Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме

Китай в достаточно жёсткой форме потребовал, чтобы европейские компании прекратили работу в Панаме. Не от всех, конечно. Речь о двух крупнейших европейских судоходных компаний — датской Maersk и швейцарской MSC.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Панамский канал

Китай требует, чтобы они немедленно свернули работу в портах Панамского канала, сообщает британское издание Financial Times. И это произошло спустя всего несколько недель после того, как они пришли на смену гонконгской CK Hutchison, которую оттуда попросили.

Как рассказали изданию два инсайдера, знакомых с ситуацией, на встрече с китайскими чиновниками из Госплана в прошлом месяце европейцам прямо сказали, чтобы они сворачивали деятельность в портах Бальбоа и Кристобаль. Причём сделали это как можно быстрее.

Ещё один источник британского издания сообщил, что перевозчикам также приказали не "участвовать в незаконной деятельности, которая бьёт по интересам китайских компаний", а строго соблюдать деловую этику и международные нормы.

По версии газеты, этот жёсткий демарш — яркий сигнал того, что Пекин всё активнее использует своё экономическое влияние на зарубежный бизнес в зонах, которые считает критически важными для собственных цепочек поставок.

А ещё это явная эскалация битвы за панамские портовые концессии. Хотя что значит "эскалация", не Китай ведь начал всю эту историю.

На фоне того, как США пытаются усилить контроль за Панамским каналом, Китай старается защитить инвестиции своих компаний на этой стратегической водной артерии.

Компания CK Hutchison в марте заключила сделку на 23 миллиарда долларов с консорциумом BlackRock и MSC по продаже своих портов за пределами Китая, включая панамские.

И сделка эта весьма не понравилась Пекину. Китай пригрозил регуляторными проверками и начал настаивать на участии государственной судоходной Cosco в консорциуме.

Здесь стоит отметить, что в январе Верховный суд Панамы признал концессию CK Hutchison на два порта неконституционной, власти лишили компанию прав на неё.

Панама передала Maersk и MSC временные права на эксплуатацию. CK Hutchison в ответ подала иск против Maersk в арбитраж и требует от Панамы два миллиарда долларов компенсации.

В начале март представители китайской государственной комиссии по развитию и реформам вызвали обоих европейских операторов и потребовали немедленно прекратить работу в портах.

Примечательно, что требования прозвучали в тот же день, когда Минтранс Китая предупредил компании о необходимости поддержания цепочек поставок на фоне перебоев из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Maersk и MSC, в свою очередь, настаивают, что их временные концессии критически важны для торговых потоков через Панамский канал. Переговоры, по данным источников, сейчас ведут топ-менеджеры компаний.

Китай же тем временем ужесточает правовую базу. В этом месяце приняты законы, запрещающие "угрозу безопасности национальных промышленных и поставочных цепочек", вплоть до угрозы запрета на выезд для нарушителей.

А на этой неделе введены новые правила против "незаконной экстерриториальной юрисдикции" иностранных государств, дающие Пекину широкие полномочия для оценки и ответных мер в торговле, инвестициях и международном сотрудничестве.

Надо напомнить, что история с Панамским каналом началась из-за давления США на власти Панамы. Нынешняя американская администрация едва ли не сразу с начала своей деятельности взялась за этот вопрос.

В начале 2025 года в Панаме побывал с визитом госсекретарь Марко Рубио. Он прямо заявил панамскому президенту Хосе Раулю Мулино, что статус-кво относительно присутствия китайских компаний в стране "неприемлем".

Собственно, после этого власти Панамы и взялись за концессию CK Hutchison, в итоге по сути запретив ей деятельность в стране.