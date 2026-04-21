Сезонный спрос и нефтяные доходы: что готовит лето для курса доллара, евро и юаня

К летнему сезону аналитики прогнозируют умеренное ослабление рубля, при котором стоимость доллара может достигнуть диапазона 80-82 рублей, евро — 93-95 рублей, а юаня — около 12 рублей. Инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин подчеркнул, что текущая динамика валютного рынка носит временный характер.

Эксперт пояснил, что в летние месяцы ожидается рост спроса на иностранную валюту со стороны граждан, готовящихся к заграничным поездкам, а также увеличение объемов импорта в третьем квартале. По словам Бахтина, после потенциального урегулирования ситуации вокруг Ирана мировые цены на углеводороды могут стабилизироваться в районе $80 за баррель, что отразится на рентабельности нефтедобычи. Дополнительным фактором влияния эксперт считает вероятное возвращение Минфина к операциям на валютном рынке с 1 июля, а также возможное снижение ключевой ставки ниже уровня 14%, как сообщает Газета.Ru.

Статистика Investing. com за 17 апреля фиксировала стоимость доллара на внебиржевом рынке на отметке выше 75,4 рубля, тогда как евро превышал 88,9 рубля, а юань торговался дороже 11 рублей. С начала 2026 года национальная валюта демонстрировала заметное укрепление: американская валюта подешевела на 6-8%, а европейская — на 3-4%, при этом курс китайского юаня оставался относительно стабильным.

"Волатильность рубля в текущих условиях остается зависимой от внешнеторгового баланса и геополитических факторов, поэтому прогнозы о росте иностранных валют летом выглядят как закономерная корректировка рынка после периода укрепления национальной валюты", -- отметил в беседе с Pravda. Ru экономический обозреватель Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о курсе валют

Почему рубль может ослабнуть летом?

Ослабление связано с ростом спроса на валюту для отпусков, увеличением импорта и возможным изменением бюджетной политики Минфина.

Как нефть влияет на курс рубля?

Стабилизация цен на энергоносители после урегулирования международных кризисов напрямую влияет на приток экспортной выручки в российскую экономику.

Каких значений ждать по юаню?

Аналитики ориентируются на планку в 12 рублей за юань, учитывая текущую динамику торгов на Московской бирже.

Отразится ли снижение ставки на валюте?

Смягчение денежно-кредитной политики и снижение ключевой ставки ниже 14% обычно способствует перераспределению ликвидности и может влиять на привлекательность рубля.

