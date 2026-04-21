Золотой стандарт доступности жилья: почему экономисты настаивают на барьере в 12%

Российский рынок ипотечного кредитования находится под жестким прессом монетарной политики. Стоимость заемных средств остается высокой, вынуждая участников сектора пересматривать прогнозы развития. Стабилизация системы и возврат к массовой доступности жилья упираются в математическую отметку, которую определили финансовые регуляторы.

Ипотека 2026: размышления

Магия цифр: почему 12% станут точкой возврата

Генеральный директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова в беседе с РИА Новости озвучила принципиальный порог для сектора. По ее словам, говорить о реальной доступности ипотеки для заемщиков можно будет лишь при ключевой ставке, обеспечивающей коммерческую ставку по жилищным кредитам ниже 12% годовых. Текущие реалии далеки от этих значений, что наглядно демонстрируют данные "ДОМ.РФ". В апреле средневзвешенная стоимость ипотеки в топ-20 банков достигла 19,9% для новостроек и 19,6% для вторичного жилья.

"Рынок жилья сегодня демонстрирует признаки охлаждения, сравнимые с процессами, которые проходят гиганты немецкого автопрома в попытке удержать рентабельность. Высокая стоимость фондирования делает ипотеку элитарным продуктом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Стратегия банков: от массовости к качеству

В условиях жесткой денежно-кредитной политики акценты кредитных организаций смещаются. Марина Чекурова прогнозирует, что в 2026 году банки сменят вектор с привлечения новых клиентов на сегмент финансовых инструментов по рефинансированию. Кредиторы делают ставку на заемщиков с понятной историей обслуживания долга, что снижает риск дефолта в портфеле.

Динамичное снижение ставок ожидается лишь во втором полугодии 2026-го. Накопленный отложенный спрос, аккумулированный за полтора года высоких процентов, может поддержать объем выдач. Суммарный целевой показатель по году оценивается в 5 трлн рублей. Это на 15-20% выше прошлогодних результатов.

"Для банковского сектора важно минимизировать кредитный риск. Сейчас мы наблюдаем попытки Минфина и ЦБ сбалансировать бюджетную стабильность, что напрямую влияет на стоимость денег", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Параметр Текущая ситуация Ставка (первичка) 19,9% Целевая комфортная ставка ниже 12%

"Ситуация с доступностью жилья в РФ выглядит кардинально иначе, чем жилищный кризис в Европе, где системные профессионалы уже не могут позволить себе даже аренду, не говоря об инвестициях", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева.

Ответы на популярные вопросы о ипотечном рынке

Почему 12% называют "нормальной" ставкой?

Это уровень, при котором платеж по кредиту становится сопоставим со средними доходами населения, минимизируя нагрузку на бюджет домохозяйства.

Зачем банкам активнее предлагать рефинансирование?

Клиенты, уже имеющие опыт выплат, представляют меньший риск, чем "холодные" заемщики, чья платежеспособность в условиях волатильности экономики вызывает вопросы.

Когда стоит ожидать существенного падения ставок?

Прогнозы указывают на второе полугодие 2026 года, когда денежно-кредитная политика станет более мягкой.

Означает ли рост выдач до 5 трлн рублей бум на рынке?

Это показатель адаптации сектора к новым экономическим условиям и реализации отложенного спроса граждан.

