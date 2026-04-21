Олег Артюков

Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию

С 1 мая прекращается транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", сообщило сегодня агентство Reuters со ссылкой на источники.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
В сообщении утверждается, что решение принято правительством России и касается только транспортировки по "Дружбе". Есть ещё возможность отгрузки партий нефти в направлении портов. Так вот они остаются возможными.

Стоит сразу отметить, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщение Reuters комментировать не стал.

"Этого я не знаю, это нужно в наши соответствующие компании обращаться, мы попробуем уточнить ситуацию. Здесь я пока не готов вам что-то ответить", — цитирует его ТАСС.

Казахстан начал поставки нефти в Германию по "Дружбе" в 2023 году. В 2024 году в направлении пункта сдачи нефти "Адамова застава" было отправлено полтора миллиона тонн. По итогам прошлого года фактическая прокачка составила 2,1 миллиона тонн.

На этом году ожидался рост поставок до 2,5 миллионов тонн. И уже в первом квартале они показали резкую динамику, увеличившись, по данным "КазТрансОйла", на 353 тысячи тонн, до 730 тысяч тонн.

В конце 2025 года "КазТрансОйл" и "Транснефть" подписали договор о транспортировке казахстанской нефти в транзитном режиме через территорию России на 2026 год.

Через территорию России ведётся экспорт нефти с месторождений Казахстана в направлении морских портов Новороссийск и Усть-Луга, а также к границе России и Белоруссии для дальнейшей транспортировки в страны Евросоюза.

Казахстанское сырьё по нефтепроводу "Дружба" поступает на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт в Восточной Германии. Его мощности позволяют перерабатывать до 11,6 миллионов тонн нефти ежегодно. Топливо, произведённое на этом заводе, обеспечивает девять из десяти автомобилей в регионе Берлина и Бранденбурга.

Мажоритарным владельцем завода фактически является компания "Роснефть". Однако с 2022 года он находится под управлением Федерального сетевого агентства Германии. В Берлине тогда заявили, что это, дескать, для повышения безопасности государства в производстве топлива.

До усиления санкционного давления и экспроприации активов завод обеспечивал 90 процентов потребностей Германии в бензине, дизельном топливе, авиационном топливе и мазуте.

До введения запрета на импорт российской нефти Германия закупала порядка 15-25 миллионов тонн в год, напоминает издание "ИнфоТЭК". Большая часть этих поставок шла как раз на нефтеперерабатывающий завод в Шведте.

Поставки из России немцы заменили на импорт из Казахстана и маршрут через польские порты. Однако в тех пор завод в Шведте работает в лучшем случае на 70 процентов своей мощности, а в среднем — процентов на пятьдесят.

Поставок из Казахстана не хватает. Несмотря на их постоянное наращивание, они составляют около десяти процентов от того, что шло из России.

Но если и они будут прекращены, то НПЗ придётся искать альтернативу. А это порядка 2-2,5 миллионов тонн ежегодно. Найти-то может и найдут, только вот по какой цене (в силу известных причин).

При этом и раньше, когда ситуация не была такой турбулентной, обеспечение импорта через немецкие и польские порты было нетривиальной задачей. Да что там нетривиальной, этого вообще не удавалось.

Так что сейчас правительству ФРГ придётся каким-то образом воплощать в жизнь уверения, что альтернативные поставщики нефти всегда найдутся и удастся обеспечить стабильный импорт энергоресурсов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
