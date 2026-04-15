Все о новом ИИС-3: как будет работать система налоговых вычетов и защиты капитала

Экономика — это не про траты, а про администрирование ресурсов. ИИС-3 стал фундаментом новой архитектуры долгосрочных сбережений в России. Это горькое лекарство для тех, кто привык к быстрой спекулятивной прибыли, но единственный путь к макроэкономической стабильности. Мы переходим от спринта к марафону, где государство гарантирует защиту и налоговые преференции в обмен на дисциплину инвестора.

Логика трансформации: от скорости к качеству

Старые форматы ИИС выполнили свою задачу, вовлекши массы на фондовый рынок. Теперь регулятору нужна устойчивость. ИИС-3 — это инструмент, где финансовая устойчивость обеспечивается за счет удлинения инвестиционного горизонта. С 2024 года инвесторы могут открывать до трех счетов одновременно, распределяя управление сбережениями между разными брокерами и управляющими компаниями.

"Рынок больше не прощает легкомыслия. ИИС-3 — это институциональный ответ на запрос о длинных деньгах. Если вы не готовы планировать на пять лет вперед, ваши инвестиции превратятся в благотворительность в пользу бюджета через штрафные пени", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ключевое отличие нового типа — отсутствие верхнего лимита на пополнение. Если раньше пенсионные накопления и частные вклады были раздроблены, то теперь ИИС-3 позволяет аккумулировать любые суммы. Однако база для налогового вычета на взнос по-прежнему жестко администрируется лимитом в 400 000 рублей.

Комбинированная льгота: математика доходности

Государство впервые предлагает синергию: вычет на вход и вычет на выход. Это позволяет эффективно бороться с тем, как инфляция съедает номинальную доходность. При грамотном подходе инвестор возвращает до 60 000 рублей НДФЛ ежегодно и полностью освобождает от налогов прибыль до 30 млн рублей при закрытии счета.

Параметр Условия ИИС-3 Срок владения (с 2024г) От 5 лет (поэтапное увеличение до 10) Лимит пополнения Не ограничен Налоговый вычет Комбинированный (на взнос и на доход)

"Комбинированная льгота — это не подарок, а премия за лояльность системе. Важно понимать, что защита банковской карты и брокерского счета теперь дополнена государственным страхованием. Но любая попытка обойти правила трансформации старых счетов в новые без уведомления ФНС приведет к блокировке льгот", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Риски и механизмы защиты капитала

Цифровизация госуправления позволяет внедрять механизмы, ранее доступные только в банковском секторе. С 2026 года средства на ИИС-3 защищены системой компенсаций на сумму до 1,4 млн рублей. Это критически важно в условиях, когда финансовые законы становятся жестче, а внешние рынки — недоступнее. Инвестировать теперь можно только в отечественные инструменты.

"Мы видим кратный рост прозрачности. Вся отчетность по ИИС-3 прозрачна для регулятора в режиме реального времени. Если возникают претензии по налогам, цифровой след не позволит скрыть доходы сверх лимита в 30 миллионов. Это честная игра", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Инвестору разрешено изымать средства без потери льгот только в экстренных случаях — например, на дорогостоящее лечение. В остальном система работает как сейф с временным замком. Ранний выход означает не только потерю прибыли, но и возврат всех полученных вычетов с начислением пени. Это жесткий, но справедливый комплаенс.

Ответы на популярные вопросы о ИИС-3

Можно ли перевести старый ИИС в ИИС-3?

Да, трансформация возможна. При этом срок владения старым счетом (но не более 3 лет) будет зачтен в общий стаж нового ИИС-3. Необходимо подать заявление брокеру и уведомить налоговую.

Куда приходят дивиденды по акциям на ИИС-3?

Согласно актуальным поправкам, инвестор вправе сам выбирать: зачислять дивиденды на ИИС или выводить их на обычный банковский счет. Вывод дивидендов не лишает льгот.

Что будет, если я закрою счет через 4 года вместо 5?

Вам придется вернуть государству все полученные налоговые вычеты и уплатить пени. Государственная система администрирования видит все движения средств автоматически.

