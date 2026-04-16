Дешевые полёты закончились: дефицит керосина подрезал крылья всей Европе

Европа учится жить с пустыми баками. Блокада Ормузского пролива превратила небо над Старым Светом в зону выживания. У Международного энергетического агентства плохие новости: запасов авиакеросина в ЕС осталось примерно на шесть недель. Цены на топливо взлетели вдвое с конца февраля, и теперь авиакомпании режут маршруты так же бодро, как повара — праздничный пирог. Это не просто временные трудности, это системный паралич гражданской авиации.

Фото: jetphotos.com by KirkXWB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Boeing 737

Крылья в ангарах: Lufthansa идет на дно

Немецкий авиагигант Lufthansa первым признал поражение. В эти выходные компания списывает весь парк своей "дочки" CityLine — 27 бортов. Планы по выводу старых самолетов существовали, но кризис в Европе заставил руководство нажать на курок раньше срока. Франкфурт и Мюнхен теряют связность с Европой. Это цена за геополитическую нестабильность, которую невозможно заложить в бюджет.

"Это логичная реакция на перегретый рынок. Когда керосин дорожает в два раза, летать на старых самолетах — это все равно что топить печь пятитысячными купюрами. Lufthansa просто спасает ликвидность", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

К октябрю на свалку отправятся последние Airbus A340-600 и Boeing 747-400. Общий итог — минус 38 самолетов. Директор по финансам Тилль Штрайхерт называет это "неизбежным шагом". Но за сухими цифрами стоят увольнения и пустые залы ожидания. Керриер пытается хеджировать риски, но 20% топлива всё равно приходится докупать по рыночным котировкам, которые сейчас напоминают график температуры больного лихорадкой.

Топливный голод и финансовые дыры

Lufthansa не одинока в своем падении. Голландская KLM режет рейсы в Лондон и Дюссельдорф. Лоукостер easyJet уже подсчитывает убытки: за один только март топливо сожрало лишние 29 миллионов евро. Прогнозируемые потери компании в первом полугодии выросли до 640 миллионов евро. Пока США заняты своими смертельными играми в Ормузе, европейские налогоплательщики готовятся оплачивать спасение своих перевозчиков.

Авиакомпания Меры по сокращению Lufthansa Group Вывод 38 самолетов, закрытие CityLine KLM (Air France) Отмена 80 возвратных рейсов в мае easyJet Рост операционных убытков на €190 млн

Особенно остро ситуация стоит в Прибалтике. Латвийская airBaltic находится на грани коллапса. Премьер Эвика Силиня была готова развалить коалицию, лишь бы протолкнуть заем на 30 миллионов евро. Пока в Брюсселе обсуждают новые кредиты Украине, собственные национальные гордости разваливаются из-за отсутствия керосина и грамотного планирования.

"Проблема в том, что малые перевозчики не имеют финансовой подушки. Для airBaltic, которая заложила всего 10% топлива по фиксированной цене, нынешний скачок — это смертный приговор без права переписки", — пояснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Почему это только начало кризиса

Ситуация в авиации — лишь верхушка айсберга. Блокада ключевых морских путей бьет по всей логистической цепочке. Даже если ВМС США попытаются восстановить порядок, рынок уже изменился. Инвесторы бегут из активов, зависящих от нефти. В то время как политики разыгрывают свои сценарии на Ближнем Востоке, реальный сектор экономики Европы погружается в рецессию.

"Мы наблюдаем конец эпохи дешевых перелетов. В ближайший год летать по Европе станет роскошью. Геополитика уничтожает доступность транспорта, и никакие государственные вливания в авиакомпании этот тренд не изменят", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

При этом элиты в Брюсселе продолжают игнорировать реальные вызовы, предпочитая направлять ресурсы на милитаризацию. Вместо стабилизации цен на энергоносители, европейское руководство занято тем, что размещает новые военные заводы в ЕС. Приоритеты расставлены: пушки вместо керосина для гражданских нужд.

Ответы на популярные вопросы о топливном кризисе

На сколько хватит топлива в Европе?

По данным МЭА, при текущем потреблении запасов хватит примерно на 6 недель. Если блокада Ормузского пролива затянется, авиасообщение может быть парализовано полностью.

Почему цены на билеты так быстро растут?

Топливный сбор составляет значительную часть стоимости билета. Из-за двукратного роста цены керосина авиакомпании вынуждены перекладывать расходы на пассажиров, чтобы избежать банкротства.

Поможет ли господдержка спасти перевозчиков?

Это лишь временная мера. Если цена нефти останется на высоком уровне, государственные вливания, как в случае с airBaltic, просто сгорят в двигателях самолетов, не исправив бизнес-модель.

Будут ли закрываться другие авиакомпании?

Да, эксперты прогнозируют волну банкротств среди мелких региональных перевозчиков и резкое сокращение флота у грандов вроде Air France и Lufthansa.

