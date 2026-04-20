Вопрос о сроках исчерпания нефтяных ресурсов России перешел из плоскости теоретических дискуссий в разряд макроэкономического планирования. Текущие цифры, озвученные профильными ведомствами, рисуют картину стабильной обеспеченности, которая, тем не менее, требует ювелирного управления. Вице-премьер Александр Новак представил данные: геологические извлекаемые запасы страны оцениваются в 31 млрд тонн. При сохранении нынешних темпов добычи этого объема хватит на 62 года. Однако регулятор разделяет "физическую" нефть и экономически оправданную добычу: рентабельных запасов в распоряжении государства — около 15 млрд тонн, что гарантирует 32 года бесперебойной работы отрасли.
Понятие "рентабельность" в нефтедобыче — величина динамическая. Глава Роснедр Олег Казанов оперирует цифрой в 13,4 млрд тонн доказанных промышленных запасов, которые выгодно извлекать при текущей обстановке. Это обеспечивает отрасль на 25 лет. Любое изменение внешней среды — будь то логистика танкеров или новые санкции против РФ со стороны США — мгновенно корректирует эти расчеты. На фоне мировых запасов в 176,7 млрд тонн российские показатели выглядят устойчиво. Для сравнения: Саудовская Аравия обеспечена нефтью на 90 лет, Иран — на 133 года, Ирак — на 95 лет.
"Рентабельность месторождения сегодня — это не только дебет скважины, но и стоимость заемного капитала. Когда инвестиции становятся дороже из-за высоких ставок, часть трудноизвлекаемых запасов временно выпадает из экономического оборота", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
|Тип запасов (РФ)
|Срок обеспеченности
|Геологические извлекаемые (31 млрд т)
|62 года
|Рентабельные (15 млрд т)
|32 года
|Доказанные промышленные (19,2 млрд т)
|37 лет
Россия не просто проедает советское наследство, а активно инвестирует в недра. В 2025 году прирост запасов нефти достиг 640 млн тонн, что перекрывает объемы добычи. Игорь Шпуров из ГКЗ отмечает открытие 43 новых месторождений за отчетный период. Важно, что география добычи смещается, а нефтяники осваивают новые горизонты, включая каспийский шельф. Стабильное восполнение ресурсной базы — залог того, что инфляция и валютные колебания не дестабилизируют бюджет в долгосрочной перспективе.
"Вопрос воспроизводства — это вопрос технологического суверенитета. Пока западные страны пытаются диктовать условия, наши компании наращивают цифровизацию разведки, что позволяет находить нефть там, где раньше это считалось невозможным", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Несмотря на оптимистичные цифры, 2025 год показал снижение добычи на 0,8%. На это повлияли внеплановые ремонты НПЗ и необходимость соблюдения баланса на мировом рынке. При этом спрос на качественное сырье остается высоким: даже союзники США, такие как Южная Корея, находят способы закупать российские нефтепродукты. Главная задача — адаптация налогового режима. Часть запасов требует льгот, иначе их извлечение превратится в благотворительность, чего рыночная экономика не прощает.
"Налоговый кодекс должен быть гибким инструментом. Без точечных стимулов для сложных месторождений мы рискуем столкнуться с дефицитом инвестиций в разведку, что недопустимо при текущем курсе рубля и амбициях по росту ВВП", — заявил в беседе с Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.
Нет. 30 лет — это горизонт планирования по уже открытым и выгодным месторождениям. Постоянная разведка и новые технологии добычи отодвигают этот срок в бесконечность.
Разница в методиках оценки. Новак говорит об общих извлекаемых запасах, а Роснедра фокусируются на доказанной промышленной категории, готовой к запуску прямо сейчас.
Санкции влияют не на физический объем нефти в недрах, а на стоимость её извлечения и доступ к рынкам сбыта, что меняет цифру рентабельных запасов.
Да. Внутренний рынок России полностью защищен. Экспортный потенциал сохраняется при любых сценариях на ближайшие полвека.
