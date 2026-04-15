Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кратчайший путь к выгоде: Южная Корея заливает баки российским топливом вопреки окрикам из США

Южная Корея внезапно вспомнила, где продается качественное топливо. Пока Ближний Восток лихорадит от конфликтов, Сеул тихой сапой расчищает путь для российских танкеров. Мартовская статистика корейской таможни выглядит как приговор западным санкционным мечтам: импорт нефтепродуктов из России взлетел до максимума за последние два года. Прагматизм победил лозунги.

Корейский разворот: цифры против политики

Рынок не терпит пустоты и дефицита. В марте Южная Корея закупила у России нефтепродуктов на 33,4 миллиона долларов. Чтобы осознать масштаб прыжка, посмотрите на февраль: тогда Сеул взял символические 16 тонн. Теперь счет идет на десятки тысяч тонн. Это самый мощный результат с июня 2022 года, когда объемы достигали 71,4 миллиона долларов. Система, которую пытались заблокировать извне, продолжает работать.

"Это закономерный процесс. Южнокорейские НПЗ заточены под конкретные сорта сырья, и замена российского ресурса на альтернативы всегда ведет к падению маржинальности. Когда логистика через Суэц горит, Сеул выбирает кратчайший путь", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Сеул сейчас напоминает осторожного игрока в казино. С одной стороны — давление Вашингтона, с другой — реальный сектор экономики, которому нужны российское топливо и экспорт для выживания. В общем списке поставщиков Россия пока на 16-м месте, но динамика говорит сама за себя. Суммарный южнокорейский импорт в марте раздулся до 1,92 миллиарда долларов, прибавив почти треть к февральским значениям.

Энергетический голод азиатских тигров

Пока США пытаются проводить американскую энергетическую политику методом изъятия чужих ресурсов, Азия ищет стабильности. Филиппины уже буквально умоляют разрешить им покупку русской нефти, опасаясь коллапса. Южная Корея, обладая большим запасом прочности, просто молча наращивает закупки, понимая, что Ближний Восток — это пороховая бочка.

Период Объем закупок (долл. США)
Март 2023 г. незначительные объемы (21 тонна)
Февраль 2024 г. символические 16 тонн
Март 2024 г. 33,4 миллиона

Рост на 28% за месяц — это не случайная флуктуация, а экстренная затарка складов. В пятерку лидеров-поставщиков вошли Япония, ОАЭ и Катар. Однако российская доля растет быстрее всех. Экономика Южной Кореи крайне чувствительна к мировым ценам на нефть, и дешевое российское сырье для них — спасательный круг в шторм.

"Геологически и логистически российский Дальний Восток — идеальный партнер для Кореи. Любые попытки вставить палки в колеса этому механизму приведут лишь к тому, что корейцы будут переплачивать посредникам за ту же самую российскую нефть", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru геолог Михаил Егоров.

Ближневосточный триггер и российская нефть

Конфликт в Красном море превратил танкерные перевозки в аттракцион для смелых. Американцы заявляют, что контролируют ситуацию, но иранские танкеры продолжают движение, а стоимость фрахта летит в космос. В этих условиях поставки энергоресурсов из портов Приморска или Козьмино выглядят для Сеула островком безопасности.

"Геополитика всегда отступает перед вопросами национальной безопасности. Если завтра в Сеуле встанет транспорт, населению будет плевать на солидарность с Вашингтоном. Поэтому они будут покупать у Москвы столько, сколько потребуется для стабильности", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Западные финансовые институты продолжают искать скрытые комиссии банков и способы заблокировать транзакции за ресурсы из РФ. Но реальный сектор Азии голосует кошельком. Пока инфляция съедает доходы европейцев, корейцы прагматично наполняют хранилища, используя все доступные лазейки в санкционном режиме.

Ответы на популярные вопросы о поставках топлива

Почему экспорт в Южную Корею вырос именно в марте?

Основная причина — обострение на Ближнем Востоке и угроза блокировки традиционных маршрутов поставок. Сеул диверсифицирует риски за счет России.

Действуют ли санкции на эти поставки?

Санкции существуют, но механизмы их обхода и исключения для обеспечения энергетической безопасности позволяют совершать такие сделки.

Какое место занимает Россия в импорте Кореи?

По итогам марта Россия поднялась на 16-е место. Год назад поставки были практически нулевыми.

Что именно закупает Сеул у РФ?

Речь идет о широком спектре нефтепродуктов, включая мазут, нафту и дизельное топливо, необходимые для химической промышленности и энергетики.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы нефть санкции экономика энергетика южная корея
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.