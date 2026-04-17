Парадоксы найма: эксперт Мурадян объяснил причины отказа работодателей от молодёжи и лиц старше 45 лет

Возрастной фактор существенно влияет на шансы успешного трудоустройства, создавая специфические барьеры как для молодежи, так и для соискателей предпенсионного возраста. Несмотря на распространенные представления об инклюзивности кадрового рынка, многие наниматели продолжают скептически относиться к кандидатам, выходящим за рамки стандартных демографических ожиданий, о чем в беседе с NewsInfo рассказал руководитель Международного кадрового агентства "АМАЛКО" Гарри Мурадян.

Трудоустройство

Специалист пояснил, что осторожность работодателей часто продиктована не только субъективными предубеждениями, но и стремлением избежать юридических рисков. В частности, найм несовершеннолетних сотрудников сопряжен с повышенным вниманием со стороны надзорных органов, включая прокуратуру и трудовую инспекцию. Подобная административная нагрузка заставляет компании отказываться от найма молодых специалистов без опыта, даже если те обладают необходимым потенциалом.

Аналогичные опасения возникают и при работе с кандидатами старше сорока пяти лет. Представители бизнеса нередко опасаются сложностей, связанных с потенциальным увольнением таких сотрудников, а также принимают во внимание семейные обстоятельства соискателей. Законодательные нормы, призванные защищать определенные категории граждан, включая матерей с малолетними детьми, иногда парадоксальным образом усложняют процесс найма, стимулируя компании избегать потенциально "проблемных" позиций для оптимизации своей внутренней кадровой политики.

"Возрастные стереотипы на рынке труда глубоко укоренены, и часто они продиктованы не столько продуктивностью сотрудника, сколько страхом бизнеса перед регуляторными рисками, которые кажутся руководителям непреодолимыми", — отметила в беседе с Pravda. Ru HR-эксперт Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о трудоустройстве

Почему работодатели боятся нанимать молодежь?

Основным фактором является риск частых проверок со стороны контролирующих органов, возникающий при оформлении несовершеннолетних, что усложняет кадровое делопроизводство.

Существуют ли барьеры для сотрудников старше 45 лет?

Да, работодатели опасаются сложностей с потенциальным увольнением таких специалистов, особенно если они приближаются к предпенсионному возрасту, что критично при возникновении конфликтов.

Влияет ли семейное положение на прием на работу?

Юридические гарантии для матерей с маленькими детьми, например, запрет на увольнение или специфические требования к испытательному сроку, иногда вынуждают нанимателей выбирать других кандидатов.

Является ли возраст решающим фактором?

Возраст играет значимую роль из-за правовых рисков, однако при высокой востребованности навыков и дефиците кадров квалификация может перевесить юридические опасения компании.

Читайте также