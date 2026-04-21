В Азии ищут, где взять нефть, в Европе — авиакеросин

Крупнейшие покупатели нефти в Азии до сих пор могли использовать различные обходные пути, чтобы ограничить последствия конфликта на Ближнем Востоке. Однако такой вариант становится всё более проблематичным, сообщает агентство Bloomberg.
В частности, Китай и Индия начали скупать все доступные партии нефти, в том числе находящиеся в море на танкерах. Однако теперь эти запасы постепенно иссякают, Ормузский пролив не открывается, американцы блокируют иранские порты.
В материале американского агентства подчёркивается, что Индия находится в более уязвимом положении. Она зависит от поставок из стран Персидского залива не только в том, что касается нефти, но и газа, который используется для приготовления пищи.
Его дефицит стал острым и Индия срочно нарастила объёмы импорта газа из России.
Нефтепереработчики заявляют, что обеспечены сырьём на предстоящий месяц, но скидок на нефть уже нет, а её объёмы на танкерах в море быстро сокращается.
Индии также удалось обеспечить безопасный проход для судов с СПГ через Ормузский пролив после двусторонней сделки с Ираном.
Но после минувших выходных, когда два её судна подверглись атаке при попытке пересечь пролив, правительство вызвало посла Ирана и отложило планы по отправке пустых судов в Залив для погрузки.
Иранские партии, которые и без того были сложны для индийских нефтепереработчиков из-за американских санкций, теперь полностью исключены из рассмотрения после того, как Вашингтон не продлил временное разрешение на покупку нефти из этой страны.
Тем временем, в Европе размышляют над тем, где брать авиакеросин. Это, пожалуй, сейчас самая острая проблема для европейцев.
Еврокомиссар по вопросам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас подтвердил, что авиатоплива в странах Евросоюза не хватает.
При этом, судя по его словам, стратегические запасы авиационного керосина в Европе пока использовать не будут, планируя их "распечатать" только в случае крайней необходимости. Видимо, такая необходимость, по мнению Брюсселя, ещё наступила.
Пока Еврокомиссия занята поиском альтернативных поставщиков авиакеросина, не связанных с Ближним Востоком. И в частности, в США. Хотя вообще сложно сказать, где европейцам ещё искать альтернативу.
От импорта из России Брюссель отказывается, преподнося это как твёрдость и последовательность. По крайней мере, до тех пор, пока европейские аэропорты вовсе не останутся без топлива.
"Без полного и постоянного восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе последствия будут катастрофическими не только для Европы, но и для всего мира", — заявил Цицикостас.
Он подчеркнул, что конфликт вокруг Ирана "влияет на все виды транспорта и все страны Евросоюза".
"Еврокомиссия представит завтра энергетический план Accelerate EU, который нацелен на вопросы снабжения всеми видами топлива с основным акцентом на авиатопливо", — сказал он.
Между тем, в российском Минэнерго сообщили, что нашей стране в полном объёме обеспечивается внутренний спрос на авиатопливо. И рисков дефицита на внутреннем рынке не наблюдается.
"Производственные мощности и запасы позволяют стабильно покрывать потребности авиаперевозчиков. Волатильность цен носит рыночный характер и связана с внешней конъюнктурой. В настоящее время ситуация не требует экстренных регуляторных мер", — отметили в ведомстве.
