Продовольственная дефляция в сегменте первой цены — это не благотворительность, а жесткий макроэкономический расчет. В марте 2026 года стоимость базовой корзины в федеральных сетях упала на 9,1% год к году. Регуляторная среда и экспансия дискаунтеров заставили ритейл работать на грани рентабельности. Наценка на социально значимые товары схлопнулась до рекордных 1,6%, что фактически означает торговлю в ноль ради удержания трафика. Пока цена на нефть и внешние шоки раскачивают глобальные рынки, внутренний контур демонстрирует аномальную устойчивость через ценовое демпфирование.
Рынок переварил шоки прошлых периодов. Рис подешевел на 30,9%, овощи "борщевого набора" сбросили почти треть стоимости. Это результат выстроенной логистики и жесткого администрирования цепочек поставок. Даже если кредиты под высокие проценты давят на оборотный капитал производителей, ритейлеры фиксируют стоимость полки для предотвращения перегрева ожидания населения. Снижение цен на 0,4% только за февраль-март подтверждает: продовольственная инфляция в социально значимом сегменте локализована.
"Мы наблюдаем классический эффект масштаба. Крупные сети демпфируют волатильность за счет собственной маржи, переводя базовые продукты в категорию лосс-лидеров для привлечения покупателя", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Падение цен на сливочное масло (-22,9%) и говядину свидетельствует о насыщении рынка внутренним предложением. Это горькое лекарство для маржинальности агрохолдингов, но необходимое условие для макроэкономической стабильности. Прозрачность через цифровые платформы мониторинга не оставляет места для необоснованных спекуляций на дефиците.
|Продукт
|Снижение цены (год к году)
|Рис
|-30,9%
|Капуста
|-29,8%
|Картофель
|-29,6%
|Сливочное масло
|-22,9%
Рост количества торговых точек на 5,8% до 117,6 тысячи объектов указывает на высокую адаптивность бизнеса. Драйвером стали дискаунтеры — формат, максимально эффективно отсекающий сервисные издержки. В то время как банкоматы без границ и новые платежные системы упрощают доступ к ликвидности, ритейл физически приближается к потребителю, сокращая "последнюю милю" доставки.
"Снижение наценки до 1,6% — это предел физической выживаемости модели. Дальнейшее давление может привести к деградации качества сервиса или ассортимента", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Ставка на жесткое администрирование оправдывает себя в моменте. Однако долгосрочная устойчивость требует не только ценового прессинга, но и защиты доходов населения. В этом контексте стаж для досрочной пенсии и социальные гарантии работают на поддержание платежеспособного спроса, не позволяя экономике провалиться в дефляционную спираль.
Феномен продажи 11 категорий товаров по цене ниже закупочной — стратегический маневр. Морковь, гречка и сахар превратились в социальный демпфер. Это не рыночная аномалия, а институциональное правило игры: хочешь работать на крупном рынке — неси социальную нагрузку. Подобно тому как Сербия обеспечила газ через прямые соглашения, российский ритейл обеспечивает лояльность через прямые убытки на базовых позициях.
"Продажа ниже закупа — это всегда риск обвинений в демпинге, но для социально значимых товаров сделано исключение. Фактически это скрытая субсидия от бизнеса населению", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Цифровизация госуправления и прозрачность чеков позволяют контролировать эти процессы в реальном времени. Если оплата в зарубежных сторах сталкивается с инфраструктурными барьерами, то на внутреннем рынке продовольствия барьеры устраняются административно. Это гарантирует предсказуемость, даже если внешние факторы, такие как атака на танкер в Персидском заливе, попытаются импортировать инфляцию через стоимость ГСМ и логистики.
Инфляция — это усредненный показатель. В сегменте "первой цены" (самые дешевые товары) ритейлеры искусственно сдерживают рост, иногда торгуя в убыток, чтобы сохранить поток покупателей в магазинах.
Это переходный период. После стабилизации цепочек поставок сети будут стремиться вернуть наценку к уровню 4-5% для обеспечения операционной рентабельности и инвестиций в развитие.
Нет, это означает оптимизацию упаковки, логистики и отказ от маркетинговых затрат. Технические регламенты остаются неизменными для всех ценовых категорий.
