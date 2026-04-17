Сентябрь 2026 года: россияне столкнутся с новыми правилами внесения наличных

Минфин Российской Федерации утвердил лимиты на внесение наличных через банкоматы, чтобы обелить экономику. Новые правила вступят в силу в сентябре 2026 года. Для каждого банка будет установлено ограничение в 1 миллион рублей.
Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что существующая практика внесения наличных не контролируется на уровне всей банковской системы.
Моисеев уточнил, что ограничения на внесение наличных будут введены для каждого банка отдельно. Спецификация лимитов на сумму — пока остается неясной. Обсуждается возможность, что речь идет о месячном лимите.
С внедрением новых правил ожидается, что ограничения коснутся не только внесения, но и снятия наличных как через банкоматы, так и в кассах банков.
Законопроект о таких нововведениях уже подготовлен и связан с законом "О банках и банковской деятельности" (№ 17-ФЗ).
"Эти меры обоснованы необходимостью повышения прозрачности финансовых операций", — [заявил] в беседе с Pravda. Ru экономист Артём Логинов.
|Фактор
|Старые правила
|Лимиты
|Отсутствовали
|Прозрачность операций
|Низкая
|Контроль лимитов
|Фрагментарный
|Сроки введения
|Не определены
|Действия на рынок
|Непредсказуемые
"Такие меры могут навредить малому бизнесу, который зависит от наличных", — [сказал] в беседе с Pravda. Ru юрист Алексей Кузнецов.
"Введение лимитов — это важный шаг для повышения доверия к банковской системе", — [объяснил] в беседе с Pravda. Ru эксперт Кирилл Малышев.
