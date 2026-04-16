США вернули санкции против нефти из России. Повлияет ли это на что-нибудь

Министр финансов США Скотт Бессент в среду заявил, что Вашингтон не будет продлевать исключения из санкций, которые позволяли покупать ограниченные объёмы российской и иранской нефти.

Фото: unsplash.com by Maria Lupan is licensed under Free to use under the Unsplash License Нефть

Исключения, напомним, были введены в середине марта сроком на месяц. В США заявляли, что это мера позволит стабилизировать рынки энергоресурсов. Ослабление санкций касалось нефти, которая уже находилась в танкерах.

Срок исключений из санкций для российской нефти истекал 11 апреля. И накануне этой даты в некоторых западных изданиях отмечалось, что США могут продлить это исключение. Видимо, основывалось это на аргументе насчёт стабилизации рынка энергоресурсов. Чего за месяц не произошло.

Однако после нескольких дней молчания в Вашингтоне разродились заявлениями, что исключения не будут продлеваться.

"Мы не станем продлевать генеральную лицензию ни по российской, ни по иранской нефти", — заявил Бессент на брифинге в Белом доме.

По его словам, речь шла о тех объёмах топлива, которые уже находились в танкерах в открытом море по состоянию на 12 марта. Эти запасы уже полностью выбраны.

Тогда это нужно было, чтобы нефть не подорожала до 150-200 долларов за баррель. Однако этого не случилось. Угадайте, благодаря кому? США, разумеется. По крайней мере, по словам американского министра финансов.

Бессент также сказал, что США рассчитывают на отказ Китая от покупок иранской нефти. Два китайских банка получили предупреждение о вторичных санкциях. Их могут ввести, если банки продолжат осуществлять расчёты за нефть из Ирана.

Дело, конечно, отнюдь не только в расчётах администрации Дональда Трампа. Нынешнего главу Белого дома и его подчинённых и так атакуют со всех сторон за проводимую политику.

И одним из направлений было как раз ослабление санкций против нашей страны и Ирана. Так что дело не только и не столько в том, что нефть не подорожала до 150 долларов за баррель благодаря усилиям США (а из-за кого, интересно, возникла ситуация, когда она могла так подорожать?).

Просто оппоненты Трампа резко критиковали его за ослабление санкций. И в Белом доме решили, что этот козырь надо из рук критиков выбить. Ну вот и выбили, как могли. При этом риск того, что цена нефти может расти и дальше, не устранён.

Теперь что касается того, как это повлияет на поставки российской нефти. Здесь стоит напомнить, что во многих азиатских странах проблемы с энергоресурсами весьма значительные.

В ряде государств уже ввели ограничения, даже сократив продолжительность рабочего времени в офисах. А в Пакистане так и вовсе решили ограничить подачу электроэнергии по всей стране на 2,5 часа ежедневно. Всё ради экономии.

А Шри-Ланка, например, в срочном порядке договорилась с Россией о поставках партий нефти в течение нескольких ближайших месяцев.

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия вновь нарастили объёмы закупок российской нефти. Хотя до нападения США и Израиля на Иран сокращали их из-за угроз американских санкций.

Более того, Инди даже начала импорт сжиженного природного газа из России, чего не делала несколько лет, опять-таки из-за американских санкций.

Об интересе к импорту российских энергоресурсов заявляли и в других азиатских государствах.

Так что теперь надо должно стать яснее, что для этих стран важнее — строгое соблюдение американских санкций или же стабильное снабжение энергоресурсами.