Артём Логинов

Сезонный спрос и нефтяные доходы: что готовит лето для курса доллара, евро и юаня

К летнему сезону аналитики прогнозируют умеренное ослабление рубля, при котором стоимость доллара может достигнуть диапазона 80-82 рублей, евро — 93-95 рублей, а юаня — около 12 рублей. Инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин  подчеркнул, что текущая динамика валютного рынка носит временный характер.

Доллар и юань

Эксперт пояснил, что в летние месяцы ожидается рост спроса на иностранную валюту со стороны граждан, готовящихся к заграничным поездкам, а также увеличение объемов импорта в третьем квартале. По словам Бахтина, после потенциального урегулирования ситуации вокруг Ирана мировые цены на углеводороды могут стабилизироваться в районе $80 за баррель, что отразится на рентабельности нефтедобычи. Дополнительным фактором влияния эксперт считает вероятное возвращение Минфина к операциям на валютном рынке с 1 июля, а также возможное снижение ключевой ставки ниже уровня 14%, как сообщает Газета.Ru.

Статистика Investing. com за 17 апреля фиксировала стоимость доллара на внебиржевом рынке на отметке выше 75,4 рубля, тогда как евро превышал 88,9 рубля, а юань торговался дороже 11 рублей. С начала 2026 года национальная валюта демонстрировала заметное укрепление: американская валюта подешевела на 6-8%, а европейская — на 3-4%, при этом курс китайского юаня оставался относительно стабильным. 

"Волатильность рубля в текущих условиях остается зависимой от внешнеторгового баланса и геополитических факторов, поэтому прогнозы о росте иностранных валют летом выглядят как закономерная корректировка рынка после периода укрепления национальной валюты", -- отметил в беседе с Pravda. Ru экономический обозреватель Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о курсе валют

Почему рубль может ослабнуть летом?

Ослабление связано с ростом спроса на валюту для отпусков, увеличением импорта и возможным изменением бюджетной политики Минфина.

Как нефть влияет на курс рубля?

Стабилизация цен на энергоносители после урегулирования международных кризисов напрямую влияет на приток экспортной выручки в российскую экономику.

Каких значений ждать по юаню?

Аналитики ориентируются на планку в 12 рублей за юань, учитывая текущую динамику торгов на Московской бирже.

Отразится ли снижение ставки на валюте?

Смягчение денежно-кредитной политики и снижение ключевой ставки ниже 14% обычно способствует перераспределению ликвидности и может влиять на привлекательность рубля.

Читайте также

Автор Артём Логинов
Артём Сергеевич Логинов — макроэкономист, специалист по инфляции, процентным ставкам и динамике ВВП, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
финансы экономика курс рубля
Новости Все >
Квартира выжмет из покупателей максимум: эти решения добавляют до 15 процентов к цене
Энергетическое оружие в руках России: какова цена решения прекратить поставки в Европу
Едете в Беларусь без этой карты — готовьте кошелёк: камеры уже считают штрафы автоматически
Герасимов опроверг данные ВСУ о широком контрнаступлении в Днепропетровской области
Градус падает: в Свердловской области радикально сокращают часы торговли спиртным
Тихоокеанская грелка: когда гигантский пузырь тепла выйдет на поверхность
Природа под замком: почему жители Карелии не могут попасть в родные заповедники
Власти Дзержинска готовят план восстановления берега Оки после паводка
Врожденный эквалайзер: почему наш мозг настроен на музыку еще до рождения
Бочка для полива подставляет дачников: комары несут не только зуд, но и опасные сюрпризы
Сейчас читают
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Садоводство, цветоводство
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Домашние животные
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Садоводство, цветоводство
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Популярное
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять

Мир гигантских рептилий скрывает существ, способных поглотить крупную добычу и обладающих интеллектом, который заставляет по-новому взглянуть на дикую природу.

Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Ситуация выходит из-под контроля: ещё один удар по Евросоюзу нанесла Румыния
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Последние материалы
Едете в Беларусь без этой карты — готовьте кошелёк: камеры уже считают штрафы автоматически
Золотой стандарт доступности жилья: почему экономисты настаивают на барьере в 12%
Герасимов опроверг данные ВСУ о широком контрнаступлении в Днепропетровской области
Вместо грубых курток — облако нежности: секрет самого комфортного образа этой весны
Градус падает: в Свердловской области радикально сокращают часы торговли спиртным
Нетаньяху ждёт неприятный сюрприз в Венгрии: его арестуют, если он посетит страну
В Европе подсчитывают убытки из-за конфликта на Ближнем Востоке
Тихоокеанская грелка: когда гигантский пузырь тепла выйдет на поверхность
Сутулость разрушает продуктивность: скрытая причина боли и усталости на работе
