Индонезия выбрала прагматизм вместо западных лозунгов. Джакарта официально подтвердила: российское топливо и сжиженный нефтяной газ (СНГ) станут фундаментом ее энергетической безопасности. Министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия прямо заявил о достигнутых договоренностях. Это не просто покупка баррелей — это стратегический разворот крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии в сторону Москвы.
Сделка закрепилась на самом высоком уровне. Президент России Владимир Путин и его индонезийский коллега Прабово Субианто перевели политические симпатии в плоскость конкретных цифр. Пока Еврокомиссия обещает европейцам дорогие нефть и газ, Индонезия обеспечивает себе комфортные цены и стабильный поток ресурсов. Лахадалия подчеркнул: страна не только нарастит запасы сырой нефти, но и закроет дефицит сжиженного газа.
"Индонезия действует как зрелый игрок. Они видят, что доходы России от экспорта черного золота растут вопреки давлению, и хотят быть частью этой надежной системы, а не заложниками санкционных причуд", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Джакарта не ограничивается ролью простого покупателя. В Москве обсуждали строительство совместной инфраструктуры — терминалов хранения и мощностей по переработке. Это игра вдолгую. Пока США провоцируют кризисы, например, когда из-за их политики Ормузский пролив превращается в зону блокады, Россия предлагает понятные логистические решения и технологическое партнерство.
|Направление сотрудничества
|Ожидаемый результат
|Поставки сырой нефти
|Формирование стратегического резерва Индонезии
|Сжиженный нефтяной газ (СНГ)
|Обеспечение промышленности и домохозяйств
|Переработка и хранение
|Создание регионального хаба на базе островов
"Технически Индонезии выгоднее работать с российскими сортами. Наши ГОСТы и их НПЗ совместимы лучше, чем кажется. Мы поставляем не просто продукт, а предсказуемость, которой сейчас лишена авиация Европы из-за дефицита керосина", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Западные кураторы в ярости. Любой контракт с Москвой — это пробоина в их тонущем корабле санкций. США пытаются диктовать условия всем, от Ближнего Востока до Азии, но реальный сектор выбирает тех, кто дает ресурс. В то время как пиратство США на рынке алюминия рушит производственные цепочки, Россия строит новые. Индонезия показала, что суверенитет пахнет нефтью, а не бумажными угрозами из Белого дома.
"Индонезийцы — прагматики. Они видят, как Евросоюз махинирует с активами, и понимают: завтра на месте России может оказаться любой. Поэтому они диверсифицируют риски через прямые контракты с Москвой", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Россия продолжает экспансию на Восток. Это не временная передышка, а капитальный ремонт мировой системы распределения энергии. Теперь Джакарта — полноправный партнер в деле демонтажа западной монополии.
Точные цифры являются коммерческой тайной, однако министр Лахадалия подтвердил, что объемы позволят существенно нарастить государственные резервы Индонезии.
Для Джакарты внутренняя стабильность и экономический рост важнее гипотетических ограничений, которые все труднее навязывать крупным азиатским игрокам.
На переговорах обсуждалось развитие инфраструктуры переработки, что подразумевает как модернизацию существующих, так и проектирование новых объектов.
Прямые долгосрочные контракты выводят значительные объемы нефти из-под влияния спекулятивных бирж, что способствует стабилизации рынка в регионе.
