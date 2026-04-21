Алина Корнеева

Иллюзия цифрового мира: реальные причины, заставляющие граждан хранить деньги наличными

Российские домохозяйства демонстрируют консервативный подход к личным финансам, балансируя между развитой цифровой экосистемой и привычкой к "живым" деньгам. Статистика подтверждает: несмотря на тотальное проникновение безналичных расчетов, объем наличных на руках остается существенным элементов финансовой безопасности населения.

Фото: pixabay.com by Maria_Domnina is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Структура и мотивы наличных сбережений

Аналитики "Выберу.ру" опросили 3000 россиян, зафиксировав устойчивый спрос на наличный капитал. Почти треть респондентов, а именно 29%, держат в резерве от 30 до 50 тысяч рублей. Суммы до 100 тысяч рублей предпочитают хранить 26% граждан. Сбережения в диапазоне от 100 до 150 тысяч рублей характерны для 21% населения, и лишь 9% респондентов располагают запасом свыше 150 тысяч рублей. Оставшиеся 15% обходятся суммой менее 30 тысяч рублей.

"Наличные для многих граждан сегодня — это не просто средство оплаты, а инструмент психологического комфорта. Это своеобразный план действий при работе с капиталом, исключающий технические сбои," — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Целеполагание владельцев кеша остается неизменным. Почти треть опрошенных (31%) формируют "подушку" для подарков и помощи близким. Четверть респондентов (24%) предпочитают иметь на руках средства для поездок. Повседневные покупки для 18% участников исследования служат поводом посетить банкомат.

Категория хранения Доля респондентов
Только счета + минимум наличных 46%
Смешанный тип (рубли/валюта) 11%

Цифровизация против привычек

Российский банковский сектор успешно внедряет цифровые технологии, однако отказ от офлайн-средств происходит медленнее ожидаемого. Более 20% опрошенных начали снимать наличные для оплаты обедов и иных мелких затрат, опасаясь интернет-сбоев. Такие риски напрямую влияют на ключевую ставку и поведение потребителей.

"Мы видим, что адаптация к среде уже произошла, но консерватизм побеждает. Граждане хеджируют риски инфраструктуры, что логично на фоне изменения бюджетной политики," — отметила в беседе с Pravda. Ru аналитик Мария Бубцева.

Ярослав Баджурак, исполнительный директор "Выберу.ру", подытожил: "Россияне уже адаптировались к цифровой финансовой среде, но не спешат полностью отказываться от наличных и офлайн-инфраструктуры". Подобные настроения часто связаны с опасениями по поводу сложности контроля над налоговыми претензиями и операционными сбоями, что вынуждает людей держать часть активов вне финмониторинга.

"Интерес к кешу не означает недоверие к банкам. Это вопрос доступности ресурсов в моменте, когда энергетический кризис или иные факторы создают волатильность," — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о хранении средств

Почему россияне до сих пор держат наличные?

Основная причина — страховка от технологических сбоев и возможность совершать мелкие платежи там, где терминалы могут быть недоступны.

Безопасно ли хранить суммы свыше 150 тысяч рублей дома?

Риски кражи или инфляционного обесценивания высоки. Финансовые эксперты рекомендуют хранить такие суммы на вкладах или накопительных счетах.

Влияет ли инфляция на решение держать кеш?

Инфляция напрямую обесценивает наличные, поэтому граждане стремятся хранить как можно меньше средств в "бумаге", лишь для текущих нужд.

Какую долю оборота в России сегодня занимает кеш?

Несмотря на доминирование безналичной оплаты в крупных городах, оборот наличных остается значимым инструментом в экономике малых покупок.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик Мария Бубцева, финансовый консультант Илья Кравцов.
Автор Алина Корнеева
Алина Сергеевна Корнеева — банковский аналитик, специалист по анализу капитала, регуляторных нормативов и финансовой устойчивости банков, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Новости Все >
Сутки испытаний: военный госпиталь и колледж в Оренбурге останутся без воды
В Красноярский край из Китая и Узбекистана завезли зараженные овощи и фрукты
Бар в офисе стал мечтой для части россиян: последствия могут выйти далеко за рамки алкоголизма
В Курганской области 20 тысяч человек получат пособия к 9 Мая в 2026 году
Курс на полную независимость: в Хабаровске налаживают уникальный цикл сборки компонентов БПЛА
Между отдыхом и рутиной: почему путешественники выбирают график вместо беззаботного сна
Тайный маршрут дронов: какие страны могли стать стартовой площадкой для атак на Россию
Оренбургский областной суд признал администрацию виновной в порче памятника XIX века
Генетический радар: как переход к фермерству перепрограммировал нос человека
Битва вкусов: в Анадыре завершился гастрономический фестиваль Корюшка-360 с участием восьми регионов России
Сейчас читают
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Домашние животные
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Садоводство, цветоводство
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Советы
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Популярное
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять

Мир гигантских рептилий скрывает существ, способных поглотить крупную добычу и обладающих интеллектом, который заставляет по-новому взглянуть на дикую природу.

Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Ситуация выходит из-под контроля: ещё один удар по Евросоюзу нанесла Румыния
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Последние материалы
Курс на полную независимость: в Хабаровске налаживают уникальный цикл сборки компонентов БПЛА
Между отдыхом и рутиной: почему путешественники выбирают график вместо беззаботного сна
Тайный маршрут дронов: какие страны могли стать стартовой площадкой для атак на Россию
Оренбургский областной суд признал администрацию виновной в порче памятника XIX века
Генетический радар: как переход к фермерству перепрограммировал нос человека
Битва вкусов: в Анадыре завершился гастрономический фестиваль Корюшка-360 с участием восьми регионов России
Тротуары больше не полоса препятствий: в Благовещенске объявлена война самокатам
Обломки кирпичной кладки дома 1907 года падают на тротуары в центре Самары
В России поднимают цену за брошенных животных до 300 тысяч: почему наказание может не дойти
Полмиллиона молодых специалистов уезжают каждый год: что выталкивает их за границу
