Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алина Корнеева

Российский рынок труда: дефицит кадров приводит к необходимости пересмотра зарплат

Экономика

Российский рынок труда перегрет. Дефицит кадров диктует новые правила игры, превращая индексацию из "жеста доброй воли" в инструмент выживания бизнеса. Экономическая реальность такова: деньги остаются главным мотиватором для соискателей. Ожидание планового пересмотра раз в год становится непозволительной роскошью для технологичных секторов. Система требует гибкости, иначе она теряет таланты.

зарплата
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
зарплата

Логика регулятора: между ТК РФ и инфляцией

Трудовой кодекс фиксирует обязанность работодателя поддерживать реальное содержание заработной платы. Это макроэкономический предохранитель. Однако закон оставляет "форточку" для маневра: механизмы индексации прописываются в локальных актах.

Бизнес может выбрать путь увеличения окладов, внедрения KPI или выплаты стимулирующих выплат. Главное — результат: покупательная способность не должна стагнировать на фоне роста цен.

"Работодатели часто пытаются замаскировать отсутствие индексации под 'изменение условий труда'. Но любой нюанс в договоре, который ведет к снижению реального дохода без согласия сотрудника, — это зона риска для компании в суде", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Администрирование фонда оплаты труда требует точности. Сегодня мы видим запрос на более радикальные меры социальной защиты. Обсуждаемое повышение МРОТ до 60 тысяч рублей или установление минимальной стоимости часа работы — это сигналы государственного давления на "серые" схемы оплаты. Прозрачность становится единственным способом избежать санкций регулятора.

Циклы пересмотра: IT против традиций

Традиционный бюджетный цикл — один год. Но в динамичных нишах (маркетинг, продажи, высокие технологии) этот лаг сократился до шести месяцев. Причина в острой конкуренции за компетенции. Компании готовы предлагать высокую оплату даже за нестандартные навыки, если это приносит операционную эффективность.

Сектор экономики Периодичность индексации
Тяжелая промышленность, госсектор 1 раз в год (бюджетное планирование)
IT, Digital, Fintech Раз в 6 месяцев (Performance Review)

"На высококонкурентных рынках, таких как Хабаровский край или крупные агломерации, навыки работы с искусственным интеллектом позволяют специалистам требовать пересмотра условий вне графиков. Это вопрос производительности", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Искусство запроса: как сотрудники меняют правила

Пассивная позиция работника — это риск финансовой деградации. Современная корпоративная культура поощряет инициативу. Если функционал расширился или рыночные индикаторы ушли вперед, разговор о повышении становится институциональной необходимостью. Это оздоровляет климат внутри коллектива и страхует компанию от внезапных увольнений "в никуда".

"Мы фиксируем рост числа внутренних споров, связанных именно с прозрачностью начисления бонусов. Если система непрозрачна, сотрудники уходят к конкурентам, где понятнее структура роста", — объяснила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы об индексации

Обязан ли частный бизнес индексировать зарплату ежегодно?

Закон обязывает обеспечивать рост реального содержания зарплаты. Если в локальных актах компании прописана ежегодная индексация, она обязательна. Если нет — работодатель обязан определить порядок такой индексации самостоятельно. Полное отсутствие механизма — повод для проверки трудовой инспекцией.

Что делать, если зарплата не росла более двух лет?

Первый шаг — аудит кадровых документов. Проверьте коллективный договор или положение об оплате труда. Если норма об индексации есть, но не выполняется — это прямое нарушение. В ином случае стоит инициировать переговоры, опираясь на рыночные данные по вашей специальности.

Экспертная проверка: юрист по трудовому праву Максим Ковалёв, макроэкономист Артём Логинов, экономист по рынку труда Ирина Костина
Автор Алина Корнеева
Алина Сергеевна Корнеева — банковский аналитик, специалист по анализу капитала, регуляторных нормативов и финансовой устойчивости банков, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы инфляция
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.