Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Банковский сектор проходит жесткую коррекцию: ставки по депозитам падают до 12-13%

Банковский сектор входит в фазу жесткой коррекции доходности. Эпоха депозитов под 20% завершена. Регулятор плавно охлаждает рынок, заставляя капиталы искать новые ниши. Традиционный вклад превращается из инструмента заработка в способ консервации убытков от инфляции. Экономика перегрета, и банки первыми реагируют на смену макроэкономического климата, срезая ставки до 12-13% годовых.

Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use
Тектонический сдвиг: почему вклады больше не греют

Система избавляется от избыточной ликвидности. Когда ключевая ставка ЦБ начинает цикл снижения, банки моментально пересматривают условия фондирования. Держать средства на коротких депозитах становится невыгодно — реальная доходность едва покрывает индекс потребительских цен. Происходит вымывание частного капитала в более сложные финансовые инструменты.

"Мы наблюдаем классический передел структуры пассивов. Вкладчики, привыкшие к сверхдоходам, вынуждены либо соглашаться на деградацию доходности, либо идти на фондовый рынок. Рост доходов в 2025 году теперь зависит не от пассивного ожидания, а от качества управления портфелем", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Институциональные игроки уже начали миграцию. Цифры подтверждают: свыше 226 миллиардов рублей переместились из классических банковских ячеек в инвестиционные продукты только за первый квартал текущего года. Это не паника, а прагматичный расчет. Те, кто продолжает хранить деньги на карте или простом счете, фактически субсидируют банковскую систему за свой счет.

Маршрутная карта инвестора: куда уходят деньги

Рынок предлагает три основных коридора для маневра. Первый — накопительные счета. Это цифровой кэш, обеспечивающий ликвидность, но требующий жесткой дисциплины транзакций. Второй — долговой рынок, где еще можно "запереть" доходность уходящей эпохи. Третий — фонды денежного рынка, работающие как "тихая гавань" для краткосрочного размещения.

Инструмент Целевая функция
Накопительный счет Оперативная работа с кешем, мобильность
ОФЗ и корп. облигации Консервация высокой ставки на 3-5 лет
Фонды денежного рынка Альтернатива депозиту с ежедневным расчетом

"Многие забывают про накопительные счета и их специфику. Банк вправе изменить ставку в любой момент. Если вы не выполняете условия по оборотам или подпискам, ваш доход может упасть до символических значений. Это инструмент для активных, а не для спящих", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Фиксация доходности: стратегия длинных денег

Для тех, кто не готов к ежедневным играм с мониторингом ставок, единственным выходом остаются облигации. Это позволяет зафиксировать текущий уровень доходности на годы вперед, игнорируя дальнейшее смягчение политики регулятора.

Однако здесь в игру вступают новые механизмы контроля. В условиях, когда сотрудники могут блокировать снятие денег при малейших подозрениях на нетипичные операции, легальность происхождения капитала становится в приоритет.

"Инвесторам нужно учитывать не только доходность, но и риск "заморозки" операций. Прозрачность ваших проводок — такой же актив, как и купонный доход. Если банк видит резкий вывод средств из вкладов в неизвестном направлении, сработают комплаенс-фильтры", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

В текущем ландшафте выигрывает тот, кто диверсифицирует не только валюты, но и горизонты планирования. Оставлять все накопления в одной корзинке банковского депозита — значит сознательно идти на снижение уровня жизни. Даже перерасчет пенсии или социальные выплаты не закроют дыру, которую пробивает инфляция в пассивных сбережениях.

Ответы на популярные вопросы о сбережениях

Стоит ли сейчас закрывать старый вклад под 18%, чтобы купить облигации?

Нет, если до конца срока осталось менее полугода. Потеря накопленных процентов при досрочном расторжении обычно перекрывает потенциальную выгоду от перекладывания средств.

Безопасны ли фонды денежного рынка?

Это один из самых безопасных инструментов. Фонды размещают деньги в инструменты обратного РЕПО под залог ОФЗ. Риск банкротства такого фонда минимален.

Что будет с доходностью вкладов к концу 2026 года?

Ожидается стабилизация на уровне 8-10% при условии снижения инфляционного давления и возврата регулятора к нейтральной денежно-кредитной политике.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый консультант Кравцов Илья, специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников
Автор Никита Волков
Никита Андреевич Волков — финансовый аналитик, специалист по анализу корпоративной отчётности, прибыли и дивидендной политики компаний, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
банки финансы экономика инвестиции
Новости Все >
Губернатор Орловской области утвердил график отключения теплоснабжения в регионе
Москва внедряет бесплатный велопрокат для студентов и владельцев "Единого" проездного
Спортсмен из Воронежа завоевал бронзу на первенстве Европы по прыжкам на батуте в Португалии
Магия холодного моря: чем привлекает туристов Токаревский маяк во Владивостоке весной
Фундамент для крупной головки: как правильно кормить чеснок на старте сезона в апреле
Гастрономический символ города: в Петербурге открыли десятки точек с корюшкой
Конец эпохи дешевого импорта: налоги и пошлины радикально изменят ценники маркетплейсов
Перестаньте покупать пустые калории: как правильно выбирать хлеб по новым правилам
Нынешнее Государство Российское готово отделить от себя культуру… — писала газета Культура 16 апреля 1998 года
Скрытая угроза в деликатесах: новый вирус из морепродуктов атакует зрение
Сейчас читают
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Наука и техника
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Мясо будет таять во рту: шеф-повар назвал лучший маринад для шашлыка и главную ошибку у мангала
Еда и рецепты
Мясо будет таять во рту: шеф-повар назвал лучший маринад для шашлыка и главную ошибку у мангала
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Красота и стиль
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Популярное
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон

В зимний период организм лесного хищника претерпевает уникальную трансформацию, создавая особый барьер для сохранения ресурсов внутри спящего тела.

33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова Перемирие без договора: что на самом деле подписали США и Иран — и почему это выглядит как политический спектакль Юрий Бочаров
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
Житель Курска осужден на 3,5 года колонии за покупку совка и веника на маркетплейсе
Кровавый след Сейдозера: за что НКВД ликвидировало ученых, нашедших пирамиды на Кольском
Кровавый след Сейдозера: за что НКВД ликвидировало ученых, нашедших пирамиды на Кольском
Последние материалы
Российский рынок труда: дефицит кадров приводит к необходимости пересмотра зарплат
Сделал это во время остановки — и избежал серьёзной опасности в дороге
Спортсмен из Воронежа завоевал бронзу на первенстве Европы по прыжкам на батуте в Португалии
Под тонким слоем воды: как замачивание делает орехи не только безопаснее, но и вкуснее
Подтяжка лица с помощью карандаша: хитрый трюк с хвостом брови, который открывает глаза после 40 лет
Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов
Сливочный рай на сковороде: после этой говядины никто в семье больше не притронется к покупной тушенке
Мужское здоровье рушится незаметно: тревожные сигналы простаты, которые списывают на стресс
Магия холодного моря: чем привлекает туристов Токаревский маяк во Владивостоке весной
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.