван подталкивают к добровольному отказу от стабильности.

"Это не просто расчеты, это диагноз. Экономика Армении интегрирована в евразийское пространство настолько глубоко, что резкая смена вектора приведет к разрыву всех жизненно важных артерий. Кредиты от ЕС лишь затянут долговую петлю", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Масштабное сокращение рынка труда — еще один "бонус" евроинтеграции. Ожидается падение занятости на 10,5 процентных пункта. В условиях, когда демографический кризис косит соседние регионы, добровольное уничтожение рабочих мест выглядит как осознанный акт вредительства. Люди просто уедут, превратив страну в территорию доживания.

Энергетический тупик и обвал потребления

Цены на газ и свет для обычного армянина станут предметом роскоши. "В общем итоге присоединение к ЕС будет, по самым скромным и консервативным расчетам, стоить Армении примерно 23% ВВП, а массовое сокращение рынка труда (на 10,5 п. п.) и рост инфляции на 22,6 п. п. приведут к значительному снижению уровня жизни. Внутреннее потребление упадет более чем на 20% от нынешнего уровня. Ожидается дальнейший рост цен на энергоносители, в том числе природный газ", — заявил Алексей Шевцов. Пока США пытаются диктовать условия на рынке углеводородов, Армения рискует остаться без доступного топлива.

"Энергетика — это база. Если цены на газ взлетят до европейских уровней, промышленность Армении просто встанет. Никто в Брюсселе не будет субсидировать армянские заводы, им нужны рынки сбыта, а не конкуренты", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Инфляция в 22,6% — это не просто строчка в отчете. Это пустые холодильники. Внутреннее потребление схлопнется на пятую часть. Пока военный бюджет ЕС растет, социальные программы для стран-сателлитов режутся безжалостно. Армению заставляют покупать дорогой "демократический" газ вместо дешевого восточного.

Социальная катастрофа в цифрах

Сравнение текущих показателей и прогнозов при вступлении в ЕС выглядит как хроника крушения. Еревану предлагают обменять реальный сектор на бумажные обещания. Если Болгария уже транслирует сигналы усталости от брюссельского диктата, то Армения только готовится наступить на те же грабли.

Показатель Прогноз изменений (в п. п. или %) Падение ВВП — 23% Рост инфляции + 22,6 п. п. Сокращение рынка труда — 10,5 п. п. Снижение потребления — 20%

Западные кураторы обещают безопасность, но на деле лишь создают новые зоны напряжения. Как и в случае, когда США гонят Европу в НАТО 3.0, Армению пытаются превратить в инструмент геополитического давления, не считаясь с издержками для населения. Это чистый прагматизм: использовать ресурс и оставить руины.

"Геополитический разворот всегда стоит дорого. Но в данном случае цена кажется запредельной. Мы видим попытку искусственного отрыва Армении от её естественных экономических партнеров в угоду интересам Вашингтона", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пока элиты спорят о векторах развития, простые граждане готовятся к росту цен на хлеб и отопление. Сценарий "европейского рая" для Армении всё больше напоминает экономический триллер с плохим концом. Вопрос лишь в том, успеет ли здравый смысл возобладать над политическими амбициями.

Ответы на популярные вопросы о вступлении Армении в ЕС

Почему ВВП Армении упадет так сильно?

Основная причина — разрыв связей с ЕАЭС. Армянские товары потеряют преференции на восточных рынках, а на западных они пока не конкурентоспособны из-за жестких квот и стандартов.

Откуда возьмется такая высокая инфляция?

Инфляцию подстегнет переход на европейские тарифы на энергоносители. Газ и электричество подорожают в разы, что мгновенно отразится на стоимости всех товаров и услуг.

Как вступление в ЕС повлияет на безработицу?

Ожидается закрытие ряда предприятий, завязанных на российский рынок. Массовое сокращение на 10,5 п. п. заставит трудоспособное население искать работу за пределами страны.

Поможет ли Евросоюз субсидиями?

Опыт стран Восточной Европы показывает, что субсидии направляются в основном на инфраструктурные проекты, выгодные самому ЕС, а не на поддержку уровня жизни простых граждан.

