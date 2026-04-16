Зарплата вроде была, но купить на неё ничего нельзя: как работали колхозники в СССР

Зарплата для советского колхозника долгое время оставалась математической абстракцией. До середины 60-х годов сельский труд измерялся не дензнаками, а условными единицами, которые в народе едко прозвали "палочками". Пока города праздновали успехи первых пятилеток, деревня восстанавливала индустриальную мощь страны, фактически находясь на самообеспечении без права на финансовую ликвидность.
Коллективизация превратила аграрный сектор в закрытую экосистему. С 1930 года Совнарком утвердил "трудодень" — специфический инструмент распределения коллективного дохода, который исключал понятие фиксированной зарплаты. Государство выступало регулятором, забирая львиную дозу продукции, оставляя крестьянам лишь то, что не ушло на налоги и фонды. Свобода передвижения была заблокирована паспортной системой 1932 года: без справки от председателя выезд в город расценивался как побег. Это была строгая система правил, при которой людям сильно ограничивали возможность свободно переезжать, чтобы сохранить стабильность экономики страны.
"Система трудодней была формой распределения рисков между государством и работником, где все убытки ложились на плечи последнего. Это создавало эффект отрицательной мотивации", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Механика была предельно сухой. Весь труд калибровался по 7 категориям сложности. Базовый разряд — один трудодень. Если ты выполнял норму, в ведомости появлялась отметка — та самая "палочка". Но ликвидность этой метки была неопределенной до самого конца хозяйственного года. Только после того, как колхоз закрывал долги перед страной и рассчитывался с машинно-тракторными станциями, остатки зерна или овощей делились между людьми. Часто делить было нечего. В периоды кризисов, когда инфляция или неурожай съедали ресурсы, крестьяне получали граммы хлеба за месяцы изнурительной работы.
|Параметр
|Система трудодней (до 1966)
|Гарантированная оплата (после 1966)
|Форма выплаты
|Натуральные продукты (преимущественно зерно)
|Деньги и натуральная часть
|Периодичность
|Раз в год (по итогам сезона)
|Ежемесячно
"Такое администрирование ресурсов приводило к правовому бесправию: человек не мог планировать инвестиции в свое будущее, живя на грани выживания", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Ирина Костина.
К середине 60-х экономический перегрев и деградация аграрного сектора заставили власть сменить парадигму. Старая модель, напоминавшая банкротство здравого смысла, была демонтирована постановлением № 372. С 1 июля 1966 года колхозы обязали внедрить ежемесячную оплату, привязанную к ставкам совхозов. Деньги стали реальным стимулом, а не мифическим авансом. Это позволило несколько стабилизировать ситуацию, хотя отток молодежи в города, уставшей от десятилетий "палочного" режима, было уже не остановить.
"Переход на живые деньги потребовал пересмотра всей системы финмониторинга внутри хозяйств. Это была попытка добавить немного рыночных правил в полностью плановую (жёстко управляемую государством) систему", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Это было инструментом удержания трудовых ресурсов. Государству требовалась фиксированная рабочая сила для обеспечения продовольственной безопасности в условиях форсированной индустриализации.
Напрямую — ничего. Трудодни конвертировались в продукты (зерно, масло, овощи) в конце года. Если год был убыточным, "палочки" оставались просто записями в журнале.
Основным ресурсом было личное подсобное хозяйство. Огород и одна корова часто кормили семью лучше, чем работа в колхозе, но излишки продукции облагались тяжелыми налогами.
Полноценное пенсионное обеспечение для колхозников было введено только в 1964 году, что стало еще одним шагом к уравниванию их в правах с городскими рабочими.
