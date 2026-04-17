Илья Кравцов

Невидимые ловушки в супермаркетах: как магазины манипулируют нашим кошельком

Архитектура выбора: как ритейл управляет вашим кошельком

Поход за продуктами давно перестал быть актом простого обмена денег на еду. Это схватка с нейромаркетингом. Сети проектируют торговые залы как лабиринты. Молоко и яйца всегда спрятаны в глубоком тылу зала. Покупатель принудительно проходит сквозь ряды с маржовыми товарами. Спокойная музыка и ароматы выпечки снижают бдительность. Человек расслабляется, когнитивный контроль слабеет. Ценники с "красивыми" цифрами вроде 999 рублей вместо тысячи маскируют реальные объемы трат. Наценки на продукты часто прячут за ценой 100 граммов продукта, создавая иллюзию дешевизны.

Супермаркет
Супермаркет

"Магазины используют поведенческую психологию для стимуляции избыточного потребления. Это отлаженный механизм, где каждая деталь — от освещения до расположения товаров — работает на увеличение среднего чека", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Система лояльности также играет против вас. Скидочные баллы создают ложное чувство экономии. Потребитель берет лишнее, поддаваясь на уловки типа "3 по цене 2". В итоге доля расходов граждан на еду в 2026 году достигла 39%.

Тактика осознанного покупателя

Логистика внутри магазина определяет бюджет. Составляйте список покупок, следуя карте полок. Это исключает хаотичное перемещение. Нулевая инфляция не избавляет от ценовых ловушек. Фиксируйте лимиты трат заранее. Никогда не совершайте набеги на полки при чувстве голода. Глюкозное голодание мозга повышает интерес к быстрым углеводам. Это приводит к покупке ненужных снеков, полуфабрикатов и "вкусняшек". Итог — раздутый бюджет и лишние калории.

"Корректировка потребительских привычек — основа финансового здоровья. Люди часто игнорируют риски, связанные с импульсивными транзакциями, до того момента, пока не возникает вопрос, как списать долги. Понимание механики ритейла защищает бюджет", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по банкротству физлиц Наталья Громова.

Экономия не означает аскетизм. Оставьте в списке место для пары эмоциональных покупок. Жесткие ограничения ведут к срывам и стихийным тратам.

Стратегия магазина Ваш контрприем
Скрытые товары в конце зала Строгий маршрут по списку
Маркетинг у кассы Игнорирование мелких позиций

"Если потребитель теряет контроль над расходами, это приводит к накоплению кредитов. Налоговая дисциплина и банкротство физических лиц - крайние стадии разрыва личных финансов. Важно следить за каждым чеком", — предупредил в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

В условиях, когда США усиливают давление, а лимиты поддержки в Европе исчерпаны, внутренняя оптимизация расходов становится ключевым навыком. Не ждите, что цифровые платформы будут защищать ваш интерес. Это ответственность самого покупателя.

Ответы на популярные вопросы о расходах

Почему продукты стали стоить значительно больше?

Основная причина — рост стоимости логистики, упаковки и общемировых цен на сырье. Ритейлеры лишь транслируют эти издержки в конечную цену.

Помогают ли карты лояльности экономить?

Чаще они работают как инструмент удержания клиента. Прямая выгода нивелируется избыточным количеством товаров в корзине.

Стоит ли покупать товары по акции "3 по цене 2"?

Только если это товары длительного хранения, которые вы гарантированно съедите до истечения срока годности.

Что делать, если бюджет почти исчерпан?

Переходите на продукты из категории "базовый набор". Исключите полуфабрикаты и снеки. Обратите внимание на товары собственных марок торговых сетей.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, эксперт по банкротству физлиц Наталья Громова, финансовый консультант Илья Кравцов
Автор Илья Кравцов
Кравцов Илья Валерьевич — финансовый консультант с 14-летним стажем. Объясняет риски, кредиты и защищает от мошеннических схем.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
