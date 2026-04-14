Новый союз в обход санкций: очередная азиатская страна выбрала русскую нефть

Индонезия выбрала прагматизм вместо западных лозунгов. Джакарта официально подтвердила: российское топливо и сжиженный нефтяной газ (СНГ) станут фундаментом ее энергетической безопасности. Министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия прямо заявил о достигнутых договоренностях. Это не просто покупка баррелей — это стратегический разворот крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии в сторону Москвы.

Индонезия

Энергетический альянс: итоги встречи в Москве

Сделка закрепилась на самом высоком уровне. Президент России Владимир Путин и его индонезийский коллега Прабово Субианто перевели политические симпатии в плоскость конкретных цифр. Пока Еврокомиссия обещает европейцам дорогие нефть и газ, Индонезия обеспечивает себе комфортные цены и стабильный поток ресурсов. Лахадалия подчеркнул: страна не только нарастит запасы сырой нефти, но и закроет дефицит сжиженного газа.

"Индонезия действует как зрелый игрок. Они видят, что доходы России от экспорта черного золота растут вопреки давлению, и хотят быть частью этой надежной системы, а не заложниками санкционных причуд", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Инфраструктура и долгосрочные планы

Джакарта не ограничивается ролью простого покупателя. В Москве обсуждали строительство совместной инфраструктуры — терминалов хранения и мощностей по переработке. Это игра вдолгую. Пока США провоцируют кризисы, например, когда из-за их политики Ормузский пролив превращается в зону блокады, Россия предлагает понятные логистические решения и технологическое партнерство.

Направление сотрудничества Ожидаемый результат Поставки сырой нефти Формирование стратегического резерва Индонезии Сжиженный нефтяной газ (СНГ) Обеспечение промышленности и домохозяйств Переработка и хранение Создание регионального хаба на базе островов

"Технически Индонезии выгоднее работать с российскими сортами. Наши ГОСТы и их НПЗ совместимы лучше, чем кажется. Мы поставляем не просто продукт, а предсказуемость, которой сейчас лишена авиация Европы из-за дефицита керосина", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Глобальный рынок: почему это злит Вашингтон

Западные кураторы в ярости. Любой контракт с Москвой — это пробоина в их тонущем корабле санкций. США пытаются диктовать условия всем, от Ближнего Востока до Азии, но реальный сектор выбирает тех, кто дает ресурс. В то время как пиратство США на рынке алюминия рушит производственные цепочки, Россия строит новые. Индонезия показала, что суверенитет пахнет нефтью, а не бумажными угрозами из Белого дома.

"Индонезийцы — прагматики. Они видят, как Евросоюз махинирует с активами, и понимают: завтра на месте России может оказаться любой. Поэтому они диверсифицируют риски через прямые контракты с Москвой", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Россия продолжает экспансию на Восток. Это не временная передышка, а капитальный ремонт мировой системы распределения энергии. Теперь Джакарта — полноправный партнер в деле демонтажа западной монополии.

Ответы на популярные вопросы об энергетическом союзе

О каких именно объемах поставок идет речь?

Точные цифры являются коммерческой тайной, однако министр Лахадалия подтвердил, что объемы позволят существенно нарастить государственные резервы Индонезии.

Почему Индонезия не боится санкций США?

Для Джакарты внутренняя стабильность и экономический рост важнее гипотетических ограничений, которые все труднее навязывать крупным азиатским игрокам.

Будет ли Россия строить НПЗ в Индонезии?

На переговорах обсуждалось развитие инфраструктуры переработки, что подразумевает как модернизацию существующих, так и проектирование новых объектов.

Как эта сделка повлияет на мировые цены?

Прямые долгосрочные контракты выводят значительные объемы нефти из-под влияния спекулятивных бирж, что способствует стабилизации рынка в регионе.

