Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алина Корнеева

Сентябрь 2026 года: россияне столкнутся с новыми правилами внесения наличных

Экономика

Минфин Российской Федерации утвердил лимиты на внесение наличных через банкоматы, чтобы обелить экономику. Новые правила вступят в силу в сентябре 2026 года. Для каждого банка будет установлено ограничение в 1 миллион рублей.

Банкоматы Сбербанка
Фото: Openverse by IvanA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банкоматы Сбербанка

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что существующая практика внесения наличных не контролируется на уровне всей банковской системы.

Моисеев уточнил, что ограничения на внесение наличных будут введены для каждого банка отдельно. Спецификация лимитов на сумму — пока остается неясной. Обсуждается возможность, что речь идет о месячном лимите.

С внедрением новых правил ожидается, что ограничения коснутся не только внесения, но и снятия наличных как через банкоматы, так и в кассах банков.

Законопроект о таких нововведениях уже подготовлен и связан с законом "О банках и банковской деятельности" (№ 17-ФЗ).

"Эти меры обоснованы необходимостью повышения прозрачности финансовых операций", — [заявил] в беседе с Pravda. Ru экономист Артём Логинов.

Фактор Старые правила
Лимиты Отсутствовали
Прозрачность операций Низкая
Контроль лимитов Фрагментарный
Сроки введения Не определены
Действия на рынок Непредсказуемые

"Такие меры могут навредить малому бизнесу, который зависит от наличных", — [сказал] в беседе с Pravda. Ru юрист Алексей Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о новых лимитах

Когда начнут действовать новые лимиты?

Лимиты на внесение наличных через банкоматы заработают в сентябре 2026 года.

Какое ограничение предполагается?

Ограничение составит 1 миллион рублей для каждого банка в отдельности.

На что будут влиять новые ограничения?

Ограничения коснутся как внесения, так и снятия наличных.

Касаются ли изменения только банкоматов?

Нет, изменения будут действовать также и для касс банков.

"Введение лимитов — это важный шаг для повышения доверия к банковской системе", — [объяснил] в беседе с Pravda. Ru эксперт Кирилл Малышев.

Экспертная проверка: юрист Алексей Кузнецов, юрист Артём Логинов, эксперт Кирилл Малышев
Автор Алина Корнеева
Алина Сергеевна Корнеева — банковский аналитик, специалист по анализу капитала, регуляторных нормативов и финансовой устойчивости банков, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы банки минфин финансы экономика
Сентябрь 2026 года: россияне столкнутся с новыми правилами внесения наличных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.