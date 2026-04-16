Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

США вернули санкции против нефти из России. Повлияет ли это на что-нибудь

Экономика » Правила игры » Бизнес

Министр финансов США Скотт Бессент в среду заявил, что Вашингтон не будет продлевать исключения из санкций, которые позволяли покупать ограниченные объёмы российской и иранской нефти.

Фото: unsplash.com by Maria Lupan is licensed under Free to use under the Unsplash License
Исключения, напомним, были введены в середине марта сроком на месяц. В США заявляли, что это мера позволит стабилизировать рынки энергоресурсов. Ослабление санкций касалось нефти, которая уже находилась в танкерах.

Срок исключений из санкций для российской нефти истекал 11 апреля. И накануне этой даты в некоторых западных изданиях отмечалось, что США могут продлить это исключение. Видимо, основывалось это на аргументе насчёт стабилизации рынка энергоресурсов. Чего за месяц не произошло.

Однако после нескольких дней молчания в Вашингтоне разродились заявлениями, что исключения не будут продлеваться.

"Мы не станем продлевать генеральную лицензию ни по российской, ни по иранской нефти", — заявил Бессент на брифинге в Белом доме.

По его словам, речь шла о тех объёмах топлива, которые уже находились в танкерах в открытом море по состоянию на 12 марта. Эти запасы уже полностью выбраны.

Тогда это нужно было, чтобы нефть не подорожала до 150-200 долларов за баррель. Однако этого не случилось. Угадайте, благодаря кому? США, разумеется. По крайней мере, по словам американского министра финансов.

Бессент также сказал, что США рассчитывают на отказ Китая от покупок иранской нефти. Два китайских банка получили предупреждение о вторичных санкциях. Их могут ввести, если банки продолжат осуществлять расчёты за нефть из Ирана.

Дело, конечно, отнюдь не только в расчётах администрации Дональда Трампа. Нынешнего главу Белого дома и его подчинённых и так атакуют со всех сторон за проводимую политику.

И одним из направлений было как раз ослабление санкций против нашей страны и Ирана. Так что дело не только и не столько в том, что нефть не подорожала до 150 долларов за баррель благодаря усилиям США (а из-за кого, интересно, возникла ситуация, когда она могла так подорожать?).

Просто оппоненты Трампа резко критиковали его за ослабление санкций. И в Белом доме решили, что этот козырь надо из рук критиков выбить. Ну вот и выбили, как могли. При этом риск того, что цена нефти может расти и дальше, не устранён.

Теперь что касается того, как это повлияет на поставки российской нефти. Здесь стоит напомнить, что во многих азиатских странах проблемы с энергоресурсами весьма значительные.

В ряде государств уже ввели ограничения, даже сократив продолжительность рабочего времени в офисах. А в Пакистане так и вовсе решили ограничить подачу электроэнергии по всей стране на 2,5 часа ежедневно. Всё ради экономии.

А Шри-Ланка, например, в срочном порядке договорилась с Россией о поставках партий нефти в течение нескольких ближайших месяцев.

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия вновь нарастили объёмы закупок российской нефти. Хотя до нападения США и Израиля на Иран сокращали их из-за угроз американских санкций.

Более того, Инди даже начала импорт сжиженного природного газа из России, чего не делала несколько лет, опять-таки из-за американских санкций.

Об интересе к импорту российских энергоресурсов заявляли и в других азиатских государствах.

Так что теперь надо должно стать яснее, что для этих стран важнее — строгое соблюдение американских санкций или же стабильное снабжение энергоресурсами.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы нефть санкции поставки энергоресурсов
Новости Все >
Автомеханик Лазарев дал советы по безопасному увеличению дистанции на дороге
Новая точка напряжения в ЕС: Болгария готовит политический сюрприз
Цены замерли: какой фактор резко остановил инфляцию в России
Репутация рухнула: США выбрали легкую цель, чтобы продемонстрировать силу
На улице Диктатуры Пролетариата в Красноярске начали прокладку велодорожек
Администрация Селенгинского района Бурятии прекращает субсидирование 11 сельских маршрутов
В Брянске капитально отремонтируют 4,3 км улицы Литейной в Бежицком районе
Губернатор Орловской области утвердил график отключения теплоснабжения в регионе
Москва внедряет бесплатный велопрокат для студентов и владельцев "Единого" проездного
Спортсмен из Воронежа завоевал бронзу на первенстве Европы по прыжкам на батуте в Португалии
Сейчас читают
Мясо будет таять во рту: шеф-повар назвал лучший маринад для шашлыка и главную ошибку у мангала
Еда и рецепты
Мясо будет таять во рту: шеф-повар назвал лучший маринад для шашлыка и главную ошибку у мангала
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Вредители и болезни
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
Наука и техника
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
Популярное
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон

В зимний период организм лесного хищника претерпевает уникальную трансформацию, создавая особый барьер для сохранения ресурсов внутри спящего тела.

33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова Перемирие без договора: что на самом деле подписали США и Иран — и почему это выглядит как политический спектакль Юрий Бочаров
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
Кровавый след Сейдозера: за что НКВД ликвидировало ученых, нашедших пирамиды на Кольском
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Последние материалы
Администрация Селенгинского района Бурятии прекращает субсидирование 11 сельских маршрутов
США вернули санкции против нефти из России. Повлияет ли это на что-нибудь
Мастерство вкуса: почему выбор напитка критически важен для вашего майского барбекю
Болгария выберет партию Радева на внеочередных выборах. Что ждать от генерала НАТО?
Европа по цене дачи: место с лазурным морем, где загранпаспорт — это всё, что нужно для счастья
Химическая казнь коррозии: радикальные способы избавления от сквозных дыр
В Брянске капитально отремонтируют 4,3 км улицы Литейной в Бежицком районе
Вклады больше не кормят: где хранить деньги, чтобы доход не съедала инфляция
Губернатор Орловской области утвердил график отключения теплоснабжения в регионе
Москва внедряет бесплатный велопрокат для студентов и владельцев "Единого" проездного
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.