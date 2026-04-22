Долетались: европейский авиагигант пустил под нож 20 000 рейсов из-за войны в Иране

Lufthansa вывела на взлетную полосу огромный "ластик". До конца октября немецкий авиагигант стирает из своего расписания 20 000 рейсов. Причина проста: керосин превращается в жидкое золото. Когда цена топлива пробивает стратосферу, авиация начинает сбрасывать балласт в виде коротких маршрутов.

Lufthansa Boeing 747-430

Топливное пике: почему рейсы идут под нож

Официальная версия звучит благородно: экология и спасение 40 000 тонн керосина. Реальность жестче. Стоимость топлива удвоилась сразу после начала обострения конфликта с участием Ирана. Система не выдержала нагрузки. Lufthansa заявила прямо: "оптимизация" — это способ избавиться от убытков, которые генерируют ближнемагистральные перелеты.

"Это не экологическая акция, а попытка избежать кассового разрыва. Когда энергоресурсы становятся инструментом геополитики, авиакомпании первыми идут на дно из-за низкой маржинальности коротких рейсов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Первые 120 бортов остались на земле уже в понедельник. Компания режет мясо по живому. Ранее была полностью ликвидирована дочерняя CityLine — все 27 самолетов отправлены в утиль или на консервацию. Ждать новых поставок или снижения цен на нефть некому.

География сокращений и европейский хаос

Под раздачу попали главные артерии Европы. Хабы во Франкфурте, Мюнхене, Цюрихе, Вене, Брюсселе и Риме готовятся к тишине в терминалах. Это не просто отмена билетов, это паралич привычной логистики. Пока экономический кризис в ЕС набирает обороты, пассажирам предлагают "потерпеть" до конца апреля, когда появится новый уточненный график.

Показатель Статус / Объем Количество отмененных рейсов 20 000 до октября Экономия топлива 40 000+ метрических тонн Судьба дочерней CityLine Полное закрытие флота (27 судов) Рост стоимости керосина Двукратное увеличение

"Мы наблюдаем институциональный распад европейской транспортной сети. Логистика в Европе всегда держалась на дешевой энергии, но теперь этот фундамент выбит внешней политикой Брюсселя", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Экономика выживания: суржи и отставки флота

Lufthansa не одинока в своем падении. Скандинавская SAS уже "приземлила" тысячу рейсов. Франко-голландская Air France-KLM пошла по пути прямого грабежа клиентов, введя топливный сбор в €100 на дальние дистанции. Пока Еврокомиссия готовит план AccelerateEU, авиаперевозчики банкротят свои короткие маршруты.

"Схема проста: перевозчики перекладывают издержки на плечи граждан. Но даже это не спасает, когда Германия и другие лидеры ЕС теряют доступ к стабильным поставкам сырья", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Несмотря на катастрофу в расписании, менеджмент авиакомпании делает хорошую мину при плохой игре. Мол, запасы топлива на ближайшие недели "обеспечены". Но что будет дальше, когда Пентагон и его союзники на Ближнем Востоке окончательно дестабилизируют рынок? Ответ очевиден: летать будут только очень богатые и очень редко.

Ответы на популярные вопросы о кризисе Lufthansa

Почему Lufthansa отменяет именно короткие рейсы?

Короткие маршруты потребляют больше топлива на километр пути из-за взлетов и посадок. В условиях дорогого керосина они становятся убыточными.

Как это отразится на ценах на билеты?

Снижение предложения при неизменном спросе всегда ведет к росту цен. Кроме того, конкуренты уже вводят дополнительные сборы до €100.

Что делать пассажирам, чьи рейсы отменены?

Авиакомпания обязана уведомить клиентов. Предлагается либо возврат средств, либо перенос рейса, но из-за массовости отмен альтернатив будет крайне мало.

Связано ли это с политической ситуацией?

Да, напрямую. Основным триггером стал конфликт на Ближнем Востоке и последовавший за ним энергетический кризис в Европе.

