Как перестать затыкать дыры в бюджете: альтернативные способы привлечения оборотных средств в бизнес

Рост кредитных ставок, приближающихся к 20%, превращает заемные средства из эффективного инструмента развития в тяжелую финансовую обузу для представителей малого предпринимательства. В современных экономических реалиях привычные методы латания бюджетных дыр с помощью овердрафтов или краткосрочных займов становятся опасным путем, ведущим к усугублению системных проблем бизнеса. Подобные ситуации требуют не экстренного наращивания долгов через банкротство или дорогие кредиты, а качественного пересмотра управления денежными потоками.

Кризис в бизнесе

Как подчеркивает в беседе с ИА RuNews24.ru независимый эксперт по корпоративным финансам и налогам Екатерина Маркова, владельцы компаний часто допускают фатальную ошибку, неверно интерпретируя природу своих трудностей. Специалист поясняет, что важно разграничивать кассовый разрыв и реальную убыточность: в первом случае прибыль на бумаге существует, однако фактические средства на счетах отсутствуют из-за временных задержек при оплате от контрагентов.

"При столь высокой стоимости заемного капитала попытки закрыть кассовый разрыв банковскими вливаниями лишь загоняют компанию в долговую ловушку. Предпринимателям сегодня крайне важно выстраивать жесткий платежный календарь и оптимизировать внутренние процессы, так как любые хаотичные финансовые решения при текущих банковских ставках становятся непозволительной роскошью", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Илья Кравцов.

Для стабилизации ликвидности эксперт Маркова советует сосредоточиться на трех приоритетных направлениях: оцифровке длительности финансового цикла, активном внедрении предоплаты от заказчиков и ужесточении работы с дебиторской задолженностью. Важно помнить, что авансовые платежи не являются дополнительной прибылью — это целевые средства, которые должны быть строго зарезервированы под исполнение конкретных обязательств, иначе риск разрыва лишь откладывается, становясь более масштабным. В условиях, когда тарифы на операционные услуги могут меняться, дисциплина в планировании и контроль личных трат собственников становятся главными гарантами выживаемости дела.

Ответы на популярные вопросы о финансовом управлении

В чем ключевое отличие кассового разрыва от убыточности?

Убыточность означает, что бизнес тратит больше, чем зарабатывает, тогда как кассовый разрыв — это временная нехватка наличности при наличии прибыли на бумаге, вызванная несовпадением сроков поступления денег и оплаты текущих расходов.

Почему кредит при ставке 20% считается опасным решением?

Высокая стоимость обслуживания долга съедает всю маржинальность и не устраняет причину нехватки средств, лишь создавая иллюзию стабильности и увеличивая общую финансовую нагрузку на будущие периоды.

Как предоплата помогает избежать банковских займов?

Получение части средств от клиентов авансом позволяет компании использовать их как беспроцентные оборотные деньги для финансирования текущих этапов производства или оказания услуг, исключая необходимость обращения в банк.

Что такое платежный календарь и зачем он нужен?

Это инструмент планирования движения денежных средств на перспективу (обычно от 4 недель), который позволяет заранее спрогнозировать дефицит бюджета и предпринять меры до того, как наступит срок критических выплат.

