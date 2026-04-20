Алина Корнеева

Тайные имена денег всплыли из прошлого: "бабки", "косари" и "пятихатки" оказались не тем, чем кажутся

Экономика

Сленг девяностых часто воспринимают как продукт криминального хаоса и внезапной рыночной свободы. Это заблуждение. Лингвистическая матрица популярных ныне слов "бабки", "косарь" и "пятихатка" была сформирована еще в имперской России. Современный обыватель лишь реанимировал старые термины, когда экономическая система страны совершила очередной крутой вираж. Разбираемся в этимологии через призму денег и истории.

1 советский рубль 1961 г. Аверс
1 советский рубль 1961 г. Аверс

Бабки: от императорского портрета до крестьянских снопов

Жаргонное обозначение капитала словом "бабки" не имеет отношения к постсоветским ларькам. Исследователь Заур Зугумов в своих трудах доказывает: термин активно использовала дореволюционная молодежь. Существует две фундаментальные теории его происхождения. Первая — визуальная. Во второй половине XIX века на сторублевых ассигнациях печатали портрет Екатерины II. В народе императрицу ласково и одновременно фамильярно называли "бабкой". Владение такой купюрой означало наличие "бабки" в кошельке.

"Историческая память языка порой долговечнее государственных институтов. Люди адаптируют сложные экономические реалии под понятные им образы — будь то портрет монарха или сельскохозяйственный инвентарь", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Вторая версия — аграрная. Писатель Всеволод Крестовский и лексикограф Владимир Даль указывали, что "бабкой" называли конструкцию из нескольких снопов льна или хлеба. Поскольку ВВП России в тот период во многом зависел от урожая, количество таких "бабок" на поле прямо конвертировалось в благосостояние семьи. Позже физический актив превратился в абстрактное понятие денег.

Пятихатка: математика имени Екатерины II

Слово "пятихатка" сегодня стандартно обозначает пятьсот рублей. Корни этого числительного снова уходят к сторублевке с Екатериной Великой. В XIX веке купюру называли "екатеринкой" или сокращенно "катькой". Пять таких бумажек лингвистически превратились в "пятикатьку". Со временем звук "к" трансформировался в "х", и слово приобрело привычный нам "дворовый" оттенок. Это типичный пример фонетического упрощения в условиях финансовой неустойчивости, когда длинные названия отмирают.

Термин Первоначальный смысл
Бабки Портрет Екатерины II или снопы хлеба
Пятихатка Производное от "пяти катек" (500 рублей)
Косарь Купюра с диагональной (косой) надписью

"В ритейле и при защите прав потребителей мы часто видим, как путаница в терминологии или скрытые смыслы мешают прозрачности сделок. Жаргон — это всегда индикатор недоверия к официальным институтам", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Косарь: как инфляция искривляет геометрию купюр

Тысяча рублей превратилась в "косарь" в начале XX века. После революции молодая республика столкнулась со стремительным обесцениванием валюты. Чтобы не плодить нули на старых клише, государство выпустило новые банкноты, где номинал печатался по диагонали — под углом. Народ моментально окрестил их "косыми". Со временем "косарь" стал синонимом надежного номинала, хотя в разные периоды значение слова плавало.

Интересно, что в середине века "косарем" могли называть и меньшие суммы. В литературе, например у братьев Вайнеров, встречается упоминание "полкосой" как обозначение пятидесяти рублей. Это демонстрирует, как пенсионная система и рынок труда того времени адаптировали сленг под актуальный масштаб цен.

"Когда банки предлагают сверхприбыли, они часто используют маркетинговый 'новояз'. Исторический жаргон в этом плане честнее — он отражает реальное отношение людей к бумаге в их руках", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Ответы на популярные вопросы о денежном сленге

Почему "бабки" стали популярны именно в 90-е?

В период девальвации и недоверия к рублю люди интуитивно вернулись к архаичным пластам языка, чтобы подчеркнуть значимость наличного расчета в обход официальных каналов.

Связано ли слово "пятихатка" с жильем (хатой)?

Нет, это лингвистическая мутация. Первооснова — имя "Екатерина", а трансформация в "хатку" произошла из-за созвучия и удобства произношения.

Почему сейчас "косарь" — это строго 1000 рублей?

Значение закрепилось благодаря стабилизации денежной системы. В отличие от периода раннего СССР, современная тысяча — это базовая расчетная единица, не подверженная ежедневной гиперинфляции.

Используется ли имперский сленг в других странах?

Подобные метаморфозы характерны для многих языков, однако масштаб "одомашнивания" монарших особ в названии денег уникален именно для российской культуры.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова, финансовый консультант Кравцов Илья
Автор Алина Корнеева
Алина Сергеевна Корнеева — банковский аналитик, специалист по анализу капитала, регуляторных нормативов и финансовой устойчивости банков, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
