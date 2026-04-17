Цена сомнительной экономии: стоит ли менять государственное лечение на выплаты в 2026 году

Российские льготники обладают правом выбора между натуральной формой государственной поддержки в виде санаторно-курортного лечения и получением денежной компенсации. Такое решение часто продиктовано личными обстоятельствами или экономическими соображениями, однако требует правильного юридического оформления. О деталях механизма перевода льгот в финансовый эквивалент интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" рассказала эксперт Алла Гончар.

Законодательство закрепляет доступ к бесплатным путевкам для ряда категорий граждан, среди которых инвалиды различных групп, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, а также лица, пострадавшие в ходе радиационных катастроф. По словам Гончар, региональные власти имеют полномочия расширять этот список, предоставляя дополнительные преференции местным жителям, получающим пенсию. Важно учитывать, что сама процедура замены не подразумевает прямого выкупа путевки, так как является частью отказа от набора социальных услуг (НСУ), в который также включены лекарственное обеспечение и проезд к месту реабилитации.

Отказ от санаторной составляющей или всего пакета НСУ в совокупности позволяет гражданину претендовать на ежемесячную денежную выплату. Как отмечает эксперт, размер компенсации за отказ от санаторно-курортного лечения с 1 февраля 2026 года составит порядка 217-220 рублей в месяц. Для активации этого режима необходимо до 1 октября направить соответствующее заявление в Социальный фонд России, воспользоваться функционалом МФЦ или подать запрос онлайн через портал Госуслуги. Право на выплаты наступает с 1 января следующего года и сохраняется автоматически, без необходимости ежегодного обновления документов, вплоть до момента подачи заявления об отмене отказа.

"Отказ от льгот ради небольших доплат — это часто вынужденная мера для тех, кто находится в режиме жесткой экономии бюджета, однако стоит помнить о долгосрочных последствиях для здоровья. Реабилитация в стационарных условиях обходится государству в десятки раз дороже, чем социальные выплаты, поэтому с точки зрения качества жизни сохранение права на бесплатный санаторий выглядит более предпочтительным", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Максим Ковалев.

Рациональность выбора компенсации вместо путевки объясняется несколькими причинами, включая отсутствие выраженной потребности в лечении или сложности логистики в удаленных регионах. Тем не менее, для граждан с хроническими заболеваниями пропуск курса процедур может спровоцировать обострения и последующие расходы на медицину, которые многократно превысят полученную прибавку. Заменить путевку на деньги имеет смысл только в случае наличия доступа к альтернативным методам оздоровления или проживания в условиях, исключающих возможность полноценной реабилитации по месту назначения.

Ответы на популярные вопросы о санаторно-курортном лечении

Можно ли оформить отказ от НСУ онлайн?

Да, подача заявления доступна через портал Госуслуги, что позволяет избежать визита в клиентскую службу Социального фонда.

Действует ли отказ от путевки бессрочно?

Да, поданное заявление действует до тех пор, пока гражданин не захочет его отозвать, повторно подав заявление в СФР.

Является ли выплата компенсации эквивалентной стоимости путевки?

Нет, сумма денежной компенсации значительно ниже рыночной стоимости санаторно-курортного лечения, предоставляемого по льготным программам.

Нужно ли подавать заявление на выплату ежегодно?

Нет, автоматическое продление действия заявления позволяет не заниматься оформлением документов каждый год.

