Иранские танкеры продолжают движение, несмотря на блокаду США

Президент США Дональд Трамп в минувшие выходные объявил о блокаде Ормузского пролива после того, как переговоры между Ираном и Соединёнными Штатами в Исламабаде прошли безрезультатно.

Фото: commons.wikimedia.org by MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив и полуостров Мусандам

В понедельник Центральное командование США отчиталось о том, что блокада установлена. И за первые сутки ни одно судно через блокаду не прошло. Американские военные сообщили, что шесть судов по их указанию развернулись обратно в иранские порты.

Однако в реальности картина другая.

Три судна, связанные с Ираном, всё же прошли через пролив, сообщает агентство Reuters. Но поскольку они не направлялись в иранские порты, то и блокада их не коснулась. Объяснение, по крайней мере, такое.

В частности, танкер среднего класса Peace Gulf под панамским флагом направляется в порт Хамрия в Объединённых Арабских Эмиратах. До недавних пор это судно специализировалось на перевозке иранской нафты, сырья для нефтехимии. Его поставляли в другие порты Ближнего Востока за пределами Ирана с последующей отправкой в государства Южной и Восточной Азии.

А Иран и вовсе утверждает, что его нефтяному супертанкеру удалось обойти американскую блокаду и войти в Ормузский пролив.

Иранские СМИ заявляют, что подсанкционный танкер просто вошёл в иранские воды без какого-либо маскирования и с включенной навигационной системой, пересёк открытое море и прошёл через Ормузский пролив.

По данным Bloomberg, связанный с Китаем танкер Rich Starry, тоже находящийся под американскими санкциями, беспрепятственно прошёл через Ормузский пролив накануне.

Реакция на американскую блокаду в мире, мягко говоря, далека от позитивной. МИД Китая, например, назвал блокаду иранских портов со стороны США "опасной и безответственной". В Пекине считают, что она лишь усилит напряжённость.

В Вашингтоне на это заявление обратили внимание. Из-за американской блокады Ормузского пролива Китай может лишиться восьми процентов своего импорта нефти, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"Таким образом, они не смогут получить свою нефть. Они могут получить нефть, но не иранскую", — сказал он. И добавил, что Китай покупал более 90 процентов иранской нефти. Это около восьми его годовых закупок.

Обращает на себя внимание тон заявления американского министра. Как будто кто-то предоставлял США право определять, кто, откуда и сколько нефти должен получать.

Понятно, что едва ли американские чиновники примут во внимание, что подобное поведение недопустимо. Но тогда не следует удивляться и резкости высказываний и, главное, действий стран, чьи интересы США ни в грош не ставят.

Как отмечает Reuters, американская блокада лишь усилила неопределённость для судоходных компаний, нефтяных корпораций и страховщиков военных рисков.

Напомним, что до начала конфликта через Ормузский пролив ежедневно проходили до 135 судов. А сейчас это единицы. И есть предположения, что движение может и вовсе прекратиться.

"Возвращение к "нормальности” на Ближнем Востоке сейчас выглядит ещё более отдалённой перспективой, чем неделю назад, особенно с учетом того, что ВМС США начали блокаду. Ожидается, что в обозримом будущем коммерческое судоходство в проливе будет минимальным или вовсе прекратится", — говорится в отчёте брокерской компании BRS.