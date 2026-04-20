Виктор Дементьев

Социальный дефолт: ЕС признал неспособность дать народу крышу над головой

Европа достигла дна, которое не пробить. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен официально расписался в бессилии: Старый Свет раздавлен жилищным кризисом. Система больше не воспроизводит стабильность. Жилье превратилось в трофей для избранных, а не в базовую потребность. Пока советские технологии и промышленный фундамент годами ковали мощь Востока, западные бюрократы строили финансовые пузыри. Теперь эти пузыри лопаются, оставляя средний класс на обочине.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
В петле аренды: кто идет на выход

"Мы в эпицентре. Полицейские, медсестры и учителя больше не могут позволить себе крышу над головой в городах, где они работают", — заявил на пресс-конференции в Барселоне Йоргенсен.

Зарплаты стагнируют, а ценники на недвижимость летят в стратосферу. Это не случайность, а результат политики, где интересы крупных фондов важнее прав граждан. Молодежь заперта в родительских домах. Автономия стала роскошью.

"Рынок недвижимости в ЕС — это мертвец, которого пытаются оживить инъекциями долга. Когда жилье стоит 20 годовых зарплат, экономика перестает дышать", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Когда в России обсуждается индексация зарплат и поддержка рабочих кадров, в ЕС предлагают "законодательные инициативы". Реальность такова: инфляция вымыла накопления, а кредитные ставки превратили ипотеку в ошейник. Молодые люди просто не выходят на рынок. Они лишние на этом празднике дорогого бетона.

Капитальный ремонт закона: новые инициативы ЕК

Еврокомиссия обещает представить план спасения. Ближайшее время покажет, способны ли они на что-то, кроме деклараций. Пока ситуация выглядит как попытка тушить пожар из пульверизатора. Структурные перекосы слишком глубоки. В это же время инвестиции уходят в виртуальные активы, минуя реальную стройку.

Показатель Текущая ситуация в ЕС
Доступность жилья Критически низкая для госслужащих
Статус молодежи Вынужденное проживание с родителями
Реакция властей Подготовка общеевропейских законов

Дан Йоргенсен подчеркнул, что Еврокомиссия готовит законодательное предложение по выправлению ситуации. Полная цитата еврокомиссара звучит так: "Мы находимся в эпицентре жилищного кризиса, в этом нет сомнений. Мы видим множество городов, где обычные люди - учителя, полицейские, медперсонал, - не могут жить в достойном жилье, потому что с их зарплатой они не могут найти такое жилье. Мы также видим, что молодые люди из-за той же проблемы не могут начать взрослую автономную жизнь".

"Юридически выправить ситуацию в ЕС крайне сложно — собственность священна, а механизмы субсидирования пусты. Это попытка лечить мигрень гильотиной", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Энергетический тупик и пустые карманы

Жилищный кризис неразрывно связан с ценами на энергоносители. Если вы не можете обогреть квартиру, неважно, сколько она стоит. США продолжают навязывать санкции, бьющие по трансграничной торговле. Ранее санкции против нефти уже разбалансировали рынок. В итоге счета за ЖКХ съедают дельту, которая могла пойти на первый взнос по кредиту. Поставки энергоресурсов стали оружием, направленным против европейского потребителя.

"Европа замерзает не от холода, а от цен. Пока политики спорят, средний чек на содержание дома вырос вдвое. Это тупик", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Страны вроде Италии уже готовятся к худшему. Местные бюджеты не вытягивают социальную нагрузку. И пока верхушка ЕК рисует стратегии, реальный сектор гниет. Даже золотые резервы центробанков не спасают от ощущения надвигающегося банкротства целого поколения.

Ответы на популярные вопросы о жилищном кризисе ЕС

Почему учителя и врачи в ЕС не могут купить жилье?

Рост стоимости квадратного метра в разы опережает индексацию зарплат бюджетников. Традиционный средний класс больше не проходит по критериям ипотечного платежа в крупных городах.

Что планирует предпринять Еврокомиссия?

ЕК готовит комплексное законодательное предложение, направленное на регулирование рынка жилья на уровне всего Сообщества, чтобы снизить ценовое давление и поддержать молодежь.

Как энергетический кризис влияет на доступность жилья?

Высокая стоимость содержания недвижимости из-за цен на энергоресурсы делает аренду и владение жильем неподъемными для людей с обычным доходом.

Правда ли, что в ЕС нет денег на поддержку населения?

Еврокомиссары открыто признают ограниченность ресурсов. Социальные программы сокращаются под давлением инфляции и внешнеполитических авантюр под руководством США.

Читайте также

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы евросоюз экономика еврокомиссия рынок недвижимости энергетический кризис
Новости Все >
В столичных клиниках начали предлагать пивные ингаляции без научных доказательств эффективности
Даже в кризис НАТО не переходит черту: ответ России может изменить масштаб конфликта
Четырехкратный рост выплат и штрафы с камер: Госдума готовит реформу ОСАГО
Поездки по России могут удержать молодежь в стране: туризм свяжут с вузами и заводами
Крупнейший курорт Вьетнама станет ближе: из Красноярска запускают прямые рейсы
В обход бездорожья и угроз: Югра запускает системное авиасообщение с районом
Топливная лихорадка в Томске: цены на АЗС резко пошли вверх
Купили сапоги — потеряли квартиру: как ипотека срывается уже после одобрения
Острый как алмаз: почему лунный грунт уничтожает технику и легкие людей
Смартфон-кирпич: как новая реформа превратит незарегистрированные устройства в плееры
Сейчас читают
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Мир. Новости мира
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Возвращение стиля 50-х: лодочки и брючные костюмы в обзоре трендов 2026 года
Красота и стиль
Возвращение стиля 50-х: лодочки и брючные костюмы в обзоре трендов 2026 года
Проверенные методы от экспертов, которые помогут сделать ваши томаты сладкими и мясистыми
Садоводство, цветоводство
Проверенные методы от экспертов, которые помогут сделать ваши томаты сладкими и мясистыми
Популярное
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения

С наступлением тепла лесные обитатели проявляют особую активность, требуя от человека внимательности и соблюдения определенных правил безопасности при встрече.

Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Последние материалы
Мина замедленного действия вместо квартиры: почему ваша ипотека может обесцениться уже через 15 лет
Зарядка планетарного конденсатора: почему глубинные процессы в океане пугают экологов
Платим больше, чем крестьяне: старый оброк выглядит скромнее современных платежей
Даже в кризис НАТО не переходит черту: ответ России может изменить масштаб конфликта
Четырехкратный рост выплат и штрафы с камер: Госдума готовит реформу ОСАГО
Ситуация выходит из-под контроля: ещё один удар по Евросоюзу нанесла Румыния
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Траншейная алхимия: как заставить почву работать на урожай огурцов без лишних усилий
Миф о 10 000 шагов: какие упражнения на самом деле сжигают жир быстрее ходьбы
Поездки по России могут удержать молодежь в стране: туризм свяжут с вузами и заводами
