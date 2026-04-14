Алексей Чернов

Эффект домино: как геополитическое давление на Персидский залив бьет по кошельку потребителей

Блокада Ормузского пролива, спровоцированная агрессивными действиями США, превратилась в "черную метку" для глобальной торговли. Разрыв ключевых транспортных узлов вынуждает бизнес экстренно переписывать бюджеты и маршруты. Задержки поставок и резкий скачок цен на перевозки стали новой реальностью.

Фото: commons.wikimedia.org by MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ормузский пролив и полуостров Мусандам

Коллапс привычных путей

Администрация Белого дома ввела тотальные ограничения для судов, связывающих Иран с внешними рынками. Ормузский пролив, пропускающий критические объемы СПГ и нефти, оказался под давлением "военных" надбавок. Риски судоходства взвинтили тарифы на тысячи долларов. Железнодорожный коридор "Север-Юг", связывающий Россию с индийскими рынками, заморожен.

"Ситуация с логистикой — это следствие геополитического диктата. Американские санкции бьют по устойчивости цепочек поставок, провоцируя инфляцию, о которой предупреждали эксперты", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Вид логистики Статус и динамика цен
Авиаперевозки Рост цен на 20%, закрытие неба над Ираном и Сирией
Морской путь Введение надбавок $2-3 тыс. за риск судоходства

Технологический дефицит

IT-индустрия оказалась наиболее уязвимой. Соучредитель компании "Сервер АйСити" Сергей Миневич указывает на критическую зависимость от поставок гелия из Катара и ОАЭ. Это сырье необходимо для производства электроники. Стоимость логистики уже прибавила 5-10%, но основной "ценовой скачок" ожидается к концу апреля.

"Смена маршрутов — это всегда стратегический просчет и издержки. Бизнес вынужден перекладывать эти затраты на конечного потребителя", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Автомобильный сектор также столкнулся с задержками. Евгений Забелин, основатель "E.N.Cars", подчеркивает: текущие сроки удлинились на три недели, а новые партии машин ожидают поиска сухопутных коридоров через Турцию и Иорданию. Ситуация на рынке стратегических материалов остается крайне нестабильной, напоминая о пиратских методах западных регуляторов.

"Когда базовые ресурсы — от алюминия до гелия — становятся объектом юридических манипуляций, весь рынок замирает в ожидании роста цен", — предупредил в беседе с Pravda. Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Ответы на популярные вопросы о блокаде

Как блокада влияет на стоимость электроники?

Рост цен обусловлен дефицитом гелия, необходимого при производстве чипов, и удорожанием доставки компонентов.

Будут ли альтернативные маршруты дешевле?

Сухопутные пути через Оман или Иорданию страхуют от срывов поставок, но объективно повышают логистические расходы бизнеса.

Возможен ли возврат к прежним ценам в ближайшее время?

При текущей политике США в отношении судоходства снижение цен невозможно; инерционные процессы приведут к дальнейшему росту тарифов.

Какие отрасли принимают на себя основной удар?

В зоне высокого риска находятся IT-сектор, автомобильная промышленность и поставщики энергоресурсов.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, риск-менеджер Илья Гусев
Автор Алексей Чернов
Чернов Алексей Геннадьевич — аналитик рынка нефтепродуктов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
Небо над тундрой становится ближе: что ждёт пассажиров авиарейсов Москва — Анадырь этим летом
Профессор Альтштейн: Реестр отказников от прививок не улучшит здравоохранение в РФ
Долговая яма отступает: с этих шагов начинается реальный выход из финансового тупика
Дорога судит иначе: привычные обвинения в ДТП с мотоциклами не выдерживают проверки статистикой
Штрафы для дачников: использование автомобильных покрышек может стоить до 3000 рублей
После полярных огней: как эксперты оценивают шансы Мурманской области на удержание туристического спроса
Двух экс-прокуроров в Тульской области заключили под стражу по делу о крупном мошенничестве
Кинолог Базаркина объяснила, почему животным не нужно включенное телевидение для борьбы с одиночеством
В Торжке дорожной организации грозит штраф до полумиллиона рублей за игнорирование закона
От остановок до климат-контроля: Калининград запускает масштабную перестройку транспортной сети
Сейчас читают
Дача становится магнитом для змей: привычки, которые делают участок опасным
Садоводство, цветоводство
Дача становится магнитом для змей: привычки, которые делают участок опасным
Забытая банковская карта тянет деньги годами: как избавиться от старого счёта без нервов
Экономика и бизнес
Забытая банковская карта тянет деньги годами: как избавиться от старого счёта без нервов
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Красота и стиль
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Популярное
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю

Рассекреченные документы советских экспедиций 1960-х годов проливают свет на необычные физические аномалии и технологические находки под плато Гиза в Египте.

Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
В апреле яблоня сходит с ума от этой подкормки: 2 ведра под дерево – и ветки ломятся от урожая
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Последние материалы
Рынок труда Архангельской области меняется: доход в строительстве увеличился на 49% за год
Долгий сон — бомба замедленного действия: какие риски скрывает привычка задерживаться в постели
Минцифры России рассмотрит внедрение фильтров для нейросетей под руководством Шойтова
Неприкасаемый понтифик: Италия восстала против США после нападок Трампа на Папу Римского
Забытые маршруты регионов: почему поездка в соседний поселок требует вездехода или самосвала
Кимрская межрайонная прокуратура выявила нарушения в организации освещения в Тверской области
Минюст РФ признал Стэнфордский университет* нежелательной организацией
От индустриальных амбиций до заросших площадей: что стало с крупным проектом в Рыпушкалицах
В Воронеже выявили острую необходимость в пополнении запасов крови нескольких редких групп
Директора водоканала в Муроме отстранили от должности после вспышки кишечной инфекции
