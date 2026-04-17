Парадоксы найма: эксперт Мурадян объяснил причины отказа работодателей от молодёжи и лиц старше 45 лет

Возрастной фактор существенно влияет на шансы успешного трудоустройства, создавая специфические барьеры как для молодежи, так и для соискателей предпенсионного возраста. Несмотря на распространенные представления об инклюзивности кадрового рынка, многие наниматели продолжают скептически относиться к кандидатам, выходящим за рамки стандартных демографических ожиданий, о чем в беседе с NewsInfo рассказал руководитель Международного кадрового агентства "АМАЛКО" Гарри Мурадян.
Специалист пояснил, что осторожность работодателей часто продиктована не только субъективными предубеждениями, но и стремлением избежать юридических рисков. В частности, найм несовершеннолетних сотрудников сопряжен с повышенным вниманием со стороны надзорных органов, включая прокуратуру и трудовую инспекцию. Подобная административная нагрузка заставляет компании отказываться от найма молодых специалистов без опыта, даже если те обладают необходимым потенциалом.
Аналогичные опасения возникают и при работе с кандидатами старше сорока пяти лет. Представители бизнеса нередко опасаются сложностей, связанных с потенциальным увольнением таких сотрудников, а также принимают во внимание семейные обстоятельства соискателей. Законодательные нормы, призванные защищать определенные категории граждан, включая матерей с малолетними детьми, иногда парадоксальным образом усложняют процесс найма, стимулируя компании избегать потенциально "проблемных" позиций для оптимизации своей внутренней кадровой политики.
"Возрастные стереотипы на рынке труда глубоко укоренены, и часто они продиктованы не столько продуктивностью сотрудника, сколько страхом бизнеса перед регуляторными рисками, которые кажутся руководителям непреодолимыми", — отметила в беседе с Pravda. Ru HR-эксперт Ирина Костина.
Основным фактором является риск частых проверок со стороны контролирующих органов, возникающий при оформлении несовершеннолетних, что усложняет кадровое делопроизводство.
Да, работодатели опасаются сложностей с потенциальным увольнением таких специалистов, особенно если они приближаются к предпенсионному возрасту, что критично при возникновении конфликтов.
Юридические гарантии для матерей с маленькими детьми, например, запрет на увольнение или специфические требования к испытательному сроку, иногда вынуждают нанимателей выбирать других кандидатов.
Возраст играет значимую роль из-за правовых рисков, однако при высокой востребованности навыков и дефиците кадров квалификация может перевесить юридические опасения компании.
