Виктор Дементьев

Долетались: европейский авиагигант пустил под нож 20 000 рейсов из-за войны в Иране

Экономика

Lufthansa вывела на взлетную полосу огромный "ластик". До конца октября немецкий авиагигант стирает из своего расписания 20 000 рейсов. Причина проста: керосин превращается в жидкое золото. Когда цена топлива пробивает стратосферу, авиация начинает сбрасывать балласт в виде коротких маршрутов.

Фото: flickr.com by Kiefer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Топливное пике: почему рейсы идут под нож

Официальная версия звучит благородно: экология и спасение 40 000 тонн керосина. Реальность жестче. Стоимость топлива удвоилась сразу после начала обострения конфликта с участием Ирана. Система не выдержала нагрузки. Lufthansa заявила прямо: "оптимизация" — это способ избавиться от убытков, которые генерируют ближнемагистральные перелеты.

"Это не экологическая акция, а попытка избежать кассового разрыва. Когда энергоресурсы становятся инструментом геополитики, авиакомпании первыми идут на дно из-за низкой маржинальности коротких рейсов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Первые 120 бортов остались на земле уже в понедельник. Компания режет мясо по живому. Ранее была полностью ликвидирована дочерняя CityLine — все 27 самолетов отправлены в утиль или на консервацию. Ждать новых поставок или снижения цен на нефть некому.

География сокращений и европейский хаос

Под раздачу попали главные артерии Европы. Хабы во Франкфурте, Мюнхене, Цюрихе, Вене, Брюсселе и Риме готовятся к тишине в терминалах. Это не просто отмена билетов, это паралич привычной логистики. Пока экономический кризис в ЕС набирает обороты, пассажирам предлагают "потерпеть" до конца апреля, когда появится новый уточненный график.

Показатель Статус / Объем
Количество отмененных рейсов 20 000 до октября
Экономия топлива 40 000+ метрических тонн
Судьба дочерней CityLine Полное закрытие флота (27 судов)
Рост стоимости керосина Двукратное увеличение

"Мы наблюдаем институциональный распад европейской транспортной сети. Логистика в Европе всегда держалась на дешевой энергии, но теперь этот фундамент выбит внешней политикой Брюсселя", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Экономика выживания: суржи и отставки флота

Lufthansa не одинока в своем падении. Скандинавская SAS уже "приземлила" тысячу рейсов. Франко-голландская Air France-KLM пошла по пути прямого грабежа клиентов, введя топливный сбор в €100 на дальние дистанции. Пока Еврокомиссия готовит план AccelerateEU, авиаперевозчики банкротят свои короткие маршруты.

"Схема проста: перевозчики перекладывают издержки на плечи граждан. Но даже это не спасает, когда Германия и другие лидеры ЕС теряют доступ к стабильным поставкам сырья", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Несмотря на катастрофу в расписании, менеджмент авиакомпании делает хорошую мину при плохой игре. Мол, запасы топлива на ближайшие недели "обеспечены". Но что будет дальше, когда Пентагон и его союзники на Ближнем Востоке окончательно дестабилизируют рынок? Ответ очевиден: летать будут только очень богатые и очень редко.

Ответы на популярные вопросы о кризисе Lufthansa

Почему Lufthansa отменяет именно короткие рейсы?

Короткие маршруты потребляют больше топлива на километр пути из-за взлетов и посадок. В условиях дорогого керосина они становятся убыточными.

Как это отразится на ценах на билеты?

Снижение предложения при неизменном спросе всегда ведет к росту цен. Кроме того, конкуренты уже вводят дополнительные сборы до €100.

Что делать пассажирам, чьи рейсы отменены?

Авиакомпания обязана уведомить клиентов. Предлагается либо возврат средств, либо перенос рейса, но из-за массовости отмен альтернатив будет крайне мало.

Связано ли это с политической ситуацией?

Да, напрямую. Основным триггером стал конфликт на Ближнем Востоке и последовавший за ним энергетический кризис в Европе.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы нефть авиация экономика энергетический кризис
Новости Все >
Пространство для жизни: как Кемерово меняет облик города для удержания местных жителей
Взлёт в карьере: в Иркутской области массово готовят специалистов по управлению БПЛА
Мороз вместо тепла: прокуратура наказала коммунальщиков за ледяные квартиры в Дудинке
Жизнь по разрешению: почему келин в Киргизии отдают зарплату свекрови
Асфальт уходит: почему недавно отремонтированные улицы в Чите снова покрылись ямами
Больше не женская территория: почему деловые мужчины Барнаула массово идут в спа
Европейский колорит без виз: почему эксперты по туризму советуют ехать в Гродно и Витебск
От металлургии до культуры: Хакасия открывает новые горизонты в работе с Китаем
Руки сами тянутся к холодильнику: этот трюк помогает не сорваться даже в сильный стресс
Останетесь голодными: 5 роковых ошибок, за которые россиян в Узбекистане перестанут уважать
Сейчас читают
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Домашние животные
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Садоводство, цветоводство
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Садоводство, цветоводство
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Популярное
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию

С 1 мая прекращается транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", сообщило сегодня агентство Reuters.

Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Ядерный сценарий или протесты населения: перед каким выбором оказался Вашингтон Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Лень стоять у плиты, а ужин нужен: эта рыбная запеканка спасает вечер за один заход
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Последние материалы
Ядерный сценарий или протесты населения: перед каким выбором оказался Вашингтон
Конец "водного шторма": новые правила подготовки к осмотру кишечника
Долетались: европейский авиагигант пустил под нож 20 000 рейсов из-за войны в Иране
США пошли на захват судна — раскрылась настоящая цель: дело не в Иране
Пространство для жизни: как Кемерово меняет облик города для удержания местных жителей
Изумрудные полусферы в ландшафте: как превратить участок в произведение искусства
Взлёт в карьере: в Иркутской области массово готовят специалистов по управлению БПЛА
Мороз вместо тепла: прокуратура наказала коммунальщиков за ледяные квартиры в Дудинке
Жизнь по разрешению: почему келин в Киргизии отдают зарплату свекрови
Асфальт уходит: почему недавно отремонтированные улицы в Чите снова покрылись ямами
