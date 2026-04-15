Илья Кравцов

Динамика цен на птицу и яйца: комментарии аналитика Никиты Волкова о рынке

Рынок мяса птицы демонстрирует нетипичную для текущего цикла динамику. Пока продовольственная корзина тяжелеет под давлением издержек, курятина выбрала вектор дефляции. Снижение цены на 3% с начала года — это не случайная флуктуация, а результат жесткого администрирования производственных цепочек и эффекта перепроизводства. В условиях, когда социальные выплаты в России корректируются с учетом инфляционного давления, удешевление белкового продукта становится важным фактором макроэкономической стабильности.

Фото: https://www.flickr.com/photos/53255320@N07/6790188871/ by 16:9clue, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Яйца

Рекорды индустрии: почему прилавки завалены птицей

Отечественный агропром вышел на проектные мощности, которые физически превышают емкость внутреннего потребления. Исторический максимум в 7,3 млн тонн мяса птицы создал ситуацию "затоваривания" складов. В такой конфигурации рынка производители вынуждены демпинговать, чтобы сохранить оборачиваемость капитала. Это классическое "горькое лекарство" для бизнеса: маржинальность падает, но стратегия экономии заставляет бороться за каждого покупателя через ценовые войны.

"Мы наблюдаем классический перегрев предложения. Когда объемы производства превышают внутренний спрос на 250 тысяч тонн, цена обязана идти вниз. Это естественный рыночный механизм сброса излишков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Дополнительным рычагом давления на цены стал импорт. Несмотря на санкционную риторику, поставки из дружественных стран в объеме 300 тысяч тонн создали необходимый уровень конкуренции. Даже в условиях, когда ФАС ввела усиленный контроль за социально значимыми товарами, рынок мяса птицы справляется с саморегулированием без жестких директив.

Анатомия ценника: что дешевеет быстрее

Снижение стоимости распределяется по тушке птицы крайне неоднородно. Масс-маркет — фарш и субпродукты — теряет в цене быстрее всего, реагируя на запросы наиболее чувствительных к инфляции слоев населения. В то же время премиальные части, такие как филе, демонстрируют устойчивость. Регулятор подчеркивает: доступность базового белка — приоритет, и здесь мы видим успех долгосрочного инвестирования в технологии 20-летней давности.

Категория продукта Снижение цены (I квартал 2026)
Фарш и субпродукты 4-5%
Окорочка и бедро 2-3%
Грудка и филе 1-1,5%

Стоит учитывать, что снижение себестоимости кормов из-за рекордных урожаев зерна создало "подушку безопасности" для птицефабрик. Это позволяет им удерживать ценники даже при росте тарифов на логистику и энергоресурсы. Для потребителя это окно возможностей, позволяющее эффективно выходить из финансового тупика путем оптимизации ежедневных трат.

Яичный парадокс и инвестиционные циклы

Рост цен на яйца на фоне дешевеющего мяса — не системный сбой, а разница в инвестиционных циклах. Отрасль несушек столкнулась с необходимостью модернизации вольеров и новыми экологическими стандартами. Капексные затраты и "эффект низкой базы" 2025 года толкнули кривую цен вверх. Это институциональная необходимость: без обновления фондов отрасль рискует деградацией в долгосрочной перспективе.

"Нельзя путать производство бройлеров и несушек. Это разные технологические платформы. Сегодня птицефабрики закладывают в цену яйца расходы на освещение и обогрев, которые выросли в зимний период", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

"Нельзя путать производство бройлеров и несушек. Это разные технологические платформы. Сегодня птицефабрики закладывают в цену яйца расходы на освещение и обогрев, которые выросли в зимний период", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Прогноз регулятора: разворот тренда неизбежен?

Текущая дефляция в сегменте курицы — явление временное. Январское сокращение производства на 4,4% сигнализирует о корректировке планов крупными игроками. Избыточное предложение вымывается с рынка, и в ближайшие кварталы мы увидим возврат к умеренному росту. Вероятный коридор — 5-7% вверх от текущих уровней.

"Любой инвестиционный проект требует окупаемости. Если цена на полке будет ниже себестоимости слишком долго, мы получим волну банкротств. Рынок просто ищет новую точку равновесия", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Ответы на популярные вопросы

Почему курица дешевеет, а инфляция все равно высокая?

Курятина — это лишь одна позиция в корзине. Общий индекс потребительских цен формируется за счет услуг, логистики и импортных комплектующих, которые дорожают быстрее, чем локальное сельское хозяйство успевает демпфировать стоимость продуктов.

Стоит ли ждать дефицита яиц из-за новых требований к птицефабрикам?

Нет, производственные мощности стабильны. Рост цен — это механизм адаптации к новым стандартам содержания птицы и способ привлечения капитала для модернизации производства.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, риск-менеджер Илья Гусев
Автор Илья Кравцов
Кравцов Илья Валерьевич — финансовый консультант с 14-летним стажем. Объясняет риски, кредиты и защищает от мошеннических схем.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы бюджет инфляция экономика сельское хозяйство
