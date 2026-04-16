Олег Артюков

В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают

Возможности властей Евросоюза по масштабной поддержке людей и бизнеса ограничены, заявил еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра. Причиной тому является энергетический кризис.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
По его словам, из-за ограниченных бюджетных ресурсов государства сообщества не могут в полной мере компенсировать населению и бизнесу рост цен на энергоносители.

Хукстра отметил, что эта проблема не имеет "простых финансовых решений", а жители Евросоюза продолжают ощущать последствия подорожания.

"Граждане по-прежнему сталкиваются с резким ростом цен на сырьё, и здесь нет обходных путей", — сказал он в интервью Financial Times.

Есть ли какой-то выход из этой ситуации? Есть, считают в Еврокомиссии. И Хукстра о нём ещё раз напомнил. По его словам, текущая ситуация демонстрирует необходимость сокращения зависимости Евросоюза от импортируемого ископаемого топлива.

В качестве ключевых мер он назвал ускоренное развитие электрификации, атомной и возобновляемой энергетики, а также расширение энергоинфраструктуры.

Напомним, на днях о том, что электроэнергия на ископаемом топливе станет самым дорогим вариантом в ЕС в ближайшее время, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Для нашего континента мрачная реальность такова, что энергия на ископаемом топливе станет самым дорогим вариантом в ближайшие годы", — сообщила она.

Исправить ситуацию, по словам фон дер Ляйен, должны возобновляемые источники энергии и атомная энергетика, особенно развитие систем малых модульных атомных реакторов.

То есть понятно, на что в Брюсселе делают ставку.

Можно сказать, что это ещё и ответ тем европейским политикам, что выступают за сохранение и увеличение поставок нефти и газа из России. Это мнение звучит достаточно громко, чтобы его можно было игнорировать.

Однако в Еврокомиссии неоднократно заявляли на разных уровнях, что считают отказ от планов прекращения импорта российских энергоресурсов "стратегической ошибкой". А стало быть, выбор сделан в пользу того, чтобы переплачивать за поставки из других государств.

США в первую очередь. Напомним, что по торговому соглашению между Соединённые Штаты и ЕС, европейские страны взяли на себя обязательство закупить американские энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов до 2028 года. И пересмотреть эти обязательства едва ли получится, в Вашингтоне за этим пристально следят.

Что касается мер поддержки, то здесь стоит напомнить, что во время пандемии коронавируса в ЕС был создан специальный механизм для сохранения рабочих мест и поддержки населения (European instrument for temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, SURE).

Общий объём финансовой помощи, выделенный через SURE, составил 98,4 миллиарда евро.

Но куда больше средств в Европе потратили во время энергетического кризиса 2022 года.

По данным аналитического центра Bruegel, общая сумма средств, выделенных странами Европы (включая Великобританию и Норвегию) на борьбу с энергетическим кризисом, приблизилась к 800 миллиардам евро. При этом прямые меры поддержки населения и бизнеса в странах Евросоюза оценивались в сумму около 681 миллиарда евро.

А согласно отчёту Еврокомиссии, только специальные антикризисные меры в энергетике в 2022 году обошлись странам ЕС в 187 миллиардов евро.

То есть за несколько лет было потрачено почти 900 миллиардов евро. Причём это ещё не все, были и другие расходы. Например, централизованная закупка вакцин во время пандемии (та ещё мутная история).

Так что понятно, почему еврочиновники сейчас заранее стелят соломку, повторяя на разные лады, что денег на всех не хватит.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы евросоюз энергетика еврокомиссия поставки энергоресурсов
