Банк России вводит дифференцированные тарифы на транзакции с 1 мая 2026 года

Экономика — это система кровообращения, где СБП стала магистральной артерией. Регулятор переходит от этапа стимулирования к этапам тонкой настройки и монетизации инфраструктуры. С 1 мая 2026 года бесплатный режим для бизнеса уходит в прошлое. Банк России вводит дифференцированные тарифы, которые превращают каждую транзакцию в измеримый юнит. Это не просто налог на скорость, а приведение рыночных механизмов к единому знаменателю цифровой прозрачности.
Регулятор закладывает фундамент для долгосрочной устойчивости платежной системы. Введение комиссий для B2B и B2C сегментов — это сигнал о зрелости платформы. Когда объем межбанковских транзакций бьет рекорды, поддержание избыточной бесплатной инфраструктуры становится неэффективным. Государство инвестировало в создание СБП, и теперь система должна генерировать операционный доход для своего развития и кибербезопасности.
"Это стандартный цикл жизни любого финтех-продукта: сначала экспансия за счет субсидирования, затем переход к самоокупаемости. Для бизнеса эти копейки — плата за мгновенную ликвидность, которая куда важнее старых банковских рейсов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Важно понимать: для рядовых граждан переводы друг другу остаются "священной коровой". Нулевой тариф на p2p-операции сохраняется, что удерживает социальную стабильность.
Однако любая попытка замаскировать коммерческую деятельность под личные переводы теперь столкнется с тем, что финансовые фильтры научились распознавать паттерны предпринимательства. Новые тарифы — это еще и инструмент легализации: дешевле заплатить официальную комиссию в 5 копеек, чем попасть под финмониторинг.
Размер платы за сервис теперь математически привязан к сумме чека. Регулятор применил регрессивную логику: чем выше риск и нагрузка на систему, тем выше фиксированный платеж, хотя в процентном соотношении нагрузка на крупный чек остается минимальной. Это стимулирует прозрачность и заставляет бизнес внимательнее относиться к тому, как оформляются платежные поручения.
|Тип транзакции по субъектам
|Тариф для участников (с 01.05.2026)
|Физлицо → Юрлицо/ИП (покупка)
|От 5 коп. до 3 руб. (дифференцированно)
|Юрлицо/ИП → Физлицо (выплата)
|От 5 коп. до 3 руб. (дифференцированно)
|Юрлицо → Юрлицо (B2B)
|Согласно ценовой сетке Банка России
|Физлицо → Физлицо (p2p)
|0 рублей
"Бизнесу пора привыкнуть к цифровой гигиене. Любая ошибка в реквизитах или попытка прогнать коммерческий платеж через личный кабинет физлица теперь будет видна как на ладони. Новые правила требуют ювелирной точности в заполнении данных", — отметил в разговоре с Pravda.Ru юрист по IT-договорам Алексей Кузнецов.
Внешний контур остается приоритетным для экспансии рубля. Для трансграничных операций через СБП установлен плоский тариф — 6 рублей. Это фактически демпинг по сравнению с традиционным SWIFT или системами денежных переводов.
Регулятор сознательно жертвует маржой ради упрощения потоков капитала с дружественными странами. При этом внутри страны сохраняются "зоны тишины": возвраты товаров, налоговые платежи на единый казначейский счет и бонусные программы банков не облагаются комиссией.
"Нулевая ставка на возврат средств — это защита прав потребителя. Если бы за возврат брали комиссию, это бы нарушало логику гражданского оборота. А вот 6 рублей за перевод за рубеж — это подарок для малого бизнеса, работающего с импортом", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по защите прав потребителей Татьяна Федорова.
Для вас как физического лица операция останется бесплатной, если иное не предусмотрено вашим банком сверх тарифов ЦБ. Для самого магазина комиссия Банка России составит 2 рубля.
Нет, переводы в свою пользу (Me2Me) по-прежнему входят в льготную категорию с нулевой комиссией регулятора, как и обычные переводы между гражданами.
Любые зачисления бюджетных средств, в том числе пенсионные накопления и пособия, не подпадают под коммерческую тарификацию СБП при взаимодействии с государственными счетами.
