Виктор Дементьев

Топливный капкан: рост цен на бензин обнулил шансы Трампа на спокойную осень

Экономика

Вашингтонский истеблишмент в панике. Политический двигатель Дональда Трампа рискует заглохнуть, не доехав до финишной прямой. Причина банальна до скрежета — цифры на заправках. В окружении Трампа уверены: если галлон бензина (3,78 л) не подешевеет до трех долларов (228 рублей), нынешнюю администрацию ждет эффектная политическая утилизация.

Женщина заправляет машину
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Топливный тупик: бензин как приговор

Риторика для Белого дома — это пыль. Важна реальность. Собеседники Semafor, близкие к Трампу, не выбирают выражений: "Либо цена упадет, либо нас просто уничтожат". Американский избиратель голосует кошельком, и сейчас этот кошелек стремительно пустеет. Электоральный сезон превращается в бесконечную очередь за дорожающим топливом.

"Цены не падают по приказу из кабинета, а американская экономика слишком завязана на логистику, чтобы игнорировать такие скачки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

На 18 апреля средний ценник за галлон застыл на отметке 4,06 доллара. Это не просто инфляция, это приговор для среднего класса. Еще в январе американцы заправлялись по 2,81. Разрыв колоссальный. Трамп в интервью Fox News уже начал стелить соломку, допуская, что цены могут и не упасть. Пока в России инфляция останавливается, в Штатах она раздувается до небес.

Мировой рынок и дырявые танкеры

Белый дом привычно кивает на Ближний Восток и Ормузский пролив. Рост мировых котировок на нефть бьет по карману простых работяг в Огайо. Управление энергетической информации (EIA) подливает масла в огонь: в апреле галлон может пробить отметку 4,30 доллара. Логистический хаос нарастает, и мировые терминалы остаются без танкеров в самый неподходящий момент.

Период/Источник Цена за галлон (3,78 л)
Январь 2026 (ААА) $2,81 (213,7 рублей)
Апрель 18, 2026 (ААА) $4,06 (308,76 рублей)
Прогноз EIA (Апрель) $4,30 (327 рублей)
Цель команды Трампа $3,00 (228,15 рублей)

США сами загнали себя в угол. Попытки диктовать условия на рынке энергоресурсов привели к тому, что теперь даже Еврокомиссия признает дефицит средств на поддержку населения. Американская администрация пытается маневрировать, но запаса прочности нет. Система гниет, а счета за бензин становятся токсичными активами для политиков.

"Налоговые маневры здесь не помогут, когда рынок лихорадит от дефицита предложения", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по налоговому праву Денис Прохоров.

Прогнозы против реальности

Официальные отчеты EIA сулят среднюю цену в 3,70 доллара на весь 2026 год. Но кого это волнует, когда сегодня приходится платить четыре? Инвестиционные стратегии ломаются, а доходность вкладов не перекрывает рост цен. Трамп обещал "сделать Америку снова великой", но пока делает лишь заправки золотыми.

"Геополитическая напряженность — отличная ширма для внутренних провалов, но избиратель видит цифры на табло, а не отчеты разведки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пока американские власти пытаются укротить цены, мировые игроки действуют на опережение. Даже центральные банки начали избавляться от золота, готовясь к глобальному шторму. США рискуют остаться у разбитого корыта, где вместо нефти — только лозунги, а вместо дешевого бензина — конец эпохи дешевого импорта.

Ответы на популярные вопросы о ценах на бензин

Почему администрация Трампа так боится цены выше 3 долларов?

Для американского избирателя бензин — это психологический маркер успешности власти. Превышение порога в 3 доллара воспринимается как экономический провал.

Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на стоимость в США?

Любая угроза судоходству в Ормузском проливе мгновенно взвинчивает мировые котировки нефти, что транслируется в розничные цены на американских АЗС.

Реально ли снизить цены до выборов?

Прогнозы EIA неутешительны: эксперты ожидают среднюю цену около 3,70 доллара, что значительно выше желаемой Трампом отметки.

Поможет ли увеличение внутренней добычи?

Наращивание добычи требует времени, а политический кризис из-за цен на топливном рынке США разворачивается уже здесь и сейчас.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист Денис Прохоров, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы сша экономика дональд трамп цены на бензин энергетический кризис
Новости Все >
В столичных клиниках начали предлагать пивные ингаляции без научных доказательств эффективности
Даже в кризис НАТО не переходит черту: ответ России может изменить масштаб конфликта
Четырехкратный рост выплат и штрафы с камер: Госдума готовит реформу ОСАГО
Поездки по России могут удержать молодежь в стране: туризм свяжут с вузами и заводами
Крупнейший курорт Вьетнама станет ближе: из Красноярска запускают прямые рейсы
В обход бездорожья и угроз: Югра запускает системное авиасообщение с районом
Топливная лихорадка в Томске: цены на АЗС резко пошли вверх
Купили сапоги — потеряли квартиру: как ипотека срывается уже после одобрения
Острый как алмаз: почему лунный грунт уничтожает технику и легкие людей
Смартфон-кирпич: как новая реформа превратит незарегистрированные устройства в плееры
Сейчас читают
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Домашние животные
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Домашние животные
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Садоводство, цветоводство
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Популярное
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения

С наступлением тепла лесные обитатели проявляют особую активность, требуя от человека внимательности и соблюдения определенных правил безопасности при встрече.

Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Последние материалы
Мина замедленного действия вместо квартиры: почему ваша ипотека может обесцениться уже через 15 лет
Зарядка планетарного конденсатора: почему глубинные процессы в океане пугают экологов
Платим больше, чем крестьяне: старый оброк выглядит скромнее современных платежей
Даже в кризис НАТО не переходит черту: ответ России может изменить масштаб конфликта
Четырехкратный рост выплат и штрафы с камер: Госдума готовит реформу ОСАГО
Ситуация выходит из-под контроля: ещё один удар по Евросоюзу нанесла Румыния
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Траншейная алхимия: как заставить почву работать на урожай огурцов без лишних усилий
Миф о 10 000 шагов: какие упражнения на самом деле сжигают жир быстрее ходьбы
Поездки по России могут удержать молодежь в стране: туризм свяжут с вузами и заводами
