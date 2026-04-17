Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Никита Волков

Банк России вводит дифференцированные тарифы на транзакции с 1 мая 2026 года

Экономика — это система кровообращения, где СБП стала магистральной артерией. Регулятор переходит от этапа стимулирования к этапам тонкой настройки и монетизации инфраструктуры. С 1 мая 2026 года бесплатный режим для бизнеса уходит в прошлое. Банк России вводит дифференцированные тарифы, которые превращают каждую транзакцию в измеримый юнит. Это не просто налог на скорость, а приведение рыночных механизмов к единому знаменателю цифровой прозрачности.

Фото: Designed by Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка расплачивается картой в телефоне

Логика тарификации: почему бесплатно больше не будет

Регулятор закладывает фундамент для долгосрочной устойчивости платежной системы. Введение комиссий для B2B и B2C сегментов — это сигнал о зрелости платформы. Когда объем межбанковских транзакций бьет рекорды, поддержание избыточной бесплатной инфраструктуры становится неэффективным. Государство инвестировало в создание СБП, и теперь система должна генерировать операционный доход для своего развития и кибербезопасности.

"Это стандартный цикл жизни любого финтех-продукта: сначала экспансия за счет субсидирования, затем переход к самоокупаемости. Для бизнеса эти копейки — плата за мгновенную ликвидность, которая куда важнее старых банковских рейсов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Важно понимать: для рядовых граждан переводы друг другу остаются "священной коровой". Нулевой тариф на p2p-операции сохраняется, что удерживает социальную стабильность.

Однако любая попытка замаскировать коммерческую деятельность под личные переводы теперь столкнется с тем, что финансовые фильтры научились распознавать паттерны предпринимательства. Новые тарифы — это еще и инструмент легализации: дешевле заплатить официальную комиссию в 5 копеек, чем попасть под финмониторинг.

Сетка комиссий: кто и сколько заплатит регулятору

Размер платы за сервис теперь математически привязан к сумме чека. Регулятор применил регрессивную логику: чем выше риск и нагрузка на систему, тем выше фиксированный платеж, хотя в процентном соотношении нагрузка на крупный чек остается минимальной. Это стимулирует прозрачность и заставляет бизнес внимательнее относиться к тому, как оформляются платежные поручения.

Тип транзакции по субъектам Тариф для участников (с 01.05.2026)
Физлицо → Юрлицо/ИП (покупка) От 5 коп. до 3 руб. (дифференцированно)
Юрлицо/ИП → Физлицо (выплата) От 5 коп. до 3 руб. (дифференцированно)
Юрлицо → Юрлицо (B2B) Согласно ценовой сетке Банка России
Физлицо → Физлицо (p2p) 0 рублей

"Бизнесу пора привыкнуть к цифровой гигиене. Любая ошибка в реквизитах или попытка прогнать коммерческий платеж через личный кабинет физлица теперь будет видна как на ладони. Новые правила требуют ювелирной точности в заполнении данных", — отметил в разговоре с Pravda.Ru юрист по IT-договорам Алексей Кузнецов.

Трансграничный вектор и исключения из правил

Внешний контур остается приоритетным для экспансии рубля. Для трансграничных операций через СБП установлен плоский тариф — 6 рублей. Это фактически демпинг по сравнению с традиционным SWIFT или системами денежных переводов.

Регулятор сознательно жертвует маржой ради упрощения потоков капитала с дружественными странами. При этом внутри страны сохраняются "зоны тишины": возвраты товаров, налоговые платежи на единый казначейский счет и бонусные программы банков не облагаются комиссией.

"Нулевая ставка на возврат средств — это защита прав потребителя. Если бы за возврат брали комиссию, это бы нарушало логику гражданского оборота. А вот 6 рублей за перевод за рубеж — это подарок для малого бизнеса, работающего с импортом", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Ответы на популярные вопросы о тарифах СБП

Сколько я заплачу за перевод в 5000 рублей магазину?

Для вас как физического лица операция останется бесплатной, если иное не предусмотрено вашим банком сверх тарифов ЦБ. Для самого магазина комиссия Банка России составит 2 рубля.

Будут ли брать деньги за перевод самому себе в другой банк?

Нет, переводы в свою пользу (Me2Me) по-прежнему входят в льготную категорию с нулевой комиссией регулятора, как и обычные переводы между гражданами.

Что будет с социальными выплатами и пенсиями?

Любые зачисления бюджетных средств, в том числе пенсионные накопления и пособия, не подпадают под коммерческую тарификацию СБП при взаимодействии с государственными счетами.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист Алексей Кузнецов, юрист Татьяна Федорова
Автор Никита Волков
Никита Андреевич Волков — финансовый аналитик, специалист по анализу корпоративной отчётности, прибыли и дивидендной политики компаний, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы экономика банк россии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.