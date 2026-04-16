Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Громова

Зарплата вроде была, но купить на неё ничего нельзя: как работали колхозники в СССР

Экономика

Зарплата для советского колхозника долгое время оставалась математической абстракцией. До середины 60-х годов сельский труд измерялся не дензнаками, а условными единицами, которые в народе едко прозвали "палочками". Пока города праздновали успехи первых пятилеток, деревня восстанавливала индустриальную мощь страны, фактически находясь на самообеспечении без права на финансовую ликвидность.

Фото: unsplash.com by Мерич Тунец Тунец59, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уборка урожая пшеницы

Институциональная ловушка: паспорт и привязка к почве

Коллективизация превратила аграрный сектор в закрытую экосистему. С 1930 года Совнарком утвердил "трудодень" — специфический инструмент распределения коллективного дохода, который исключал понятие фиксированной зарплаты. Государство выступало регулятором, забирая львиную дозу продукции, оставляя крестьянам лишь то, что не ушло на налоги и фонды. Свобода передвижения была заблокирована паспортной системой 1932 года: без справки от председателя выезд в город расценивался как побег. Это была строгая система правил, при которой людям сильно ограничивали возможность свободно переезжать, чтобы сохранить стабильность экономики страны.

"Система трудодней была формой распределения рисков между государством и работником, где все убытки ложились на плечи последнего. Это создавало эффект отрицательной мотивации", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Архитектура "палочек": как работала система трудодней

Механика была предельно сухой. Весь труд калибровался по 7 категориям сложности. Базовый разряд — один трудодень. Если ты выполнял норму, в ведомости появлялась отметка — та самая "палочка". Но ликвидность этой метки была неопределенной до самого конца хозяйственного года. Только после того, как колхоз закрывал долги перед страной и рассчитывался с машинно-тракторными станциями, остатки зерна или овощей делились между людьми. Часто делить было нечего. В периоды кризисов, когда инфляция или неурожай съедали ресурсы, крестьяне получали граммы хлеба за месяцы изнурительной работы.

Параметр Система трудодней (до 1966) Гарантированная оплата (после 1966)
Форма выплаты Натуральные продукты (преимущественно зерно) Деньги и натуральная часть
Периодичность Раз в год (по итогам сезона) Ежемесячно

"Такое администрирование ресурсов приводило к правовому бесправию: человек не мог планировать инвестиции в свое будущее, живя на грани выживания", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Ирина Костина.

Реформа 1966 года: переход к монетизации труда

К середине 60-х экономический перегрев и деградация аграрного сектора заставили власть сменить парадигму. Старая модель, напоминавшая банкротство здравого смысла, была демонтирована постановлением № 372. С 1 июля 1966 года колхозы обязали внедрить ежемесячную оплату, привязанную к ставкам совхозов. Деньги стали реальным стимулом, а не мифическим авансом. Это позволило несколько стабилизировать ситуацию, хотя отток молодежи в города, уставшей от десятилетий "палочного" режима, было уже не остановить.

"Переход на живые деньги потребовал пересмотра всей системы финмониторинга внутри хозяйств. Это была попытка добавить немного рыночных правил в полностью плановую (жёстко управляемую государством) систему", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о зарплатах в колхозах

Почему колхозникам не выдавали паспорта?

Это было инструментом удержания трудовых ресурсов. Государству требовалась фиксированная рабочая сила для обеспечения продовольственной безопасности в условиях форсированной индустриализации.

Что можно было купить на "палочки"?

Напрямую — ничего. Трудодни конвертировались в продукты (зерно, масло, овощи) в конце года. Если год был убыточным, "палочки" оставались просто записями в журнале.

Как люди выживали без денег?

Основным ресурсом было личное подсобное хозяйство. Огород и одна корова часто кормили семью лучше, чем работа в колхозе, но излишки продукции облагались тяжелыми налогами.

Когда колхозники стали получать пенсии?

Полноценное пенсионное обеспечение для колхозников было введено только в 1964 году, что стало еще одним шагом к уравниванию их в правах с городскими рабочими.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, экономист по рынку труда Ирина Костина, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Наталья Громова
Громова Наталья Сергеевна — бухгалтер с 19-летним стажем. Практика РСБУ и управленческого учёта, отчётность и разбор ошибок бизнеса.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы ссср
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.