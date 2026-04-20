Нефть в России не кончится, но станет роскошью: запасы есть, а выгодно добывать — всё сложнее

Вопрос о сроках исчерпания нефтяных ресурсов России перешел из плоскости теоретических дискуссий в разряд макроэкономического планирования. Текущие цифры, озвученные профильными ведомствами, рисуют картину стабильной обеспеченности, которая, тем не менее, требует ювелирного управления. Вице-премьер Александр Новак представил данные: геологические извлекаемые запасы страны оцениваются в 31 млрд тонн. При сохранении нынешних темпов добычи этого объема хватит на 62 года. Однако регулятор разделяет "физическую" нефть и экономически оправданную добычу: рентабельных запасов в распоряжении государства — около 15 млрд тонн, что гарантирует 32 года бесперебойной работы отрасли.

Добыча нефти

Геополитика рентабельности и мировые лидеры

Понятие "рентабельность" в нефтедобыче — величина динамическая. Глава Роснедр Олег Казанов оперирует цифрой в 13,4 млрд тонн доказанных промышленных запасов, которые выгодно извлекать при текущей обстановке. Это обеспечивает отрасль на 25 лет. Любое изменение внешней среды — будь то логистика танкеров или новые санкции против РФ со стороны США — мгновенно корректирует эти расчеты. На фоне мировых запасов в 176,7 млрд тонн российские показатели выглядят устойчиво. Для сравнения: Саудовская Аравия обеспечена нефтью на 90 лет, Иран — на 133 года, Ирак — на 95 лет.

"Рентабельность месторождения сегодня — это не только дебет скважины, но и стоимость заемного капитала. Когда инвестиции становятся дороже из-за высоких ставок, часть трудноизвлекаемых запасов временно выпадает из экономического оборота", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Тип запасов (РФ) Срок обеспеченности Геологические извлекаемые (31 млрд т) 62 года Рентабельные (15 млрд т) 32 года Доказанные промышленные (19,2 млрд т) 37 лет

Воспроизводство запасов: стратегия восполнения

Россия не просто проедает советское наследство, а активно инвестирует в недра. В 2025 году прирост запасов нефти достиг 640 млн тонн, что перекрывает объемы добычи. Игорь Шпуров из ГКЗ отмечает открытие 43 новых месторождений за отчетный период. Важно, что география добычи смещается, а нефтяники осваивают новые горизонты, включая каспийский шельф. Стабильное восполнение ресурсной базы — залог того, что инфляция и валютные колебания не дестабилизируют бюджет в долгосрочной перспективе.

"Вопрос воспроизводства — это вопрос технологического суверенитета. Пока западные страны пытаются диктовать условия, наши компании наращивают цифровизацию разведки, что позволяет находить нефть там, где раньше это считалось невозможным", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Вызовы отрасли: от логистики до технологий

Несмотря на оптимистичные цифры, 2025 год показал снижение добычи на 0,8%. На это повлияли внеплановые ремонты НПЗ и необходимость соблюдения баланса на мировом рынке. При этом спрос на качественное сырье остается высоким: даже союзники США, такие как Южная Корея, находят способы закупать российские нефтепродукты. Главная задача — адаптация налогового режима. Часть запасов требует льгот, иначе их извлечение превратится в благотворительность, чего рыночная экономика не прощает.

"Налоговый кодекс должен быть гибким инструментом. Без точечных стимулов для сложных месторождений мы рискуем столкнуться с дефицитом инвестиций в разведку, что недопустимо при текущем курсе рубля и амбициях по росту ВВП", — заявил в беседе с Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Ответы на популярные вопросы о нефтяных запасах

Закончится ли нефть в России через 30 лет?

Нет. 30 лет — это горизонт планирования по уже открытым и выгодным месторождениям. Постоянная разведка и новые технологии добычи отодвигают этот срок в бесконечность.

Почему данные Новака и Роснедр различаются?

Разница в методиках оценки. Новак говорит об общих извлекаемых запасах, а Роснедра фокусируются на доказанной промышленной категории, готовой к запуску прямо сейчас.

Влияют ли санкции на количество нефти?

Санкции влияют не на физический объем нефти в недрах, а на стоимость её извлечения и доступ к рынкам сбыта, что меняет цифру рентабельных запасов.

Хватит ли нам нефти для внутреннего потребления?

Да. Внутренний рынок России полностью защищен. Экспортный потенциал сохраняется при любых сценариях на ближайшие полвека.

