Такого не было уже 20 лет: треть германских компаний сократит рабочие места в этом году

Почти каждая третья германия компания собирается сократить рабочие места в 2026 году. Об этом говорится в исследовании Института германской экономики (IW).

Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фридрих Мерц

По данным этого исследования, почти 30 процентов всех компаний планируют в этом году сокращения.

Особенно сложная ситуация наблюдается в промышленном секторе, где 37 процентов фирм заявили о планах сокращения рабочих мест. Исследование показало, что на эти меры также готовы пойти 28 процентов компаний в сфере услуг.

Как отметили эксперты института, такого длительного периода экономических затруднений не наблюдалось 20 лет.

В ходе опросов, проведённых IW, представители 35 процентов компаний заявили, что ожидают снижения производства, А 43% заявили о том, что бизнес развивается хуже, чем год назад.

Основной причиной ухудшения экономических ожиданий, по оценке института, является продолжающийся конфликт вокруг Ирана.

По оценке эксперта IW Михаэля Грёмлинга, он "в зародыше подавил надежду" на восстановление экономики ФРГ, сообщает ТАСС.

Сказывается блокировка Ормузского пролива. Значительных объёмов энергоресурсов Европа отсюда не получает, доля порядка десяти процентов.

Впрочем, можно поспорить насчёт "незначительных". И очевидно, что блокировок трафика через пролив повышает расходы на энергоносители и транспортировку товаров, бьёт по цепочкам поставок.

И в том числе наносит удар по экспорту германской продукции. Что для страны, ориентированной как раз на экспорт своей продукции, проблема весьма существенная.

"Долгосрочные геополитические кризисы всё больше указывают на пределы возможностей германской экономической модели", — констатировал Грёмлинг.

Он отметил, что это повышает давление на правительство ФРГ и должно заставить власти провести необходимые реформы.

Надо заметить, что власти Германии в марте отрицали сколько-нибудь серьёзное влияние конфликта на снабжение энергоресурсами. Хотя параллельно цены на АЗС росли, а немецкие автовладельцы отправились заправляться в соседнюю Польшу, где топливо было дешевле. А поляки, соответственно, в Словакию по той же причине.

Что касается реформ, о необходимости которых говорят в Институте германской экономики, то стоит заметить, что это повторяется в каждом исследовании IW.

И не только в экспертных кругах. Канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно заявлял, что страна находится в критической точке, требующей немедленных и решительных действий.

Как он однажды описал ситуацию — "не пять минут двенадцатого, а минута после двенадцатого", подчеркивая, что конкуренты, особенно США и страны Азии, имеют значительно лучшие условия для производства .

Главным направлением реформ а-ля Мерц является кардинальное улучшение условий для бизнеса. Канцлер декларирует решительное сокращение бюрократических процедур, в том числе разного рода согласований и уменьшения отчетности.

Канцлер также выступал за снижение налогового бремени, в частности, для компаний, проведение реформы налогообложения для малых и средних доходов. Еще одним ключевым пунктом было снижение цен на электроэнергию для промышленности, чтобы повысить конкурентоспособность немецких производителей.

Параллельно с этим Мерц инициировал дискуссию о реформе социального государства. Он заявлял, что существующая система больше не по карману стране. И выступал за ее реформирование, в том числе за автоматическое повышение пенсионного возраста в связи с ростом продолжительности жизни.

Идеи идеями, но факты таковы, что поддержка правительства Мерца в Германии резко падает. Уровень удовлетворенности его работой снизился с 34 процентов в конце марта до 27 процентов сейчас.

Деятельность самого канцлера Мерца 65 процентов оценивают отрицательно (против 57 процентов в марте), положительно — лишь 30 процентов (ранее 38 процентов).

Одной из ключевых причин недовольства стала реакция властей на рост цен на топливо на фоне войны в Иране. Вернее сказать, отсутствие каких-либо внятных действий.

Ну и планы по снижению цен на электроэнергию для промышленности явно придётся отложить.

Парламентские выборы в Германии должны пройти в 2029 году. Но вполне вероятен и более ранний срок, если дела у Мерца будут идти столь же "блестяще", как сейчас.