Грядёт алмазный голод: мировая добыча не успевает за скоростью опустошения складов

Мировой рынок драгоценных камней входит в зону жесткой турбулентности. Склады огранщиков и ритейлеров пустеют со скоростью 15-20 миллионов карат в год. Это не случайное колебание, а системный демонтаж излишков, накопленных в период пандемийного хаоса. К концу 2026 года блеск бриллиантов на витринах может стать дефицитным товаром. Система избавляется от балласта — запасов 2022–2023 годов — и готовится к ценовому рывку.

Механика дефицита: почему склады пустеют

Рынок переваривает старые запасы. Ежегодный отток в 20 миллионов карат — это огромная дыра в предложении.

"Ежегодно 15-20 миллионов карат запасов уходит с мирового рынка из запасов, сформированных у огранщиков и продавцов в 2022–2023 годах. В этом году рынок, возможно, столкнется с дефицитом предложения. По крупным алмазам и бриллиантам уже видно восстановление цен, по средним и мелким — наблюдается разнонаправленная динамика. Дефицит по всем драгоценным камням вероятен в конце этого года", — заявил Сергей Тахиев из "Алросы".

"Рынок недвижимости или золота обычно реагирует на инфляцию быстрее, но алмазы — это консервативные инвестиции, которые требуют терпения. Сейчас мы видим, как предложение сжимается, подготавливая почву для роста", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Когда предложение падает, инфляция в России и в мире подталкивает инвесторов искать тихие гавани. Камни перестают быть просто украшением. Они становятся защитным активом. Огранщики больше не готовы держать огромные объемы сырья на полках в условиях, когда эффективность бизнеса зависит от оборачиваемости капитала.

Ценовое дно и динамика восстановления

Рынок неоднороден. Крупные камни уже начали дорожать, в то время как масс-маркет (мелкие и средние бриллианты) еще ищет точку опоры. Это классическая ситуация для сырьевого цикла: премиальный сегмент первым чувствует дефицит. Подобная модель наблюдается и в других сферах, где макроэкономический прогноз указывает на неминуемое сокращение добычи.

Сегмент рынка Текущая динамика цен Крупные алмазы Устойчивое восстановление, рост спроса Средние и мелкие камни Разнонаправленная волатильность

Для бизнеса наступают времена жесткого контроля. Как и в банковской сфере, где вводятся лимиты наличных, алмазный рынок переходит к режиму жесткой экономии ресурсов. Никто не хочет остаться с пустыми руками в 2026 году.

"Добыча не успевает за вымыванием запасов. Геологические риски и истощение месторождений — это реальность, которую нельзя игнорировать", — предупредил в беседе с Pravda. Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Мнение экспертов о будущем рынка

Прогнозы аналитиков сводятся к одному: эра дешевых и доступных камней заканчивается. Если раньше инвесторы выбирали альтернативные стратегии частных инвесторов, ориентируясь на облигации или депозиты, то теперь физические активы снова в моде. Налоговая прозрачность также растет, и сегодня любая проверка банковских карт подсвечивает крупные транзакции, связанные с покупкой предметов роскоши.

"С точки зрения макроэкономики, мы видим классическое 'сжатие' предложения. Это неизбежно приведет к переоценке активов. Инвесторам стоит заранее готовить документы, чтобы корректно заполнить 3-НДФЛ 2026 при реализации прибыли", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Рынок труда в этой отрасли тоже меняется. Чтобы гранить камни дефицитных фракций, требуются специалисты высшего разряда. Сегодня зарплаты рабочих высокой квалификации в смежных отраслях растут, что закладывает дополнительные издержки в финальную стоимость бриллианта. Роскошь становится дороже не только из-за редкости сырья, но и из-за стоимости человеческого труда.

Ответы на популярные вопросы о дефиците алмазов

Почему запасы алмазов начали сокращаться именно сейчас?

Рынок избавляется от избыточных запасов, созданных в 2022–2023 годах на фоне неопределенности. Теперь объемы потребления превышают объемы добычи.

Когда ожидать пика дефицита драгоценных камней?

По прогнозам экспертов "Алросы", первые серьезные признаки дефицита по всем категориям проявятся уже в конце 2024 года, а к концу 2026 ситуация станет критической.

Какие камни подорожают сильнее всего?

В первую очередь рост цен затронет крупные алмазы и инвестиционные бриллианты, так как в этом сегменте восстановление спроса идет опережающими темпами.

Стоит ли сейчас инвестировать в бриллианты?

Учитывая сокращение мировых запасов на 15-20 миллионов карат ежегодно, физические камни могут стать инструментом сохранения капитала в долгосрочной перспективе.

