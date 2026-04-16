На грани рентабельности: что скрывается за рекордным снижением наценки на продукты

Продовольственная дефляция в сегменте первой цены — это не благотворительность, а жесткий макроэкономический расчет. В марте 2026 года стоимость базовой корзины в федеральных сетях упала на 9,1% год к году. Регуляторная среда и экспансия дискаунтеров заставили ритейл работать на грани рентабельности. Наценка на социально значимые товары схлопнулась до рекордных 1,6%, что фактически означает торговлю в ноль ради удержания трафика. Пока цена на нефть и внешние шоки раскачивают глобальные рынки, внутренний контур демонстрирует аномальную устойчивость через ценовое демпфирование.

Товарная коррекция: кто тянет индекс вниз

Рынок переварил шоки прошлых периодов. Рис подешевел на 30,9%, овощи "борщевого набора" сбросили почти треть стоимости. Это результат выстроенной логистики и жесткого администрирования цепочек поставок. Даже если кредиты под высокие проценты давят на оборотный капитал производителей, ритейлеры фиксируют стоимость полки для предотвращения перегрева ожидания населения. Снижение цен на 0,4% только за февраль-март подтверждает: продовольственная инфляция в социально значимом сегменте локализована.

"Мы наблюдаем классический эффект масштаба. Крупные сети демпфируют волатильность за счет собственной маржи, переводя базовые продукты в категорию лосс-лидеров для привлечения покупателя", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Падение цен на сливочное масло (-22,9%) и говядину свидетельствует о насыщении рынка внутренним предложением. Это горькое лекарство для маржинальности агрохолдингов, но необходимое условие для макроэкономической стабильности. Прозрачность через цифровые платформы мониторинга не оставляет места для необоснованных спекуляций на дефиците.

Продукт Снижение цены (год к году) Рис -30,9% Капуста -29,8% Картофель -29,6% Сливочное масло -22,9%

Инвестиционный климат и экспансия дискаунтеров

Рост количества торговых точек на 5,8% до 117,6 тысячи объектов указывает на высокую адаптивность бизнеса. Драйвером стали дискаунтеры — формат, максимально эффективно отсекающий сервисные издержки. В то время как банкоматы без границ и новые платежные системы упрощают доступ к ликвидности, ритейл физически приближается к потребителю, сокращая "последнюю милю" доставки.

"Снижение наценки до 1,6% — это предел физической выживаемости модели. Дальнейшее давление может привести к деградации качества сервиса или ассортимента", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ставка на жесткое администрирование оправдывает себя в моменте. Однако долгосрочная устойчивость требует не только ценового прессинга, но и защиты доходов населения. В этом контексте стаж для досрочной пенсии и социальные гарантии работают на поддержание платежеспособного спроса, не позволяя экономике провалиться в дефляционную спираль.

Регуляторная логика: цены ниже закупа

Феномен продажи 11 категорий товаров по цене ниже закупочной — стратегический маневр. Морковь, гречка и сахар превратились в социальный демпфер. Это не рыночная аномалия, а институциональное правило игры: хочешь работать на крупном рынке — неси социальную нагрузку. Подобно тому как Сербия обеспечила газ через прямые соглашения, российский ритейл обеспечивает лояльность через прямые убытки на базовых позициях.

"Продажа ниже закупа — это всегда риск обвинений в демпинге, но для социально значимых товаров сделано исключение. Фактически это скрытая субсидия от бизнеса населению", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Цифровизация госуправления и прозрачность чеков позволяют контролировать эти процессы в реальном времени. Если оплата в зарубежных сторах сталкивается с инфраструктурными барьерами, то на внутреннем рынке продовольствия барьеры устраняются административно. Это гарантирует предсказуемость, даже если внешние факторы, такие как атака на танкер в Персидском заливе, попытаются импортировать инфляцию через стоимость ГСМ и логистики.

Ответы на популярные вопросы о ценах

Почему цены падают, если инфляция растет?

Инфляция — это усредненный показатель. В сегменте "первой цены" (самые дешевые товары) ритейлеры искусственно сдерживают рост, иногда торгуя в убыток, чтобы сохранить поток покупателей в магазинах.

Как долго продержится наценка в 1,6%?

Это переходный период. После стабилизации цепочек поставок сети будут стремиться вернуть наценку к уровню 4-5% для обеспечения операционной рентабельности и инвестиций в развитие.

Означает ли это падение качества продуктов?

Нет, это означает оптимизацию упаковки, логистики и отказ от маркетинговых затрат. Технические регламенты остаются неизменными для всех ценовых категорий.

Читайте также