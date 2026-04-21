В Европе подсчитывают убытки из-за конфликта на Ближнем Востоке

Потенциальные потери французской экономики из-за кризиса, вызванного нападением США и Израиля на Иран, оцениваются в четыре-шесть миллиардов евро, заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр в эфире радиостанции RTL.

Фото: commons.wikimedia.org by Corentin Béchade, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Европейский союз

Но это не точно, министр пояснил, что данный диапазон оценки является предварительным и широким. Он также добавил, что правительство Франции рассматривает меры для снижения негативного влияния конфликта на экономику республики, сообщает ТАСС. В чём они заключаются, месье Лескюр уточнять не стал.

Аналогичная оценка была и в письме, которое премьер-министр Себастьен Лекорню направил членам правительства. Выдержки из него опубликовала газета Le Monde. Лекорню потребовал от министров обеспечить дополнительную экономию в шесть миллиардов евро, из которых два миллиарда по линии социального страхования.

Последствия конфликта на Ближнем Востоке уже негативно отразились на итальянской экономики, отмечается в сообщении
исследовательского центра ассоциации промышленников Confindustria.

В анализе "оперативной экономической ситуации" говорится, что рост цен на энергоносители приведёт к снижению потребления и покупательской способности, а также к замедлению производственных темпов.

По подсчётам экспертов, в случае урегулирования конфликта в Иране к июню при средней цене нефти 110 долларов за баррель и быстром восстановлении поставок итальянские компании заплатят за энергию на семь миллиардов евро больше, чем в 2025 году.

А если конфликт затянется до конца года при цене 140 долларов за баррель, энергоносители обойдутся на 21 миллиард евро дороже.

В докладе подчёркивается, что это непосильно для компаний и остаётся главной проблемой итальянской экономической системы.

Тем временем в Германии канцлер Фридрих Мерц на днях объявил о планах в ближайшее время созвать Совет национальной безопасности для обсуждения энергетического кризиса. Он отметил, что цель правительства — обеспечить стабильное снабжение дизельным топливом, бензином и авиакеросином.

Видимо, за полтора с лишним месяца потребности в таких обсуждениях не возникало. По крайней мере, Совет национальной безопасности собирать не стоило. А теперь вот надо.

Ну ещё бы, ведь по словам канцлера, ситуация напряжённая. Но при этом Мерц заверил, что поставки обеспечены, а на случай обострения подготовлены соответствующие меры.

Канцлер также заверил, что намерен задействовать все доступные инструменты, подчеркнув, что энергетическая безопасность является высшим приоритетом для Германии.

Ранее глава Минэкономики Катерина Райхе анонсировала контрмеры на случай нехватки авиакеросина. Попутно она заверила, что оснований для паники нет. Хотя подобные заверения со стороны властей как раз панику и провоцируют зачастую.

Из-за конфликта вокруг Ирана рост цен на топливо привёл к разногласиям в правительстве Германии. Правящая коалиция объявила о планах ограничить на два месяца — с 1 мая по 30 июня — ставку энергетического налога на дизельное топливо и бензин, снизив её примерно на 17 центов за литр.

Как отметила глава Минтруда Бербель Бас, общий объём налоговых льгот на топливо для потребителей и предприятий составит порядка 1,6 миллиарда евро.

Между тем, автомобилисты по всей Европе вновь начали осваивать поездки по соседним странам в поисках более дешёвого топлива.

В марте, например, немцы стали чаще ездить на заправки в Польше. А поляки отправились в Словакию. По крайней мере, на это сетовал премьер-министр этой страны Роберт Фицо.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.