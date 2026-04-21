Иллюзия цифрового мира: реальные причины, заставляющие граждан хранить деньги наличными

Российские домохозяйства демонстрируют консервативный подход к личным финансам, балансируя между развитой цифровой экосистемой и привычкой к "живым" деньгам. Статистика подтверждает: несмотря на тотальное проникновение безналичных расчетов, объем наличных на руках остается существенным элементов финансовой безопасности населения.

Структура и мотивы наличных сбережений

Аналитики "Выберу.ру" опросили 3000 россиян, зафиксировав устойчивый спрос на наличный капитал. Почти треть респондентов, а именно 29%, держат в резерве от 30 до 50 тысяч рублей. Суммы до 100 тысяч рублей предпочитают хранить 26% граждан. Сбережения в диапазоне от 100 до 150 тысяч рублей характерны для 21% населения, и лишь 9% респондентов располагают запасом свыше 150 тысяч рублей. Оставшиеся 15% обходятся суммой менее 30 тысяч рублей.

"Наличные для многих граждан сегодня — это не просто средство оплаты, а инструмент психологического комфорта. Это своеобразный план действий при работе с капиталом, исключающий технические сбои," — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Целеполагание владельцев кеша остается неизменным. Почти треть опрошенных (31%) формируют "подушку" для подарков и помощи близким. Четверть респондентов (24%) предпочитают иметь на руках средства для поездок. Повседневные покупки для 18% участников исследования служат поводом посетить банкомат.

Категория хранения Доля респондентов Только счета + минимум наличных 46% Смешанный тип (рубли/валюта) 11%

Цифровизация против привычек

Российский банковский сектор успешно внедряет цифровые технологии, однако отказ от офлайн-средств происходит медленнее ожидаемого. Более 20% опрошенных начали снимать наличные для оплаты обедов и иных мелких затрат, опасаясь интернет-сбоев. Такие риски напрямую влияют на ключевую ставку и поведение потребителей.

"Мы видим, что адаптация к среде уже произошла, но консерватизм побеждает. Граждане хеджируют риски инфраструктуры, что логично на фоне изменения бюджетной политики," — отметила в беседе с Pravda. Ru аналитик Мария Бубцева.

Ярослав Баджурак, исполнительный директор "Выберу.ру", подытожил: "Россияне уже адаптировались к цифровой финансовой среде, но не спешат полностью отказываться от наличных и офлайн-инфраструктуры". Подобные настроения часто связаны с опасениями по поводу сложности контроля над налоговыми претензиями и операционными сбоями, что вынуждает людей держать часть активов вне финмониторинга.

"Интерес к кешу не означает недоверие к банкам. Это вопрос доступности ресурсов в моменте, когда энергетический кризис или иные факторы создают волатильность," — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о хранении средств

Почему россияне до сих пор держат наличные?

Основная причина — страховка от технологических сбоев и возможность совершать мелкие платежи там, где терминалы могут быть недоступны.

Безопасно ли хранить суммы свыше 150 тысяч рублей дома?

Риски кражи или инфляционного обесценивания высоки. Финансовые эксперты рекомендуют хранить такие суммы на вкладах или накопительных счетах.

Влияет ли инфляция на решение держать кеш?

Инфляция напрямую обесценивает наличные, поэтому граждане стремятся хранить как можно меньше средств в "бумаге", лишь для текущих нужд.

Какую долю оборота в России сегодня занимает кеш?

Несмотря на доминирование безналичной оплаты в крупных городах, оборот наличных остается значимым инструментом в экономике малых покупок.

