Никита Волков

Как перестать затыкать дыры в бюджете: альтернативные способы привлечения оборотных средств в бизнес

Рост кредитных ставок, приближающихся к 20%, превращает заемные средства из эффективного инструмента развития в тяжелую финансовую обузу для представителей малого предпринимательства. В современных экономических реалиях привычные методы латания бюджетных дыр с помощью овердрафтов или краткосрочных займов становятся опасным путем, ведущим к усугублению системных проблем бизнеса. Подобные ситуации требуют не экстренного наращивания долгов через банкротство или дорогие кредиты, а качественного пересмотра управления денежными потоками.

Кризис в бизнесе
Кризис в бизнесе

Как подчеркивает в беседе с ИА RuNews24.ru независимый эксперт по корпоративным финансам и налогам Екатерина Маркова, владельцы компаний часто допускают фатальную ошибку, неверно интерпретируя природу своих трудностей. Специалист поясняет, что важно разграничивать кассовый разрыв и реальную убыточность: в первом случае прибыль на бумаге существует, однако фактические средства на счетах отсутствуют из-за временных задержек при оплате от контрагентов.

"При столь высокой стоимости заемного капитала попытки закрыть кассовый разрыв банковскими вливаниями лишь загоняют компанию в долговую ловушку. Предпринимателям сегодня крайне важно выстраивать жесткий платежный календарь и оптимизировать внутренние процессы, так как любые хаотичные финансовые решения при текущих банковских ставках становятся непозволительной роскошью", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Илья Кравцов.

Для стабилизации ликвидности эксперт Маркова советует сосредоточиться на трех приоритетных направлениях: оцифровке длительности финансового цикла, активном внедрении предоплаты от заказчиков и ужесточении работы с дебиторской задолженностью. Важно помнить, что авансовые платежи не являются дополнительной прибылью — это целевые средства, которые должны быть строго зарезервированы под исполнение конкретных обязательств, иначе риск разрыва лишь откладывается, становясь более масштабным. В условиях, когда тарифы на операционные услуги могут меняться, дисциплина в планировании и контроль личных трат собственников становятся главными гарантами выживаемости дела.

Ответы на популярные вопросы о финансовом управлении

В чем ключевое отличие кассового разрыва от убыточности?

Убыточность означает, что бизнес тратит больше, чем зарабатывает, тогда как кассовый разрыв — это временная нехватка наличности при наличии прибыли на бумаге, вызванная несовпадением сроков поступления денег и оплаты текущих расходов.

Почему кредит при ставке 20% считается опасным решением?

Высокая стоимость обслуживания долга съедает всю маржинальность и не устраняет причину нехватки средств, лишь создавая иллюзию стабильности и увеличивая общую финансовую нагрузку на будущие периоды.

Как предоплата помогает избежать банковских займов?

Получение части средств от клиентов авансом позволяет компании использовать их как беспроцентные оборотные деньги для финансирования текущих этапов производства или оказания услуг, исключая необходимость обращения в банк.

Что такое платежный календарь и зачем он нужен?

Это инструмент планирования движения денежных средств на перспективу (обычно от 4 недель), который позволяет заранее спрогнозировать дефицит бюджета и предпринять меры до того, как наступит срок критических выплат.

Читайте также

Автор Никита Волков
Никита Андреевич Волков — финансовый аналитик, специалист по анализу корпоративной отчётности, прибыли и дивидендной политики компаний, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Новости Все >
Блестящий обман: как старые компакт-диски превратились из тюнинга в магнит для штрафов
Опрос в Кемерове выявил антирейтинг наиболее монотонных специальностей в 2026 году
Власти Кемерова выделили 211 млн рублей на обновление дорог от Кузнецкого моста до Шахтеров
Специалисты Роскачества объяснили, как проверить подлинность российских банкнот
Город против деревни: как география проживания меняет выбор автомобиля в России
Цена копеечная, а проблемы на миллион: почему не стоит игнорировать Check Engine
Дмитрий Михайлов проинформировал, почему ошибки в документах приводят к отказам в кредитах
Риэлтор Ригина Гордеева советует продавать ипотечную недвижимость в 2026 при финансовых трудностях
Купол безопасности: как правильно управлять воздушными потоками в автомобиле
В Петербурге стартовала регистрация волонтеров для спасения серых жаб в Сестрорецке
Сейчас читают
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Домашние животные
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Домашние животные
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Популярное
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Одна ложка — и малина как в сказке: чем подкормить кусты в апреле, чтобы собирать урожай ведрами
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Последние материалы
Блестящий обман: как старые компакт-диски превратились из тюнинга в магнит для штрафов
Забудьте про 1200 ккал: как правильно похудеть к отпуску, если ваш организм привык к сытной еде
Опрос в Кемерове выявил антирейтинг наиболее монотонных специальностей в 2026 году
Кнопка вызова бьёт по кошельку: 100 тысяч изношенных лифтов признали личным долгом граждан
Власти Кемерова выделили 211 млн рублей на обновление дорог от Кузнецкого моста до Шахтеров
Специалисты Роскачества объяснили, как проверить подлинность российских банкнот
Песчаный берег и тишина: где в Крыму спрятаться от толп туристов, если вам нужен только уют
Город против деревни: как география проживания меняет выбор автомобиля в России
Цена копеечная, а проблемы на миллион: почему не стоит игнорировать Check Engine
Наличные вернутся в моду: как законопроект ФНС изменит денежные привычки россиян
