Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Владимир Владимирович признал: ВВП России падает, и на это есть свои причины

Российская экономика столкнулась с временным охлаждением. Владимир Путин констатировал: ВВП страны за первые два месяца года просел на 1,8%. Президент не стал посыпать голову пеплом, но и закрывать глаза на цифры отказался. Главный тезис — календарная сетка и капризная погода сыграли свою роль, но это лишь верхушка айсберга.

Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Календарная ловушка: почему упали цифры

Статистика — дама капризная. В январе мы недосчитались двух рабочих дней по сравнению с прошлым годом. В феврале — одного. Когда заводские станки молчат лишние 24 часа, социальные выплаты продолжаются, а генерация продукта замирает. Это чистая математика, а не системный сбой.

"Бизнес адаптируется, это временная просадка", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

"Среди причин отрицательной динамики специалисты отмечают календарные, погодные, так называемые сезонные факторы. Я уже говорил на прошлом совещании, мы это хорошо знаем, в январе текущего года на два дня рабочих было меньше, чем в прошлом году. В феврале на один рабочий день меньше. Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране", — заявил Владимир Путин.

Инвестиционный климат вне прогноза погоды

Президент тонко намекнул: нельзя прятаться за плохую погоду, когда речь идет о деньгах. Пока США занимаются откровенным мародерством на энергетических рынках, Россия должна форсировать внутренние вложения. Поставки нефти в дружественные страны Азии обеспечивают приток ликвидности, но её нужно превращать в заводы, а не в отчеты.

"Инвесторы смотрят не на термометр, а на ставку и налоги. Если у бизнеса есть уверенность, он будет строить и в метель. Сейчас важнее финансовая устойчивость, чем лишний выходной в январе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Проблема не в том, что мы меньше работали. Проблема в том, как эффективно мы использовали рабочее время. Даже в условиях, когда Иран и другие союзники прорывают блокады, внутренний драйвер должен работать без пауз на обед. Инвестиции — это не только бюджетные вливания, но и частный капитал, который иногда пугается скрытых комиссий системы.

Сравнение факторов влияния на ВВП

Фактор влияния Эффект на экономику
Календарный (минус 3 дня) Техническое снижение темпов промпроизводства
Погодные аномалии Рост логистических издержек и потребления энергии
Инвестиционная активность Долгосрочная база для восстановления ВВП

Для государства сейчас критически важно поддерживать покупательскую способность. Пока ФАС сдерживает цены на хлеб, экономика ищет новые точки опоры. Нельзя допустить, чтобы временный спад превратился в тренд из-за бюрократических проволочек или недостатка кредитных ресурсов.

Прогнозы и скрытые резервы системы

Несмотря на цифры "минус 1,8%", паниковать рано. Экономика России демонстрирует потрясающую гибкость. В то время как Филиппины фактически умоляют о русской нефти, обходя западные запреты, наши экспортные каналы расширяются. Это дает фундамент для маневра внутри страны.

"Нужно смотреть вглубь структуры ВВП. Если просадка идет только по добыче — это одно, если по обработке — другое. Но пока мы видим лишь игру цифр из-за разницы в днях", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Впереди — коррекция. Весенние месяцы традиционно показывают рост активности. Главное, чтобы механизмы госуправления работали так же четко, как получение льгот в автоматическом режиме. Снижение ВВП начала года — это не приговор, а повод для настройки инструментов.

Ответы на популярные вопросы о ВВП

Почему ВВП снизился именно на 1,8%?

Основной вклад внесла разница в количестве рабочих дней в январе и феврале. Меньше смен — меньше произведенного продукта в денежном выражении.

Как погода влияет на экономические показатели?

Сильные морозы или снегопады тормозят стройки и логистику, что мгновенно отражается в сводках Росстата как замедление активности.

Виноваты ли санкции в текущем падении?

Президент акцентировал внимание на объективных внутренних факторах (календарь, погода), хотя внешнее давление остается фоновым шумом.

Когда ждать восстановления роста?

Аналитики ожидают выравнивания показателей к концу второго квартала, когда сезонные факторы перестанут давить на статистику.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы экономика владимир путин экономика россии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.