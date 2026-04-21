Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Пахомова

Золотой стандарт доступности жилья: почему экономисты настаивают на барьере в 12%

Экономика

Российский рынок ипотечного кредитования находится под жестким прессом монетарной политики. Стоимость заемных средств остается высокой, вынуждая участников сектора пересматривать прогнозы развития. Стабилизация системы и возврат к массовой доступности жилья упираются в математическую отметку, которую определили финансовые регуляторы.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Магия цифр: почему 12% станут точкой возврата

Генеральный директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова в беседе с РИА Новости озвучила принципиальный порог для сектора. По ее словам, говорить о реальной доступности ипотеки для заемщиков можно будет лишь при ключевой ставке, обеспечивающей коммерческую ставку по жилищным кредитам ниже 12% годовых. Текущие реалии далеки от этих значений, что наглядно демонстрируют данные "ДОМ.РФ". В апреле средневзвешенная стоимость ипотеки в топ-20 банков достигла 19,9% для новостроек и 19,6% для вторичного жилья.

"Рынок жилья сегодня демонстрирует признаки охлаждения, сравнимые с процессами, которые проходят гиганты немецкого автопрома в попытке удержать рентабельность. Высокая стоимость фондирования делает ипотеку элитарным продуктом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Стратегия банков: от массовости к качеству

В условиях жесткой денежно-кредитной политики акценты кредитных организаций смещаются. Марина Чекурова прогнозирует, что в 2026 году банки сменят вектор с привлечения новых клиентов на сегмент финансовых инструментов по рефинансированию. Кредиторы делают ставку на заемщиков с понятной историей обслуживания долга, что снижает риск дефолта в портфеле.

Динамичное снижение ставок ожидается лишь во втором полугодии 2026-го. Накопленный отложенный спрос, аккумулированный за полтора года высоких процентов, может поддержать объем выдач. Суммарный целевой показатель по году оценивается в 5 трлн рублей. Это на 15-20% выше прошлогодних результатов.

"Для банковского сектора важно минимизировать кредитный риск. Сейчас мы наблюдаем попытки Минфина и ЦБ сбалансировать бюджетную стабильность, что напрямую влияет на стоимость денег", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Параметр Текущая ситуация
Ставка (первичка) 19,9%
Целевая комфортная ставка ниже 12%

"Ситуация с доступностью жилья в РФ выглядит кардинально иначе, чем жилищный кризис в Европе, где системные профессионалы уже не могут позволить себе даже аренду, не говоря об инвестициях", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева.

Ответы на популярные вопросы о ипотечном рынке

Почему 12% называют "нормальной" ставкой?

Это уровень, при котором платеж по кредиту становится сопоставим со средними доходами населения, минимизируя нагрузку на бюджет домохозяйства.

Зачем банкам активнее предлагать рефинансирование?

Клиенты, уже имеющие опыт выплат, представляют меньший риск, чем "холодные" заемщики, чья платежеспособность в условиях волатильности экономики вызывает вопросы.

Когда стоит ожидать существенного падения ставок?

Прогнозы указывают на второе полугодие 2026 года, когда денежно-кредитная политика станет более мягкой.

Означает ли рост выдач до 5 трлн рублей бум на рынке?

Это показатель адаптации сектора к новым экономическим условиям и реализации отложенного спроса граждан.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева
Автор Елена Пахомова
Елена Сергеевна Пахомова — юрист по семейному праву, специалист по разводам, алиментным обязательствам и разделу имущества, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы банки ипотека ключевая ставка рынок недвижимости
Новости Все >
Энергетическое оружие в руках России: какова цена решения прекратить поставки в Европу
Едете в Беларусь без этой карты — готовьте кошелёк: камеры уже считают штрафы автоматически
Герасимов опроверг данные ВСУ о широком контрнаступлении в Днепропетровской области
Градус падает: в Свердловской области радикально сокращают часы торговли спиртным
Тихоокеанская грелка: когда гигантский пузырь тепла выйдет на поверхность
Природа под замком: почему жители Карелии не могут попасть в родные заповедники
Власти Дзержинска готовят план восстановления берега Оки после паводка
Врожденный эквалайзер: почему наш мозг настроен на музыку еще до рождения
Бочка для полива подставляет дачников: комары несут не только зуд, но и опасные сюрпризы
Зашел за бинтами — уехал в тюрьму: невероятная история нападения на аптеку, потрясшая Владивосток
Сейчас читают
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Садоводство, цветоводство
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Домашние животные
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Домашние животные
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Популярное
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять

Мир гигантских рептилий скрывает существ, способных поглотить крупную добычу и обладающих интеллектом, который заставляет по-новому взглянуть на дикую природу.

Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Ситуация выходит из-под контроля: ещё один удар по Евросоюзу нанесла Румыния
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Последние материалы
Едете в Беларусь без этой карты — готовьте кошелёк: камеры уже считают штрафы автоматически
Золотой стандарт доступности жилья: почему экономисты настаивают на барьере в 12%
Герасимов опроверг данные ВСУ о широком контрнаступлении в Днепропетровской области
Вместо грубых курток — облако нежности: секрет самого комфортного образа этой весны
Градус падает: в Свердловской области радикально сокращают часы торговли спиртным
Сезонный спрос и нефтяные доходы: что готовит лето для курса доллара, евро и юаня
Нетаньяху ждёт неприятный сюрприз в Венгрии: его арестуют, если он посетит страну
В Европе подсчитывают убытки из-за конфликта на Ближнем Востоке
Тихоокеанская грелка: когда гигантский пузырь тепла выйдет на поверхность
Сутулость разрушает продуктивность: скрытая причина боли и усталости на работе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.