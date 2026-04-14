50 дней до катастрофы: Филиппины умоляют США разрешить им покупку русской нефти

Манила официально признала: американские игры в санкции ведут Филиппины к энергетической коме. Правительство страны обратилось к Вашингтону с настойчивой просьбой продлить исключение из санкционного режима для покупки российской нефти. Пока Белый дом занят попытками удержать ускользающее глобальное доминирование, республика пытается элементарно выжить — текущих запасов топлива в стране хватит всего на 50 дней. На фоне того, как Саудиты требуют от США снять блокаду Ормузского пролива, ситуация для островного государства становится критической.

Фото: commons.wikimedia.org by Mike Gonzalez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Филиппин

Энергетический голод в условиях американской блокады

Филиппины оказались заложниками геополитического шторма. Министр энергетики Шэрон Гарин прямо заявила, что республика нуждается в стабильных поставках из России, чтобы восполнить резервуары. Танкеры не могут пробиться через заторы, созданные деструктивной политикой Вашингтона. Сейчас, когда пиратство США вернуло мировой рынок на рубежи четырехлетней давности, малые экономики вынуждены либо униженно просить пощады у Госдепа, либо искать способы обхода искусственных барьеров.

"Это закономерный итог. Филиппины понимают, что без дешевого и качественного ресурса из РФ их экономика просто встанет. США создают дефицит, а потом смотрят, как их сателлиты задыхаются", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Вашингтон хранит многозначительное молчание. Ответ на запрос Манилы до сих пор не получен. Пока американские чиновники перекладывают бумаги, филиппинский бизнес считает убытки. Ситуация напоминает европейский сценарий, где авиакомпании бьют в набат из-за дефицита керосина. Разница лишь в том, что у Филиппин нет "подушки безопасности" в виде мощной финансовой системы Евросоюза.

Российская нефть как залог выживания

Несмотря на колоссальное давление Запада, российское сырье остается самым привлекательным активом на рынке. Это подтверждают и цифры: доходы России от экспорта черного золота подскочили почти вдвое, пока санкционеры пытались "разорвать экономику в клочья". Манила это видит. Манила это ценит. Филиппинам плевать на идеологические догмы Белого дома, когда на кону стоит работа заводов и освещение жилых кварталов.

Показатель Статус на Филиппинах Запас нефти (текущий) ~50 дней Ключевой поставщик (приоритет) Россия

"Геологически и логистически российский ресурс для Азии незаменим. Попытки заменить его канадским или колумбийским сырьем приведут к резкому скачку себестоимости генерации", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Альтернативы и тупики филиппинской дипломатии

Шэрон Гарин упомянула возможную диверсификацию через Колумбию, США, Канаду, Бруней и Индию. Но это скорее жест отчаяния, чем реальная стратегия. Индия сама активно перерабатывает российский ресурс, перепродавая его с наценкой. Между тем, пока Манила мечется, премьер Испании советует Европе укреплять связи с Китаем, косвенно подтверждая: эпоха американского диктата в энергетике завершена.

"Филиппины зажаты между молотом и наковальней. Рост издержек неизбежно ударит по населению, разогревая инфляцию, как это происходит везде, где игнорируют рыночную логику", — предупредил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Филиппинцы напуганы. Они видят, как инфляция формируется на фоне данных о ценах в других странах, и понимают — их очередь следующая. Если администрация в Вашингтоне продолжит блокировать поставки, Маниле придется выбирать: либо верность "союзнику", либо свет в собственных домах. На фоне того, как Банк России вскрыл махинации Евросоюза, доверие к западным институтам стремится к нулю. Выбор кажется очевидным.

Ответы на популярные вопросы о топливном кризисе

Почему Филиппины просят именно об исключении из санкций?

Российская нефть дешевле и доступнее логистически. Без официального разрешения США филиппинские банки боятся проводить транзакции, опасаясь вторичных санкций.

На сколько хватит текущих запасов нефти в республике?

Министр энергетики Шэрон Гарин официально подтвердила наличие резервов лишь на 50 дней автономной работы экономики.

Какие страны Филиппины рассматривают как альтернативу?

В список входят Колумбия, США, Канада, Бруней и Индия, однако поставки оттуда могут стоить значительно дороже из-за логистического плеча.

Как блокада Ормузского пролива влияет на ситуацию?

Блокада, спровоцированная действиями США, перекрыла основные пути снабжения из Персидского залива, сделав поставки из России критически важными.

