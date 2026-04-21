Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Азии ищут, где взять нефть, в Европе — авиакеросин

Экономика » Сырье » Нефть

Крупнейшие покупатели нефти в Азии до сих пор могли использовать различные обходные пути, чтобы ограничить последствия конфликта на Ближнем Востоке. Однако такой вариант становится всё более проблематичным, сообщает агентство Bloomberg.

S5 Aircraft Fuel Supply truck at Schiphol
Фото: commons.wikimedia.org by Alf van Beem, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
В частности, Китай и Индия начали скупать все доступные партии нефти, в том числе находящиеся в море на танкерах. Однако теперь эти запасы постепенно иссякают, Ормузский пролив не открывается, американцы блокируют иранские порты.

В материале американского агентства подчёркивается, что Индия находится в более уязвимом положении. Она зависит от поставок из стран Персидского залива не только в том, что касается нефти, но и газа, который используется для приготовления пищи.

Его дефицит стал острым и Индия срочно нарастила объёмы импорта газа из России.

Нефтепереработчики заявляют, что обеспечены сырьём на предстоящий месяц, но скидок на нефть уже нет, а её объёмы на танкерах в море быстро сокращается.

Индии также удалось обеспечить безопасный проход для судов с СПГ через Ормузский пролив после двусторонней сделки с Ираном.

Но после минувших выходных, когда два её судна подверглись атаке при попытке пересечь пролив, правительство вызвало посла Ирана и отложило планы по отправке пустых судов в Залив для погрузки.

Иранские партии, которые и без того были сложны для индийских нефтепереработчиков из-за американских санкций, теперь полностью исключены из рассмотрения после того, как Вашингтон не продлил временное разрешение на покупку нефти из этой страны.

Тем временем, в Европе размышляют над тем, где брать авиакеросин. Это, пожалуй, сейчас самая острая проблема для европейцев.

Еврокомиссар по вопросам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас подтвердил, что авиатоплива в странах Евросоюза не хватает.

При этом, судя по его словам, стратегические запасы авиационного керосина в Европе пока использовать не будут, планируя их "распечатать" только в случае крайней необходимости. Видимо, такая необходимость, по мнению Брюсселя, ещё наступила.

Пока Еврокомиссия занята поиском альтернативных поставщиков авиакеросина, не связанных с Ближним Востоком. И в частности, в США. Хотя вообще сложно сказать, где европейцам ещё искать альтернативу.

От импорта из России Брюссель отказывается, преподнося это как твёрдость и последовательность. По крайней мере, до тех пор, пока европейские аэропорты вовсе не останутся без топлива.

"Без полного и постоянного восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе последствия будут катастрофическими не только для Европы, но и для всего мира", — заявил Цицикостас.

Он подчеркнул, что конфликт вокруг Ирана "влияет на все виды транспорта и все страны Евросоюза".

"Еврокомиссия представит завтра энергетический план Accelerate EU, который нацелен на вопросы снабжения всеми видами топлива с основным акцентом на авиатопливо", — сказал он.

Между тем, в российском Минэнерго сообщили, что нашей стране в полном объёме обеспечивается внутренний спрос на авиатопливо. И рисков дефицита на внутреннем рынке не наблюдается.

"Производственные мощности и запасы позволяют стабильно покрывать потребности авиаперевозчиков. Волатильность цен носит рыночный характер и связана с внешней конъюнктурой. В настоящее время ситуация не требует экстренных регуляторных мер", — отметили в ведомстве.

Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы азия европа энергетика поставки энергоресурсов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.