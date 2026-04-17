Наличные вернутся в моду: как законопроект ФНС изменит денежные привычки россиян

Федеральная налоговая служба готовит инструмент для тотального контроля за транзакционной активностью граждан. Законопроект, внесенный правительством, наделяет ведомство доступом к данным ЦБ о физических лицах, чьи операции имеют признаки незадекларированной предпринимательской деятельности. Под прицелом окажутся около 10 миллионов россиян, чьи доходы не отражены в налоговых декларациях.

Механика цифрового контроля

С 2027 года система перейдет на автоматизированный мониторинг безналичных поступлений. Пороговое значение — 2,4 миллиона рублей ежегодного оборота без официального статуса самозанятого или ИП. Налоговая сфокусируется на гражданах, систематически монетизирующих свои услуги, аренду жилья или торговлю через P2P-переводы.

"Инструментарий ФНС становится ювелирным: алгоритмы быстро отсеивают случайные бытовые переводы от системного бизнеса. Если транзакции имеют признаки регулярности, риск доначислений вырастает до максимума", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Зона повышенного внимания — стабильные поступления от 200 тысяч рублей в месяц. Ведомство игнорирует разовые перечисления, однако смешанные источники доходов, объединяющие зарплату с подработками, станут объектом пристального анализа.

Эффект вытеснения: наличные возвращаются

Усиление фискального администрирования спровоцирует переток капитала в теневой сектор. Ожидается, что субъекты, не желающие легализоваться, начнут дробить потоки между родственниками или перейдут на физические купюры. Это зеркальная реакция на ужесточение правил, наблюдаемое в разных сферах, включая рынок маркетплейсов.

"Налоговый контроль должен балансировать на грани эффективности и комфорта. Избыточное давление загоняет предпринимателей в серые схемы, провоцируя рост спроса на наличку на 2-3 триллиона рублей", — предупредил в беседе с Pravda. Ru оценщик бизнеса Антон Дорофеев.

Параметр Последствия Системные переводы Автоматическая проверка ФНС Налично-денежный оборот Рост спроса на 2-3 трлн руб.

Подобные метаморфозы напоминают процессы, происходящие в глобальной экономике, где даже мировые регуляторы пересматривают стратегию владения активами. В условиях, когда глобальная логистика и энергопоставки становятся нестабильными, предсказуемость внутренних правил налогообложения становится ключевым фактором выживания компаний.

"Любая попытка полностью обелить транзакции неизбежно упирается в транзакционные издержки. Мы видим, как технический прогресс СССР заложил основы для развития КНР, теперь же современные цифровые алгоритмы меняют экономический уклад внутри нашей страны", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о налогах

Все ли переводы будут передаваться в налоговую?

Нет, мониторинг коснется транзакций с признаками регулярной коммерческой деятельности. Обычные бытовые переводы между частными лицами не попадают под критерии автоматического контроля.

С какого порога начинаются проверки?

Под автоматический контроль с 2027 года попадают лица с неподтвержденным безналичным доходом выше 2,4 миллиона рублей в год.

Что считается признаком предпринимательства?

Регулярные поступления от разных лиц, стабильные суммы переводов (от 200 тысяч рублей в месяц) и использование личных карт в целях извлечения системной прибыли без регистрации статуса ИП или самозанятого.

Есть ли способ законной оптимизации?

Да, регистрация в качестве самозанятого или ИП позволяет легализовать доходы, снижая налоговые риски и повышая прозрачность бизнеса для регулятора.

