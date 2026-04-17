МЭА: нефтяному рынку потребует два года на восстановление

В Международной энергетическом агентстве полагают, что следует готовиться к резкому росту цен на топливо. Поскольку погруженная в феврале на танкеры ближневосточная нефть уже достигла покупателей, а в марте отправок не было.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Падение нефти

Глава МЭА Фатих Бироль заявил, что для восполнения объёмов добычи на Ближнем Востоке, которые были потеряны из-за военного конфликта, потребуется примерно два года.

Хотя будут сильно отличаться в зависимости от конкретной страны. К примеру, восстановление Ирака займёт значительно больше времени, чем Саудовской Аравии, считает Бироль.

Добавим, что это прогноз на данный момент. Оценки могут и поменяться, если конфликт, например, затянется.

По мнению главы МЭА, участники рынка пока недооценивают масштаб последствий от длительного блокирования Ормузского пролива. По его словам, те партии нефти и газа, которые были отгружены до начала боевых действий в Иране и находились в пути, уже прибыли к получателям — это временно сглаживает остроту дефицита.

Однако начиная с марта, новые танкеры с Ближнего Востока на азиатские рынки фактически не выходили и поставки сырой нефти, газа и топлива прекратились.

"Этот провал в поставках становится всё более очевидным. Если Ормузский пролив останется закрытым, нам следует готовиться к резкому скачку цен на энергоносители", — цитирует главу МЭА издание "Нефть и капитал".

Отвечая на вопрос о возможности нового высвобождения нефтяных резервов, Бироль заявил, что МЭА готово действовать оперативно.

"Мы пока не приняли окончательного решения, но этот вариант определённо прорабатывается", — сказал он.

В марте МЭА согласовала выпуск 400 миллионов баррелей нефти из запасов стран-членов Организации экономического сотрудничества.

Выглядит цифра внушительно, но в реальности это примерно четыре дня глобального потребления. Так что кардинально ситуацию не изменит.

Надо добавить, что ранее власти Ирака сообщали, что компаниям хватит недели, чтобы восстановить добычу нефти до начала конфликта.

А вот в Катаре, втором в мире поставщике сжиженного природного газа, утеряно 17 процентов мощностей по его производству. Некоторые эксперты считают, что на их восстановление потребуется от трёх до пяти лет.

Напомним, ранее министр финансов США Скотт Бессент сказал, что Вашингтон не будет продлевать действие лицензии, которая разрешала покупку российской нефти, находящейся на танкерах в море. Она действовала до 11 апреля.

Однако США решили продлить на 60 дней действие режима, временно снимающего запрет на импорт Бангладеш российских нефтепродуктов, пишет издание The Business Standard.

Несколько источников в энергетическом министерстве Бангладеш уточнили, что послабление вступило в силу 11 апреля и будет действовать вплоть до 9 июня включительно.

А Индонезия собирается приступить к импорту российской нефти в апреле, сообщил глава Минэнерго страны Бахлил Лахадалиа. По его словам, точные объёмы нефтепоставок находятся в стадии согласования.

Кроме того, прорабатывается возможность импорта СПГ из России. Лахадалиа также отметил, что идут переговоры о совместных российско-индонезийских вложениях в строительство НПЗ и резервуарных парков на территории Индонезии.

Для окончательного оформления сделки потребуется ещё один-два раунда консультаций, особенно по вопросам, касающимся НПЗ и хранилищ.

Ранее эти страны, как и многие другие азиатские государства, ориентировались на импорт энергоресурсов из стран Ближнего Востока. И после прекращения поставок энергетический кризис ударил по ним быстрее, чем по другим регионам.