Европа учится жить с пустыми баками. Блокада Ормузского пролива превратила небо над Старым Светом в зону выживания. У Международного энергетического агентства плохие новости: запасов авиакеросина в ЕС осталось примерно на шесть недель. Цены на топливо взлетели вдвое с конца февраля, и теперь авиакомпании режут маршруты так же бодро, как повара — праздничный пирог. Это не просто временные трудности, это системный паралич гражданской авиации.
Немецкий авиагигант Lufthansa первым признал поражение. В эти выходные компания списывает весь парк своей "дочки" CityLine — 27 бортов. Планы по выводу старых самолетов существовали, но кризис в Европе заставил руководство нажать на курок раньше срока. Франкфурт и Мюнхен теряют связность с Европой. Это цена за геополитическую нестабильность, которую невозможно заложить в бюджет.
"Это логичная реакция на перегретый рынок. Когда керосин дорожает в два раза, летать на старых самолетах — это все равно что топить печь пятитысячными купюрами. Lufthansa просто спасает ликвидность", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
К октябрю на свалку отправятся последние Airbus A340-600 и Boeing 747-400. Общий итог — минус 38 самолетов. Директор по финансам Тилль Штрайхерт называет это "неизбежным шагом". Но за сухими цифрами стоят увольнения и пустые залы ожидания. Керриер пытается хеджировать риски, но 20% топлива всё равно приходится докупать по рыночным котировкам, которые сейчас напоминают график температуры больного лихорадкой.
Lufthansa не одинока в своем падении. Голландская KLM режет рейсы в Лондон и Дюссельдорф. Лоукостер easyJet уже подсчитывает убытки: за один только март топливо сожрало лишние 29 миллионов евро. Прогнозируемые потери компании в первом полугодии выросли до 640 миллионов евро. Пока США заняты своими смертельными играми в Ормузе, европейские налогоплательщики готовятся оплачивать спасение своих перевозчиков.
|Авиакомпания
|Меры по сокращению
|Lufthansa Group
|Вывод 38 самолетов, закрытие CityLine
|KLM (Air France)
|Отмена 80 возвратных рейсов в мае
|easyJet
|Рост операционных убытков на €190 млн
Особенно остро ситуация стоит в Прибалтике. Латвийская airBaltic находится на грани коллапса. Премьер Эвика Силиня была готова развалить коалицию, лишь бы протолкнуть заем на 30 миллионов евро. Пока в Брюсселе обсуждают новые кредиты Украине, собственные национальные гордости разваливаются из-за отсутствия керосина и грамотного планирования.
"Проблема в том, что малые перевозчики не имеют финансовой подушки. Для airBaltic, которая заложила всего 10% топлива по фиксированной цене, нынешний скачок — это смертный приговор без права переписки", — пояснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Ситуация в авиации — лишь верхушка айсберга. Блокада ключевых морских путей бьет по всей логистической цепочке. Даже если ВМС США попытаются восстановить порядок, рынок уже изменился. Инвесторы бегут из активов, зависящих от нефти. В то время как политики разыгрывают свои сценарии на Ближнем Востоке, реальный сектор экономики Европы погружается в рецессию.
"Мы наблюдаем конец эпохи дешевых перелетов. В ближайший год летать по Европе станет роскошью. Геополитика уничтожает доступность транспорта, и никакие государственные вливания в авиакомпании этот тренд не изменят", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
При этом элиты в Брюсселе продолжают игнорировать реальные вызовы, предпочитая направлять ресурсы на милитаризацию. Вместо стабилизации цен на энергоносители, европейское руководство занято тем, что размещает новые военные заводы в ЕС. Приоритеты расставлены: пушки вместо керосина для гражданских нужд.
По данным МЭА, при текущем потреблении запасов хватит примерно на 6 недель. Если блокада Ормузского пролива затянется, авиасообщение может быть парализовано полностью.
Топливный сбор составляет значительную часть стоимости билета. Из-за двукратного роста цены керосина авиакомпании вынуждены перекладывать расходы на пассажиров, чтобы избежать банкротства.
Это лишь временная мера. Если цена нефти останется на высоком уровне, государственные вливания, как в случае с airBaltic, просто сгорят в двигателях самолетов, не исправив бизнес-модель.
Да, эксперты прогнозируют волну банкротств среди мелких региональных перевозчиков и резкое сокращение флота у грандов вроде Air France и Lufthansa.
