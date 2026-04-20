За 50 дней мировой рынок лишился полумиллиарда баррелей нефти. И это только начало

После нападения США и Израиля на Иран на рынок не было поставлено сырой нефти на сумму порядка 50 миллиардов долларов, сообщает агентство Reuters. Которое прогнозирует, что последствия этого будут ощущаться ещё долгие месяцы и даже годы.

Фото: commons.wikimedia.org by Javier Blas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нефтяное месторождение Эль-Сахара, Ливия

С начала кризиса в конце февраля более 500 миллионов баррелей нефти и конденсата выпали с мирового рынка, что стало крупнейшим сбоем в поставках энергоресурсов в современной истории.

Потеря такого количества баррелей эквивалентна сокращению мирового спроса на авиаперевозки на десять недель, полному отсутствию дорожного движения любого транспорта во всём мире в течение 11 дней, отсутствию нефти для мировой экономики на протяжении пяти дней.

А кроме того, почти месячному объёму потребления нефти в США или более чем месячному объёму для всей Европы, примерно шести годам потребления топлива вооружёнными силами США и обеспечению международного судоходства во всём мире в течение примерно четырёх месяцев.

При средней цене нефти около сто долларов за баррель эти недопоставленные объёмы означают примерно 50 миллиардов долларов недополученной выручки, что эквивалентно снижению годового ВВП Германии примерно на один процент или сопоставимо с ВВП небольших стран, таких как Латвия или Эстония.

Месторождениям тяжёлых сортов нефти в Кувейте и Ираке может потребоваться от четырёх до пяти месяцев, чтобы вернуться к нормальному режиму работы, что приведёт к дефициту запасов в течение всего лета.

Повреждения нефтеперерабатывающих мощностей и катарского комплекса по производству сжиженного природного газа "Рас-Лаффан" означают, что полное восстановление региональной энергетической инфраструктуры может занять годы.

По предположениям некоторых аналитиков (не всех), даже если США и Иран завтра достигнут соглашения, пройдёт ещё четыре месяца, прежде чем рынки вернуться к нормальной ситуации. Ну или хотя бы к её подобию.

Производители в других странах, не затронутых конфликтом, будет сложно нарастить добычу настолько быстро, чтобы компенсировать выпавшие объёмы нефти и газа.

А потому, согласно прогнозам, в 2026 году будет сокращено около трёх процентов запланированной мировой добычи нефти.

Что касается газа, то каждый месяц простоя месторождения Рас-Лаффан приводит к потере примерно семи миллионов тонн СПГ. А это почти два от прогнозируемого годового объёма поставок.

И даже если Катар начнёт добычу прямо сегодня, производство окажется на четыре процента ниже спроса.

Но "прямо сегодня" — это, скорее, из области теоретических рассуждений. Ремонт повреждённой газовой инфраструктуры Катара может продлится до пяти лет. И в течение этого времени может сохраняться дефицит газа на мировом рынке даже в случае полного восстановления движения в Ормузском проливе.

А вот когда движение в проливе восстановится, совершенно непонятно. В пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил было, что движение через пролив вновь разрешено.

На что немедленно отреагировал президент США Дональд Трамп. Который поблагодарил Иран и… заявил о продолжении блокады иранских портов.

После чего уже в Тегеране заявили, что раз так, то и движение через Ормузский пролив вновь закрывается.

Всё это заняло несколько часов, в результате направившиеся было к проливу суда вынуждены были повернуть обратно.

Так что прогнозировать сроки, когда откроется пролив, пока совершенно нереально.