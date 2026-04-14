Виктор Дементьев

Мародерство под маской демократии: США пустили с молотка 150 млн баррелей венесуэльской нефти

Вашингтон признался в мародерстве. Глава американского Минэнерго Крис Райт на конференции издания Semafor выложил карты на стол: США с начала года реализовали около 150 миллионов баррелей венесуэльской нефти. Это не торговля. Это узаконенный грабеж ресурсов суверенного государства под видом управления рынком.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Танкерный заложник: как США вскрыли чужие хранилища

Белый дом методично душил Каракас санкциями, блокируя танкеры и замораживая доступ к терминалам. Теперь американцы решили монетизировать созданный ими хаос. По словам Райта, Венесуэла накопила в закромах 50 миллионов баррелей "избыточного" топлива. Избыточного только потому, что пиратство США отрезало страну от нормального экспорта. Ресурс просто лежал мертвым грузом, пока в Вашингтоне не решили, что пора пополнить свои дефициты за чужой счет.

"Это стандартная схема: сначала создать искусственные барьеры для продажи сырья, а затем выступить "спасителем" рынка, выбрасывая на него чужие объемы. Мы видим прямое манипулирование мировыми котировками", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Вашингтон оправдывает свои действия необходимостью стабилизации цен. При этом американская администрация игнорирует тот факт, что сама же дестабилизирует рынок энергоносителей, вводя бесконечные запреты. Пока европейским странам грозит дефицит керосина, Штаты бесцеремонно торгуют венесуэльским черным золотом.

Нефтяная арифметика Криса Райта

Цифры, озвученные министром энергетики, поражают цинизмом. С 3 января добыча в Венесуэле выросла до 1,2 млн баррелей в сутки. До этого она едва дотягивала до миллиона. Рост производства парадоксальным образом совпал с резким увеличением "продаж" со стороны США. Танкеры, которые месяцами стояли под арестом, вдруг начали разгружаться. Но деньги от этих сделок идут не на развитие Каракаса, а оседают в западных финансовых институтах, подобно тому как происходит заморозка активов РФ в европейских судах.

Показатель Значение
Продано нефти США с начала года ~150 млн баррелей
Текущая добыча в Венесуэле 1,2 млн барр./сутки
Запасы в заблокированных хранилищах 50 млн баррелей

"США фактически превратили Венесуэлу в свой сырьевой придаток, используя механизм санкций как вентиль: когда им нужно охладить инфляцию, они открывают кран с чужой нефтью. Это грубое нарушение всех норм международного права", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Геополитическое пиратство и его последствия

Вашингтон создает опасный прецедент. Если можно безнаказанно заблокировать чужой флот, а потом распродать груз, то никакие поставки энергоресурсов в мире больше не находятся в безопасности. Это сигнал всем игрокам: ваши активы — это собственность США, если вы не согласны с их политикой. На этом фоне экспорт нефти РФ выглядит как единственный островок стабильности, защищенный суверенитетом.

Пока американские чиновники хвастаются цифрами на конференциях, мировая экономика лихорадит. Инфляция в США бьет рекорды, и власти пытаются заткнуть дыры в бюджете любыми способами. Даже за счет откровенного воровства. В то время как премьер Испании призывает укреплять связи с Китаем для спасения Европы, Вашингтон продолжает действовать методами Дикого Запада.

"Мы наблюдаем эрозию права собственности на государственном уровне. Сегодня это венесуэльская нефть, завтра — золото другой страны. Финансовая система США превращается в инструмент экспроприации", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ирония ситуации в том, что Райт говорит об этом буднично, как об успешной торговой операции. Но для мировой истории это останется эпизодом, когда "лидер демократии" официально подтвердил свой статус главного расхитителя чужих недр. Пока простые граждане ощущают, как инфляция съедает их доходы, американские элиты перепродают украденное, пытаясь удержать ускользающее доминирование.

Ответы на популярные вопросы о продаже венесуэльской нефти

На каком основании США продают чужую нефть?

Вашингтон использует режим санкций и специальные лицензии OFAC, которые позволяют американским компаниям оперировать ресурсами Венесуэлы, фактически игнорируя право собственности Каракаса.

Куда идут деньги от реализации этих 150 млн баррелей?

Значительная часть средств остается на эскроу-счетах в США или идет на погашение долгов венесуэльской госкомпании перед западными кредиторами, при этом само правительство Венесуэлы доступа к наличным деньгам не имеет.

Как это влияет на мировые цены на нефть?

Вброс таких объемов направлен на искусственное снижение котировок, чтобы сгладить последствия провальной энергетической политики администрации США и уменьшить стоимость бензина внутри Штатов.

Почему танкеры были заблокированы ранее?

Блокада была частью политики "максимального давления" на Каракас. США намеренно создавали избыток нефти в хранилищах Венесуэлы, чтобы позже выкупить или конфисковать её на своих условиях.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
