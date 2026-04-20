Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам

В феврале этого года китайские компании установили рекорд. Они реэкспортировали 749 тысяч тонн сжиженного природного газа. Это соответствует почти миллиарду кубометров газа в регазифицированном состоянии и примерно дюжине крупнотоннажных газовозов.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Этот показатель стал новым рекордом за всю историю отраслевой статистики. В долевом выражении от валового импорта СПГ (3,95 миллионов тонн по данным Главного таможенного управления КНР) эта цифра составила 19 процентов, что выглядит весьма внушительно.

При этом учитывался только газ, оказавшийся на таможенной территории страны. Не включены объёмы, которые были перенаправлены китайскими получателями другим адресатам в процессе движения газовозов от продавца.

Крупнотоннажные партии получили Южная Корея (пять-шесть грузов), Таиланд (три партии) и Япония. На долю остальных покупателей пришлись дробные партии или бункеровочные операции, сообщает "Интерфакс".

Для Китая газопроводы становятся всё более важным источником поставок по сравнению с СПГ. В феврале трубопроводный газ обеспечил 52 процента внешних поставок, а с учётом реэкспорта сжиженного природного газа — 57 процентов.

Всего в феврале 2026 года было получено 5,51 миллиардов кубометров трубопроводного газа, что на один процент больше, чем в феврале 2025 года. А также 5,13 миллиардов кубометров (3,95 миллионов тонн) в виде СПГ, что на 21процент меньше.

Российский "Газпром" поставил по магистрали "Сила Сибири" свыше трёх миллиардов. У других поставщиков трубопроводного газа растущие потребности внутреннего рынка в отопительный сезон сократили экспортные возможности.

Поставки из Туркменистана остались стабильными в годовом сопоставлении (2,1 миллиарда кубометров), однако это примерно на одну десятую меньше, чем страна может поставлять в настоящее время.

Экспорт из Казахстана сохранился на том же невысоком уровне, что и в январе (около ста миллионов кубометров), а газа из Узбекистана в Китай не поступало второй месяц подряд.

На мировом рынке СПГ минувшей зимой главным фактором стала холодная погода в Европе. Европейские покупатели, из-за проблем доступа к российским поставкам (которые они сами же себе и создали), в борьбе за дополнительные партии СПГ предлагали значительные премии по отношению к азиатским ценам.

В феврале Европа закупила девять миллионов тонн СПГ (+ десять процентов), Турция — 2,3 миллиона тонн. Поставки российского СПГ в Китай за первые два месяца 2026 года (862 тысячи тонн) оказались примерно на уровне января-февраля 2025 года (909 тысяч тонн).

После столь длительного рассмотрения ситуации с поставками в феврале, то есть до нападения США и Израиля на Иран, перейдём к ситуации нынешней.

Данных за апрель, разумеется, ещё нет. Но есть за март. И здесь у Китая дела тоже шли неплохо в смысле реэкспорта газа.

Импорт СПГ Китаем в прошлом месяце, по оценкам аналитических компаний Kpler и ICIS, упал до 3,68-3,7 миллионов тонн. Это минимальный месячный уровень с апреля 2018 года, снижение по сравнению с мартом 2025 года составило 25 процентов.

На это, как несложно догадаться, повлиял конфликт на Ближнем Востоке. Блокировка Ормузского пролива и прекращение поставок из Катара привело к скачку цен на СПГ на азиатском рынке на 85 процентов.

И китайские покупатели предпочли не конкурировать за дорогие спотовые грузы (то есть по краткосрочным контрактам), используя запасы из хранилищ и наращивая закупки по трубопроводам. Такая возможность у них есть, в отличие от многих соседей.

И на фоне падения импорта Китай нарастил перепродажу сжиженного природного газа другим странам Азии. В марте было перегружено восьми до десяти партий, что стало очередным рекордом.

Основными получателями стали Южная Корея, Таиланд, Япония, Индия и Филиппины. Это стало возможным благодаря наличию у Китая долгосрочных контрактов и запасов газа, позволивших заработать на высоких ценах.

Вот что значит грамотная диверсификация поставок.