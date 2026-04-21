Наталья Громова

От избытка к скидкам: что заставляет ритейлеров снижать цены на красную икру

Экономика

Рынок деликатесов столкнулся с жестким регуляторным и экономическим вызовом: избыточное предложение икры на фоне охлаждения потребительской активности заставило ритейлеров форсировать распродажи. К апрелю 2026 года стоимость самого массового продукта — икры горбуши — упала на 14%. Математика проста: товар, не реализованный до начала новой путины, превращается в неликвидный актив, отягощенный цифровым контролем и налоговыми рисками.

Красная икра в банке
Красная икра в банке

Сколько стоит красная икра в магазинах

Статистика фиксирует дефляционный тренд в сегменте премиальных морепродуктов. По состоянию на середину апреля, килограмм икры горбуши торгуется в районе 9,1 тысячи рублей. Более агрессивное падение демонстрирует икра нерки — минус 22%, что опустило ценник до 12,2 тысячи рублей. Такие корректировки необходимы для поддержания оборотных средств бизнеса в условиях, когда экономика России требует от ритейла максимальной эффективности и быстрой оборачиваемости товаров.

"Ритейл сегодня работает в режиме жесткой оптимизации полочного пространства. Удерживать высокие цены на товар с истекающим сроком годности — значит генерировать прямой убыток. Снижение цен на 15-20% — это не жест доброй воли, а рациональное администрирование запасов", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Профильные ассоциации подтверждают: потребитель стал более избирательным. Если раньше покупка деликатеса была импульсивной, то сейчас бюджет семьи планируется с учетом рационального потребления. Минимальный входной порог для потребителя в рознице сейчас составляет около 435 рублей за компактную фасовку в 75 граммов. Это позволяет удерживать охват аудитории, несмотря на общий финансовый контроль над расходами домохозяйств.

Почему упали цены на икру лососевых

Главный драйвер удешевления — институциональный. Внедрение обязательной маркировки исключило возможность "серого" продления сроков реализации. Система автоматически блокирует продажу просроченных партий через кассовые узлы. Для бизнеса это означает одно: либо товар продается сейчас со скидкой, либо он подлежит утилизации под надзором контролирующих органов. Прозрачность, которую дает цифровизация контроля, не оставляет места для маневров с некондицией.

Вид продукции Изменение цены (год к году)
Икра горбуши -14%
Икра нерки -22%
Икра кеты +2%

"Мы видим классический перегрев предложения. Высокий улов 2025 года создал избыточное давление на рынок. В условиях, когда история денег учит нас бережливости, производители вынуждены фиксировать прибыль на текущих уровнях, пока товар сохраняет легальный статус", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Важно понимать, что затоваривание складов произошло из-за ошибочных ожиданий производителей. Они рассчитывали на предновогоднее ралли, но высокая ключевая ставка ЦБ и общая осторожность потребителей охладили пыл. Теперь отрасль вынуждена проводить "санацию" складов перед новым сезоном добычи.

Подорожает ли красная икра снова

Летом на рынок начнет поступать свежая продукция, но ожидать взрывного роста цен не стоит. Решающим фактором остается платежеспособный спрос. Пока добыча нефти и экспортные доходы обеспечивают базовую устойчивость, внутренний рынок деликатесов будет балансировать на грани рентабельности. Массовый продукт останется в текущем ценовом коридоре, а сезонный всплеск в декабре будет купирован объемом накопленных резервов.

"Риск дефолта спроса на икру реален. Если ценник снова уйдет в отрыв, потребитель просто переключится на альтернативные форматы протеина. Производители это понимают и будут осторожны в индексации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы об икре

Почему цены падают именно сейчас?

Это технологическая необходимость. Компании освобождают логистические мощности и холодильные установки под улов 2026 года. Хранение старых запасов обходится дороже, чем их быстрая продажа с дисконтом.

Безопасно ли покупать подешевевшую икру?

Да, если покупка совершается в легальной рознице. Государственные платформы контроля не позволяют пробивать товар с истекшим сроком годности на кассе.

Будет ли дефицит к концу года?

Предпосылок для дефицита нет. Прошлый сезон обеспечил рост производства на 21%, что создает комфортную подушку безопасности для внутреннего рынка.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, финансовый консультант Илья Кравцов
Автор Наталья Громова
Громова Наталья Сергеевна — бухгалтер с 19-летним стажем. Практика РСБУ и управленческого учёта, отчётность и разбор ошибок бизнеса.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы бюджет финансы продукты экономика импортозамещение
