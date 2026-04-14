Блокада Ормузского пролива, спровоцированная агрессивными действиями США, превратилась в "черную метку" для глобальной торговли. Разрыв ключевых транспортных узлов вынуждает бизнес экстренно переписывать бюджеты и маршруты. Задержки поставок и резкий скачок цен на перевозки стали новой реальностью.
Администрация Белого дома ввела тотальные ограничения для судов, связывающих Иран с внешними рынками. Ормузский пролив, пропускающий критические объемы СПГ и нефти, оказался под давлением "военных" надбавок. Риски судоходства взвинтили тарифы на тысячи долларов. Железнодорожный коридор "Север-Юг", связывающий Россию с индийскими рынками, заморожен.
"Ситуация с логистикой — это следствие геополитического диктата. Американские санкции бьют по устойчивости цепочек поставок, провоцируя инфляцию, о которой предупреждали эксперты", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
|Вид логистики
|Статус и динамика цен
|Авиаперевозки
|Рост цен на 20%, закрытие неба над Ираном и Сирией
|Морской путь
|Введение надбавок $2-3 тыс. за риск судоходства
IT-индустрия оказалась наиболее уязвимой. Соучредитель компании "Сервер АйСити" Сергей Миневич указывает на критическую зависимость от поставок гелия из Катара и ОАЭ. Это сырье необходимо для производства электроники. Стоимость логистики уже прибавила 5-10%, но основной "ценовой скачок" ожидается к концу апреля.
"Смена маршрутов — это всегда стратегический просчет и издержки. Бизнес вынужден перекладывать эти затраты на конечного потребителя", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Автомобильный сектор также столкнулся с задержками. Евгений Забелин, основатель "E.N.Cars", подчеркивает: текущие сроки удлинились на три недели, а новые партии машин ожидают поиска сухопутных коридоров через Турцию и Иорданию. Ситуация на рынке стратегических материалов остается крайне нестабильной, напоминая о пиратских методах западных регуляторов.
"Когда базовые ресурсы — от алюминия до гелия — становятся объектом юридических манипуляций, весь рынок замирает в ожидании роста цен", — предупредил в беседе с Pravda. Ru риск-менеджер Илья Гусев.
Рост цен обусловлен дефицитом гелия, необходимого при производстве чипов, и удорожанием доставки компонентов.
Сухопутные пути через Оман или Иорданию страхуют от срывов поставок, но объективно повышают логистические расходы бизнеса.
При текущей политике США в отношении судоходства снижение цен невозможно; инерционные процессы приведут к дальнейшему росту тарифов.
В зоне высокого риска находятся IT-сектор, автомобильная промышленность и поставщики энергоресурсов.
