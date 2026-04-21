В Азии ищут, где взять нефть, в Европе — авиакеросин

Крупнейшие покупатели нефти в Азии до сих пор могли использовать различные обходные пути, чтобы ограничить последствия конфликта на Ближнем Востоке. Однако такой вариант становится всё более проблематичным, сообщает агентство Bloomberg.

В частности, Китай и Индия начали скупать все доступные партии нефти, в том числе находящиеся в море на танкерах. Однако теперь эти запасы постепенно иссякают, Ормузский пролив не открывается, американцы блокируют иранские порты.

В материале американского агентства подчёркивается, что Индия находится в более уязвимом положении. Она зависит от поставок из стран Персидского залива не только в том, что касается нефти, но и газа, который используется для приготовления пищи.

Его дефицит стал острым и Индия срочно нарастила объёмы импорта газа из России.

Нефтепереработчики заявляют, что обеспечены сырьём на предстоящий месяц, но скидок на нефть уже нет, а её объёмы на танкерах в море быстро сокращается.

Индии также удалось обеспечить безопасный проход для судов с СПГ через Ормузский пролив после двусторонней сделки с Ираном.

Но после минувших выходных, когда два её судна подверглись атаке при попытке пересечь пролив, правительство вызвало посла Ирана и отложило планы по отправке пустых судов в Залив для погрузки.

Иранские партии, которые и без того были сложны для индийских нефтепереработчиков из-за американских санкций, теперь полностью исключены из рассмотрения после того, как Вашингтон не продлил временное разрешение на покупку нефти из этой страны.

Тем временем, в Европе размышляют над тем, где брать авиакеросин. Это, пожалуй, сейчас самая острая проблема для европейцев.

Еврокомиссар по вопросам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас подтвердил, что авиатоплива в странах Евросоюза не хватает.

При этом, судя по его словам, стратегические запасы авиационного керосина в Европе пока использовать не будут, планируя их "распечатать" только в случае крайней необходимости. Видимо, такая необходимость, по мнению Брюсселя, ещё наступила.

Пока Еврокомиссия занята поиском альтернативных поставщиков авиакеросина, не связанных с Ближним Востоком. И в частности, в США. Хотя вообще сложно сказать, где европейцам ещё искать альтернативу.

От импорта из России Брюссель отказывается, преподнося это как твёрдость и последовательность. По крайней мере, до тех пор, пока европейские аэропорты вовсе не останутся без топлива.

"Без полного и постоянного восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе последствия будут катастрофическими не только для Европы, но и для всего мира", — заявил Цицикостас.

Он подчеркнул, что конфликт вокруг Ирана "влияет на все виды транспорта и все страны Евросоюза".

"Еврокомиссия представит завтра энергетический план Accelerate EU, который нацелен на вопросы снабжения всеми видами топлива с основным акцентом на авиатопливо", — сказал он.

Между тем, в российском Минэнерго сообщили, что нашей стране в полном объёме обеспечивается внутренний спрос на авиатопливо. И рисков дефицита на внутреннем рынке не наблюдается.

"Производственные мощности и запасы позволяют стабильно покрывать потребности авиаперевозчиков. Волатильность цен носит рыночный характер и связана с внешней конъюнктурой. В настоящее время ситуация не требует экстренных регуляторных мер", — отметили в ведомстве.