Илья Кондратьев

Наличные вернутся в моду: как законопроект ФНС изменит денежные привычки россиян

Федеральная налоговая служба готовит инструмент для тотального контроля за транзакционной активностью граждан. Законопроект, внесенный правительством, наделяет ведомство доступом к данным ЦБ о физических лицах, чьи операции имеют признаки незадекларированной предпринимательской деятельности. Под прицелом окажутся около 10 миллионов россиян, чьи доходы не отражены в налоговых декларациях.

Фото: Designed by Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механика цифрового контроля

С 2027 года система перейдет на автоматизированный мониторинг безналичных поступлений. Пороговое значение — 2,4 миллиона рублей ежегодного оборота без официального статуса самозанятого или ИП. Налоговая сфокусируется на гражданах, систематически монетизирующих свои услуги, аренду жилья или торговлю через P2P-переводы.

"Инструментарий ФНС становится ювелирным: алгоритмы быстро отсеивают случайные бытовые переводы от системного бизнеса. Если транзакции имеют признаки регулярности, риск доначислений вырастает до максимума", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Зона повышенного внимания — стабильные поступления от 200 тысяч рублей в месяц. Ведомство игнорирует разовые перечисления, однако смешанные источники доходов, объединяющие зарплату с подработками, станут объектом пристального анализа.

Эффект вытеснения: наличные возвращаются

Усиление фискального администрирования спровоцирует переток капитала в теневой сектор. Ожидается, что субъекты, не желающие легализоваться, начнут дробить потоки между родственниками или перейдут на физические купюры. Это зеркальная реакция на ужесточение правил, наблюдаемое в разных сферах, включая рынок маркетплейсов.

"Налоговый контроль должен балансировать на грани эффективности и комфорта. Избыточное давление загоняет предпринимателей в серые схемы, провоцируя рост спроса на наличку на 2-3 триллиона рублей", — предупредил в беседе с Pravda. Ru оценщик бизнеса Антон Дорофеев.

Параметр Последствия
Системные переводы Автоматическая проверка ФНС
Налично-денежный оборот Рост спроса на 2-3 трлн руб.

Подобные метаморфозы напоминают процессы, происходящие в глобальной экономике, где даже мировые регуляторы пересматривают стратегию владения активами. В условиях, когда глобальная логистика и энергопоставки становятся нестабильными, предсказуемость внутренних правил налогообложения становится ключевым фактором выживания компаний.

"Любая попытка полностью обелить транзакции неизбежно упирается в транзакционные издержки. Мы видим, как технический прогресс СССР заложил основы для развития КНР, теперь же современные цифровые алгоритмы меняют экономический уклад внутри нашей страны", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о налогах

Все ли переводы будут передаваться в налоговую?

Нет, мониторинг коснется транзакций с признаками регулярной коммерческой деятельности. Обычные бытовые переводы между частными лицами не попадают под критерии автоматического контроля.

С какого порога начинаются проверки?

Под автоматический контроль с 2027 года попадают лица с неподтвержденным безналичным доходом выше 2,4 миллиона рублей в год.

Что считается признаком предпринимательства?

Регулярные поступления от разных лиц, стабильные суммы переводов (от 200 тысяч рублей в месяц) и использование личных карт в целях извлечения системной прибыли без регистрации статуса ИП или самозанятого.

Есть ли способ законной оптимизации?

Да, регистрация в качестве самозанятого или ИП позволяет легализовать доходы, снижая налоговые риски и повышая прозрачность бизнеса для регулятора.

Читайте также

Экспертная проверка: Артём Логинов (макроэкономист), Антон Дорофеев (оценщик бизнеса), Никита Волков (финансовый аналитик)
Автор Илья Кондратьев
Илья Кондратьев — специалист по эксплуатации жилья с 18-летним стажем. Анализирует работу УК, инженерные системы и содержание домов.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Специалисты Роскачества объяснили, как проверить подлинность российских банкнот
Город против деревни: как география проживания меняет выбор автомобиля в России
Цена копеечная, а проблемы на миллион: почему не стоит игнорировать Check Engine
Дмитрий Михайлов проинформировал, почему ошибки в документах приводят к отказам в кредитах
Риэлтор Ригина Гордеева советует продавать ипотечную недвижимость в 2026 при финансовых трудностях
Купол безопасности: как правильно управлять воздушными потоками в автомобиле
В Петербурге стартовала регистрация волонтеров для спасения серых жаб в Сестрорецке
Врач Татьяна Митрофанова объяснила риски использования домашних виброплатформ
Питомец тяжело переживает перемены: в какой момент стресс становится смертельно опасным
Черные точки на лице не исчезают навсегда: зато их можно заметно уменьшить
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Домашние животные
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Наука и техника
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Популярное
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Одна ложка — и малина как в сказке: чем подкормить кусты в апреле, чтобы собирать урожай ведрами
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Последние материалы
Забудьте о бесконечных повторениях: это упражнение сделает талию тоньше, чем у любого фитнес-блогера
Риэлтор Ригина Гордеева советует продавать ипотечную недвижимость в 2026 при финансовых трудностях
Купол безопасности: как правильно управлять воздушными потоками в автомобиле
В Петербурге стартовала регистрация волонтеров для спасения серых жаб в Сестрорецке
Врач Татьяна Митрофанова объяснила риски использования домашних виброплатформ
Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС
Питомец тяжело переживает перемены: в какой момент стресс становится смертельно опасным
Секреты весеннего преображения: как правильно подготовить лицо к солнечному сезону
Невидимые ловушки в супермаркетах: как магазины манипулируют нашим кошельком
Черные точки на лице не исчезают навсегда: зато их можно заметно уменьшить
